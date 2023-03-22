https://sputniknews.com.tr/20230322/gelecek-partisi-avcilar-ilce-baskani-sahin-istifa-ederek-ak-partiye-katildi-1068634954.html

Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı Şahin, istifa ederek AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı Şahin, istifa ederek AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığından istifa eden Ahmet Şahin ile 20 partili, törenle AK Parti'ye katıldı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T22:17+0300

2023-03-22T22:17+0300

2023-03-22T22:17+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

pkk

kürt

gelecek partisi

ahmet şahin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068634678_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_655b8a179429d60ba5defaf4c7525106.jpg

AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı'ndaki törende Şahin'e rozeti, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından takıldı. AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu da diğer katılımcılara rozetlerini taktı.Törende konuşan Şahin, 2,5 yıldır Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı yaptığını belirterek, "Vatan, millet bizim en kıymetlilerimizdir. Bunlar mevzubahisse gerisi teferruattır. Bütün koltukları, makamları bir kenara bırakır, gereğini yaparız. Biz de bunu yaptık" dedi.Şahin: Bu yolda ilerlerken Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağımİçeriden ve dışarıdan Türkiye üzerine oynanan oyunları gördüğünü ve bu vebalin parçası olmak istemediğini söyleyen Şahin, şöyle devam etti:Kabaktepe: Bu seçimi de millet olarak bize yakışan vakarla yapacağızAK Parti İl Başkanı Kabaktepe de deprem bölgesinde yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını belirterek, "16'ncı günde kalıcı konutların temelini atmaya başladık. Bir yıl içinde de Allah kardeşlerimizi evlerine kavuşturmayı nasip etsin. Birbirimize destek olacağız. Coğrafi büyüklük olarak İstanbul'un 20 katı, İngiltere büyüklüğünde bir coğrafyada olan bir depremden bahsediyoruz. Milletimizin alicenaplığı ve gücüyle, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle inşallah bu sıkıntıyı en kısa sürede çözeceğiz" diye konuştu.14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere işaret eden Kabaktepe, "Bu seçimi de millet olarak bize yakışan vakarla yapacağız" ifadesini kullandı.Gelecek Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılanlara "Hoş geldiniz" diyen Kabaktepe, Ahmet Şahin'in, siyasetin vatan ve millete hizmet için yapıldığına ilişkin açıklamalarına dikkati çekti.Kabaktepe, yeni katılanlarla partilerinin daha da güçleneceğini vurgulayarak, Türkiye'yi daha da büyütüp güçlendireceklerini söyledi.'AK Parti de bir Kürt partisidir ama biz PKK'ya karşıyız'Kürtlerin, AK Parti'nin kurucu ve temel unsurları arasında yer aldığını ifade eden Kabaktepe, şunları kaydetti:AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Küçükoğlu da Avcılar'da hane hane, sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle büyüyen bir AK Parti sevdası olduğunu belirterek, aralarına katılan yeni isimlere "Hoş geldiniz" dedi

https://sputniknews.com.tr/20230322/ak-partide-hamza-dag-basvuruyu-yapti-binali-yildirim-karari-bekliyor-1068619472.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, pkk, kürt, gelecek partisi, ahmet şahin