Türkiye
SON DAKİKA | Emeklilik reformunu geçirmek için meclise darbe yapan Macron: Ben de böyle uygulanmasından mutsuzum
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/ak-partide-hamza-dag-basvuruyu-yapti-binali-yildirim-karari-bekliyor-1068619472.html
AK Parti'de 3 dönem kuralı: Hamza Dağ başvuru yaptı, Binali Yıldırım kararı bekliyor
AK Parti'de 3 dönem kuralı: Hamza Dağ başvuru yaptı, Binali Yıldırım kararı bekliyor
AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ederken, 3 dönem kuralına takılanlar içinde başvurular alınıyor. Hamza Dağ’ın... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T15:24+0300
2023-03-22T15:30+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
aday
seçim
binali yıldırım
hamza dağ
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068619111_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_950259d5a2fb380705a4af49565ed8df.jpg
Tüm partilerde olduğu gibi AK Parti’de de milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ediyor. AK Parti’de ise en çok merak edilen konuların başında '3 dönem kuraları' geliyor; çünkü partinin önemli isimleri tüzük gereği 3 döneme takılıyor.60’ın üzerinde milletvekilinin 3 dönem kuralına takıldığı ifade edilirken, AK Parti’nin bu konuda nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. 3 döneme takılan milletvekillerin bazılarının başvurusunu yaptığı, bazılarının ise kararı beklediği öğrenildi.İzmir'den 2 isim bu kurala takılıyor: Binali Yıldırım ve Hamza Dağİzmir’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ bu kurala takılıyor. Hamza Dağ’ın ise tekrar İzmir’den başvurusunu yaptığı öğrenildi. Yine İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım’ın ise başvurusunu henüz yapmadığı, partisinden gelecek kararı beklediği öğrenildi.3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.
https://sputniknews.com.tr/20230322/samsunlu-recep-tayyip-erdogan-milletvekili-aday-adayi-oldu-1068608557.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068619111_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5a013aab138cedbc5424f8dab523d00e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, aday, seçim, binali yıldırım, hamza dağ, ak parti
recep tayyip erdoğan, aday, seçim, binali yıldırım, hamza dağ, ak parti

AK Parti'de 3 dönem kuralı: Hamza Dağ başvuru yaptı, Binali Yıldırım kararı bekliyor

15:24 22.03.2023 (güncellendi: 15:30 22.03.2023)
© İHA Binali Yıldırım
 Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ederken, 3 dönem kuralına takılanlar içinde başvurular alınıyor. Hamza Dağ’ın başvurusunu yaptığı, Binali Yıldırım'ın ise başvurunu henüz yapmadığı, partisinden gelen karara göre hareket edeceği öğrenildi.
Tüm partilerde olduğu gibi AK Parti’de de milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ediyor. AK Parti’de ise en çok merak edilen konuların başında '3 dönem kuraları' geliyor; çünkü partinin önemli isimleri tüzük gereği 3 döneme takılıyor.
60’ın üzerinde milletvekilinin 3 dönem kuralına takıldığı ifade edilirken, AK Parti’nin bu konuda nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. 3 döneme takılan milletvekillerin bazılarının başvurusunu yaptığı, bazılarının ise kararı beklediği öğrenildi.

İzmir'den 2 isim bu kurala takılıyor: Binali Yıldırım ve Hamza Dağ

İzmir’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ bu kurala takılıyor. Hamza Dağ’ın ise tekrar İzmir’den başvurusunu yaptığı öğrenildi. Yine İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım’ın ise başvurusunu henüz yapmadığı, partisinden gelecek kararı beklediği öğrenildi.
© İHAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ
© İHA
3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.
Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday adayı oldu
12:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала