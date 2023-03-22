https://sputniknews.com.tr/20230322/ak-partide-hamza-dag-basvuruyu-yapti-binali-yildirim-karari-bekliyor-1068619472.html
AK Parti'de 3 dönem kuralı: Hamza Dağ başvuru yaptı, Binali Yıldırım kararı bekliyor
AK Parti'de 3 dönem kuralı: Hamza Dağ başvuru yaptı, Binali Yıldırım kararı bekliyor
AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ederken, 3 dönem kuralına takılanlar içinde başvurular alınıyor. Hamza Dağ’ın... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T15:24+0300
2023-03-22T15:24+0300
2023-03-22T15:30+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
aday
seçim
binali yıldırım
hamza dağ
ak parti
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Tüm partilerde olduğu gibi AK Parti’de de milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ediyor. AK Parti’de ise en çok merak edilen konuların başında '3 dönem kuraları' geliyor; çünkü partinin önemli isimleri tüzük gereği 3 döneme takılıyor.60’ın üzerinde milletvekilinin 3 dönem kuralına takıldığı ifade edilirken, AK Parti’nin bu konuda nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. 3 döneme takılan milletvekillerin bazılarının başvurusunu yaptığı, bazılarının ise kararı beklediği öğrenildi.İzmir'den 2 isim bu kurala takılıyor: Binali Yıldırım ve Hamza Dağİzmir’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ bu kurala takılıyor. Hamza Dağ’ın ise tekrar İzmir’den başvurusunu yaptığı öğrenildi. Yine İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım’ın ise başvurusunu henüz yapmadığı, partisinden gelecek kararı beklediği öğrenildi.3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.
https://sputniknews.com.tr/20230322/samsunlu-recep-tayyip-erdogan-milletvekili-aday-adayi-oldu-1068608557.html
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recep tayyip erdoğan, aday, seçim, binali yıldırım, hamza dağ, ak parti
recep tayyip erdoğan, aday, seçim, binali yıldırım, hamza dağ, ak parti
AK Parti'de 3 dönem kuralı: Hamza Dağ başvuru yaptı, Binali Yıldırım kararı bekliyor
15:24 22.03.2023 (güncellendi: 15:30 22.03.2023) Abone ol
AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ederken, 3 dönem kuralına takılanlar içinde başvurular alınıyor. Hamza Dağ’ın başvurusunu yaptığı, Binali Yıldırım'ın ise başvurunu henüz yapmadığı, partisinden gelen karara göre hareket edeceği öğrenildi.
Tüm partilerde olduğu gibi AK Parti’de de milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ediyor. AK Parti’de ise en çok merak edilen konuların başında '3 dönem kuraları' geliyor; çünkü partinin önemli isimleri tüzük gereği 3 döneme takılıyor.
60’ın üzerinde milletvekilinin 3 dönem kuralına takıldığı ifade edilirken, AK Parti’nin bu konuda nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. 3 döneme takılan milletvekillerin bazılarının başvurusunu yaptığı, bazılarının ise kararı beklediği öğrenildi.
İzmir'den 2 isim bu kurala takılıyor: Binali Yıldırım ve Hamza Dağ
İzmir’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ bu kurala takılıyor. Hamza Dağ’ın ise tekrar İzmir’den başvurusunu yaptığı öğrenildi. Yine İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım’ın ise başvurusunu henüz yapmadığı, partisinden gelecek kararı beklediği öğrenildi.
3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.