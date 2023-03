https://sputniknews.com.tr/20230313/tip-genel-baskani-bas-millet-ittifaki-iktidar-olursa-muhalefet-nasil-yapilir-gostermek-icin-variz-1068204759.html

TİP Genel Başkanı Baş: Millet İttifakı iktidar olursa, muhalefet nasıl yapılır göstermek için varız

TİP Genel Başkanı Baş: Millet İttifakı iktidar olursa, muhalefet nasıl yapılır göstermek için varız

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş "Biz eğer Millet İttifakı iktidarı olursa, muhalefet nasıl yapılır göstermek... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T21:55+0300

2023-03-13T21:55+0300

2023-03-13T22:08+0300

erkan baş

fatih altaylı

politika

cumhurbaşkanlığı seçimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103911/43/1039114342_0:29:1000:592_1920x0_80_0_0_11a28cc7616c1eaf560619a2535cfdf2.jpg

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'tan Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında açıklamalarda bulundu.Altaylı'nın soruları ve Erkan Baş'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:"2,5-3 yıl önce basın toplantısı düzenlediğimizde hedefimiz yüzde 3 ve parlamentoda grup kurmak demiştik. O gün gülümseyerek karşılandığını hatırlıyorum. Türkiye bu iki kutuba sıkışmış siyasetin dışında yeni bir şey arıyor. Özellikle genç seçmenin etkin olduğu bir ülke. Bir arayış var. Cumhur İttifakı'ndan kurtulmak istiyor. Millet İttifakı'na baktığında aradığı heyecanı, yenilenmeyi göremiyor. TİP yeni fikri ortaya koyarak, dümdüz, olması gerektiği gibi ifade ettikçe ilgi arttı. Son dönemdeki şey tesadüf değil. TİP örneğin daha önce milliyetçi-muhafazakar mahalle olarak bilinen yerlerden desteğini alacakmış gözüküyor. Açık söyleyeyim bu beni daha çok heyecanlandırıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, ucube sisteminin yenilmesi, ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu temel görev.'Bence krize halk müdahale etti'AK Parti sürekli toplumu kutuplaştırdı. Karşısında ittifakları bölmek konusunda Tayyip Erdoğan mahir siyasetçisi. 2018'den bu yana kimyasını bozan şey, halkta oluşan ittifakı bölemedi. Bugün halkın içinde oluşmuş çok ciddi bir şey var. Bence krize halk müdahale etti. Tayyip Erdoğan kutuplaşmanın kendisine yaradığını düşünüyor. Her seferinde buna ilişkin düşmanlaştırıcı bir şey kullanıyor. Bir keresinde şunu söyledi, hiç unutmam, 'ağır terörist' dedi. Karşısındaki herkes terörist gibi. Hala Türkiye'de geçmiş siyasetin kodları orada belirleyici. Bir genç, bir Kürt, bir Alevi, bir emekçi oraya baktıklarında kendilerini görmüyorlar. Orada da siyaset daha çok Ankara kulislerine sıkışmış durumda. 6'lı Masa'da sanki siyaset masaya hapsedilmiş durumda. Bütün partiler iki kutupta da sadece seçmen gözüyle bakıyorlar. Bize oy ver, alkışla, destekle, evinde otur. Sera'nın muhteşem tespiti; Türkiye'de siyaset, yaşlı, zengin erkekler kulübü. Türkiye'de parlamentoya dönün neredeyse hepsi erkek. Türkiye en çok neyiyle övünüyor? Genç nüfusa sahibiz.'Bizden aday olacak olana bir gıda kolisi, bir hijyen kolisi alıp deprem bölgesine gönderin' dedik'Türkiye'nin yüzde 99'u emekçi, parlamentoya