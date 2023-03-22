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https://sputniknews.com.tr/20230322/depremlerde-7-uyesini-kaybeden-antakya-medeniyetler-korosu-adanada-konser-verecek-1068601905.html
Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verecek
Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 sanatçısı hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da dayanışma konseri verecek. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
hatay
antakya medeniyetler korosu
adana
konser
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı din ve mezheplere mensup sanatçıları buluşturarak birlikte yaşama kültürünü dünyaya anlatan koro, 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybetti.Depremlerin ardından dayanışma konseri için ÇÜ Kongre Merkezi'nde 28 Mart Salı günü izleyiciyle bir araya gelecek koroya, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230223/depremde-yedi-sanatcisini-kaybeden-antakya-medeniyetler-korosu-bu-sehri-tekrar-ayaga-kaldiracagiz-1067425665.html
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hatay, antakya medeniyetler korosu, adana, konser
hatay, antakya medeniyetler korosu, adana, konser

Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verecek

10:52 22.03.2023
© AAAntakya Medeniyetler Korosu
Antakya Medeniyetler Korosu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 sanatçısı hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da dayanışma konseri verecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı din ve mezheplere mensup sanatçıları buluşturarak birlikte yaşama kültürünü dünyaya anlatan koro, 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybetti.
Depremlerin ardından dayanışma konseri için ÇÜ Kongre Merkezi'nde 28 Mart Salı günü izleyiciyle bir araya gelecek koroya, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek oldu.
Antakya Medeniyetler Korosu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremde yedi sanatçısını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu: Bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız
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