https://sputniknews.com.tr/20230322/ak-partide-hamza-dag-basvuruyu-yapti-binali-yildirim-karari-bekliyor-1068619472.html

AK Parti'de 3 dönem kuralı: Hamza Dağ başvuru yaptı, Binali Yıldırım kararı bekliyor

AK Parti'de 3 dönem kuralı: Hamza Dağ başvuru yaptı, Binali Yıldırım kararı bekliyor

AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ederken, 3 dönem kuralına takılanlar içinde başvurular alınıyor. Hamza Dağ’ın... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T15:24+0300

2023-03-22T15:24+0300

2023-03-22T15:30+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

aday

seçim

binali yıldırım

hamza dağ

ak parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068619111_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_950259d5a2fb380705a4af49565ed8df.jpg

Tüm partilerde olduğu gibi AK Parti’de de milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ediyor. AK Parti’de ise en çok merak edilen konuların başında '3 dönem kuraları' geliyor; çünkü partinin önemli isimleri tüzük gereği 3 döneme takılıyor.60’ın üzerinde milletvekilinin 3 dönem kuralına takıldığı ifade edilirken, AK Parti’nin bu konuda nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. 3 döneme takılan milletvekillerin bazılarının başvurusunu yaptığı, bazılarının ise kararı beklediği öğrenildi.İzmir'den 2 isim bu kurala takılıyor: Binali Yıldırım ve Hamza Dağİzmir’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ bu kurala takılıyor. Hamza Dağ’ın ise tekrar İzmir’den başvurusunu yaptığı öğrenildi. Yine İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım’ın ise başvurusunu henüz yapmadığı, partisinden gelecek kararı beklediği öğrenildi.3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

https://sputniknews.com.tr/20230322/samsunlu-recep-tayyip-erdogan-milletvekili-aday-adayi-oldu-1068608557.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, aday, seçim, binali yıldırım, hamza dağ, ak parti