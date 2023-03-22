https://sputniknews.com.tr/20230322/depremlerde-7-uyesini-kaybeden-antakya-medeniyetler-korosu-adanada-konser-verecek-1068601905.html
Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verecek
Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 sanatçısı hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da dayanışma konseri verecek. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T10:52+0300
2023-03-22T10:52+0300
2023-03-22T10:52+0300
yaşam
hatay
antakya medeniyetler korosu
adana
konser
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı din ve mezheplere mensup sanatçıları buluşturarak birlikte yaşama kültürünü dünyaya anlatan koro, 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybetti.Depremlerin ardından dayanışma konseri için ÇÜ Kongre Merkezi'nde 28 Mart Salı günü izleyiciyle bir araya gelecek koroya, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230223/depremde-yedi-sanatcisini-kaybeden-antakya-medeniyetler-korosu-bu-sehri-tekrar-ayaga-kaldiracagiz-1067425665.html
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hatay, antakya medeniyetler korosu, adana, konser
hatay, antakya medeniyetler korosu, adana, konser
Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verecek
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 sanatçısı hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da dayanışma konseri verecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı din ve mezheplere mensup sanatçıları buluşturarak birlikte yaşama kültürünü dünyaya anlatan koro, 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybetti.
Depremlerin ardından dayanışma konseri için ÇÜ Kongre Merkezi'nde 28 Mart Salı günü izleyiciyle bir araya gelecek koroya, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek oldu.