bakıyorsanız, neredeyse yoklar. Bir maden işçisinin, tarladaki köylünün, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci niye Meclis'te temsil edilmesini kimse düşünmüyor? Hatay'da parti toplantısı yaptık. Herkes adaylık için şu kadar para vs. diyorlar. Biz dedik ki, 'Bizden aday olacak olan bir gıda kolisi, bir hijyen kolisi alıp deprem bölgesine gönderin' dedik. Biz milletvekili aday listemizi genel merkezde hazırlamayacağız dedik. Örgütlü mücadele dedik. İşyerinde sendikal mücadeleye katılmış mı, haksızlıklara karşı durmuş mu? Eğer öyleyse hiç tartışmasız onu aday yapın, dedik. Bizi maçımızdan en başa yazılması gereken şey halkın çıkarlarıdır. Barış ve ben ilk vekil seçildiğimizde şunu yaptık. Her hafta halkla konuşuyoruz, Meclis'te ne olduğunu anlatıyoruz. Konuşmalarımız çok beğeniliyor, niye biliyor musunuz; onların söylediğini söylüyoruz. Çanakkale için hayalimiz. Orada Kaz Dağları Dayanışması diye bir örgütlenme gelişmiş.'Eskiden selam verirken çekinirlerdi, o atmosfer değişmiş'Kanada'dan bir şirket gelip orayı yağmalıyordu. Hepimiz uyuyorduk. Orada mücadele edildi ve o şirket oradan def edildi. Bütün ülkeyi kurtardılar. Eğer biz oradan bir arkadaşımızı milletvekili seçtirebilirsek. Kadın kooperatifinden, işçi sendikasından aday olursa. Biz halkın örgütlülüğünü güvence haline getireceğimizi düşünüyoruz. Bir kriz olduğunu hissediyorduk. Bu kadar sert çıkışla, neredeyse dağılma noktasına geleceğini beklemiyorduk. İlk anda şaşırdım. İlk tepkilerini görünce eğer vazgeçmelerse ağır yenilgi yaşayacaklarını hissettim ve geri dönüşün olacağını düşündüm. Beni orada heyecanlandıran şey, halk devreye girdi. En alışıldık siyaset tarzını sürdüren partiler bile halk bir anda ayağa kalkınca hizaya getiriyor. Biz bu heyecanı tutmak zorundayız. Şu anda benim gördüğüm sokaktaki atmosfer çok güçlü. Dün Hatay'daydım. Havaalanında bakışları görüyorum. Eskiden selam verirken çekinirlerdi. O atmosfer değişmiş.'İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimiz'Henüz karar vermedik, destek verebiliriz dedik. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda müttefiklerimizle de bunu konuşacağız. Başından bu yana tek aday demişiz. Millet İttifakı'nın geçen seçimde 3 adayı vardı. Teke inmiş şimdi, olumlu gelişme. Kılıçdaroğlu'nun kendisinin tüm muhalefetin adayı haline kendini görüp isteyecek mi, istemeyecek mi? Sendikalar, kadın örgütleri, gençlik, çevre örgütleriyle görüşmeden 'Ben hepinizin adayıyım' demek yakışık almaz. AK Parti devleti mahvetti. Bütün mekanizmaları çöktü, parti devleti haline dönüştü. 6'lı Masa devleti rayına oturtma masası. AK Parti bir de toplumu mahvetti. Biz eğer Millet İttifakı iktidarı olursa, muhalefet nasıl yapılır göstermek için varız. İyi şeyler mi yaptılar, destekleriz. Mesela kadınlar, bu iktidara karşı en kararlı mücadeleyi verdiler. İstanbul Sözleşmesi ortaya çıktı. 