https://sputniknews.com.tr/20230322/fed-baskani-sistemi-guvenli-ve-saglam-tutmak-icin-gereken-tum-araclarimizi-kullanmaya-haziriz-1068634227.html
Fed Başkanı: Sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız
Fed Başkanı: Sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceğiz, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T21:56+0300
2023-03-22T21:56+0300
2023-03-22T21:56+0300
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jerome powell, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed)
jerome powell, fed, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed)
Fed Başkanı: Sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceğiz, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız" ifadesini kullandı.