6'lı Masa'daki bazı partiler buna karşılar ya da tereddütlüler. Bizim açımızdan bu kırmızı çizgi. Bu konuda adım attıklarında arkalarında duracağız.'Halk için attığı her adımı destekleyeceğiz'Kemal Bey, 'parayı geri alacağız' diyor. Aldığı parayı nerede kullanacak? Halk için attığı her adımı destekleyeceğiz. Halka karşı bir girişimleri olursa bunun hesabını soracağız. Emekçinin, yoksulun, halkın doğrudan temsil edilmesini hedefliyoruz. TİP Türkiye'nin kırmızı çizgisi olacak. Biz eğitimin alınıp, satılabilir bir şey olmasına karşıyız. İki çocuk, aynı zeka seviyesine sahip. Birisinin annesinin, babasının parası var diye iyi okullarda okuyacak, diğerinin parası yok diye AK Parti İmam-Hatip'e mahkum etti. Sağlık alınıp, satılabilir bir şey mi? Biz bu açılardan net çizgilere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Enkazdan çıkan kadının 'Beni özel hastaneye götürmeyin, param yok' diyordu.'Şimdi yapmamız gereken en solu güçlendirmek'Ne oldu da 80 yıllık cumhuriyet geldi geldi AK Parti gibi iktidara teslim oldu? Bizim yanıtımız var. Diyoruz ki, 80 yıl boyunca solu yok etme temelli politika izlediniz. Sol düşmanlığı vardı. Ülkede gerici, ırkçı fikirler devlet tarafından desteklenerek büyütüldü ve sol ezildi. Halk kendisini siyasette temsil edemedi. 1960'lı yıllarda mücadelenin çok önemli sonucu oldu.12 Mart, 12 Eylül'de faşist cunta çöktü. Sonra Özal, Çiller geldi. En son Tayyip Erdoğan geldi. 40 yılın sonunda Tansu Çiller 'Son komünist devleti bitirdik' dedi. İşçilerin görece haklara sahip olduğunu ortadan kaldırıyoruz demektir bu. Şimdi yapmamız gereken en solu güçlendirmek. Sol 70'lerde mahallelerde güçsüz değildi. 12 Eylül'de bizi zindana atıp, yok edip, tarikatların, ırkçı örgütlenmelere yol açıldığı için o mahalleler teslim edildi.'65 milyon insan, hane başı yoksulluk sınırının altında yaşıyor'Öğrenciler yurt istiyor. Devlet ne kadar yoksul çocuk varsa tarikat yurtlarına yönlendiriyor. Bu isteyerek yaptığı bir şey. Bunu ortadan kaldırdığımız anda Türkiye'de sol yerine oturur. Neden insanlar TİP'in söylemlerine kulak kabartır hale geldiler. Türkiye bunu arıyor çünkü. Yapılması gereken en alttaki en yoksulları yukarıya çıkarabilmek. İktidar tepedeki en zengini servet sahibi yapıyor. 65 milyon insan, hane başı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Geriye kalan 15 milyon insana 'halinize şükredin' diyor. Beyaz yakalı insanlar köle gibi çalıştırıyorlar. Kendilerine vaadedilen bir şey var; yoksulluk sınırının üstünde bir hayat.'Erdoğan tarihin en ağır yenilgisini yaşayacak'Sokakta Kürtler ve Türkler de daha fazla bir arada yaşama isteği var. Alevi Sünni meselesinde aynı şeyi görüyorum. Toplumsal cinsiyet konusu da değişti. Siyasetçiler korkak davranıyor. Ben Kemal Bey'in cesur olması gerektiğini düşünüyorum. Şişe boğazı gibi bir yerdeyiz. Buradan çıkacağız. Tayyip Erdoğan tarihin en ağır yenilgisini yaşayacak. Çünkü korkan insanlar mühürü eline alınca gerekeni yapacak. Kızılay'ın büyük skandalını arkadaşlarımız protesto etti. İstanbul il örgütü binamıza polis saldırdı. Kızılay'ı protesto ediyor arkadaşlar. Adam orada çadır satmış. Bizim arkadaşlarımız bunu kitlesel şekilde söyleyince saldırıya uğramış. Kemal Bey'le bunu konuştuk. İlk defa saldırıya uğramadık. Kemal Bey'in o yaklaşım bizi mutlu etti. Kendisine de teşekkür ettik. İlla bizim partimizi, Emek Özgürlük İttifakı'nı ziyaret etmesi önemli değil tabii.'Üçüncü bir yol arayışımız var bizim'20 yıldır bu iktidara karşı olan toplumsal mücadelelerin aynı zamanda siyasette temsil edilmesi gerekiyor. Kadın hareketi, gençlik, işçi hareketi siyasette hak ettiği yerde değil. Bizim ittifak sokakta, mücadelenin içinde kurulmuş bir ittifak. Yeni bir yol açmaya çalışacağız, üçüncü bir yol arayışımız var bizim. Cumhurbaşkanı sistemini değiştirmek istiyorsak, AK Parti ve MHP 340'ın altına inmesi lazım. Orada belirleyici olan, eğer Emek ve Özgürlük İttifakı geniş kesimlerin desteğini alıp parlamentoya girebilirse.'Bu ülkede yaşayan her birimiz 'Ben bu ülkenin eşit yurttaşıyım' diye hissedebilmeli'HDP'nin Türkiye açısından şans olduğunu düşünüyorum. 6,5 insanın oyunu almış. Bu insanlar 100 yıl önce de yaşıyorlardı, 100 yıl sonra da yaşayacaklar. Bu ülkede yaşayan her birimiz 'Ben bu ülkenin eşit yurttaşıyım' diye hissedebilmeli. İktidar o kadar çaresizleşmiş ki, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi. Kadına dönük şiddeti engellemeyi amaçlayan bir sürü şeyi iptal etmeye çalışıyor. LGBT'yi düşmanlaştırmaya çalıştı. Açık söyleyelim, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı olup olmadığını tartıştırmaya çalıştı. Bunun cevabını yurttaş verecek. Ben bu topraklara güveniyorum. Bu topraklarda kardeşlik hukuku daha kuvvetlidir. Düşmanlaştırmanın zaman zaman saman alevi gibi parladığı ama nihayet birlikte yaşamanın yolunu bulduk biz. Düşmanlaştıran kaybeder, düşmanlaştıran kaybedecek.'İktidarlar sol denince din düşmanlığını anlattılar'Memlekette solculuğun ne olduğunu sol düşmanlarından dinledi. İnsanlar kendisinin solcu olabileceğini ilk defa fark etti. İktidarlar sol denince din düşmanlığını anlattılar. Aslında Türkiye'nin büyük çoğunluğunun yüreği soldadır. Şimdi yeni fark ediyor. Radikal milliyetçi fikirlere sahip işçilerin sendikal örgütlenmelerine gidiyorum. Bakıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Herhangi bir işçi, işyerinde hak mücadelesine girdiğinde bir tane sağcı parti gitmiş mi? Bütün sosyalistler için güvence veriyorum, haksızlığa uğrayan kim varsa? Günün 24 saati nereden ulaşırsanız, gelir sizin için bir şey yapar. İstisnası yoktur. Yüzde 10 baraj sistemiyle her şeyi yapan sosyalistler, seçimde yurttaşa bir şey sunamıyorduk. Şimdi ilk defa seçenek hale geldi.'Madem güveniyorsunuz kendinize, 15 Mayıs uçuşlarını iptal edelim'İktidar öyle baskı ortamı oluşturdu ki, bu bir korku yaratıyor. İktidar zayıf olduğu için baskıyı arttırıyor. Adım kadar eminim, iktidar şu anda azınlıktır bu ülkede. TİP onların oyuna kıymet veriyor. Türkiye'nin 87 bölgenin hepsinde seçime girmeyeceğiz. Gerçekten verdikleri oya parlamentoda anlam katabildiğimiz yerlerde seçime gireceğiz. Bizim hedefimiz parlamentoda sadece TİP'i büyütmek değil. Önce memleketin çıkarı. Cumhur İttifakı'nın oyunu azaltmak için nerede seçime girmem gerekiyorsa orada gireceğim. Eğer muhalefet çok büyük hata yapmazsa, bu mesele açık farkla bitecek. Sizin programınızda meydan okuyorum; 20 yıldır ölesiye dövüştüğüm bir iktidar var. Bir gün yurt dışına çıkmayı düşünmedim. Bak Kerem Kınık, 15 Mayıs sabahı kaçma kardeşim. Uyanık olanlar kaçacaklar. Madem güveniyorsunuz kendinize, 15 Mayıs uçuşları iptal edelim."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erkan baş, fatih altaylı, cumhurbaşkanlığı seçimi