https://sputniknews.com.tr/20230223/depremde-yedi-sanatcisini-kaybeden-antakya-medeniyetler-korosu-bu-sehri-tekrar-ayaga-kaldiracagiz-1067425665.html

Depremde yedi sanatçısını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu: Bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız

Depremde yedi sanatçısını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu: Bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yedi sanatçısını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun şefi Özfırat, koronun kadim şehir için yeniden bir araya... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T17:40+0300

2023-02-23T17:40+0300

2023-02-23T17:40+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

antakya

antakya medeniyetler korosu

hatay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103053/17/1030531702_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_96093084a1673ada183c4bc8c96d56eb.jpg

Hatay’ın tanıtımına katkı sağlamak ve medeniyetler arasında bir köprü oluşturmak amacıyla üç semavi dine, farklı mezheplere ve etnik gruplara mensup kişilerin bir araya gelerek 2007'de kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu’nun yedi sanatçısı Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında hayatını kaybetti. Alevi, Sünni, Ermeni, Ortodoks, Katolik ve Musevileri buluşturarak, Hatay’ın kültürel zenginliğini ve hoşgörüsünü tüm dünyaya tanıtan 200 kişilik koronun geride kalan üyeleri ise Türkiye’nin farklı illerine dağıldı.Nobel Barış Ödülü’ne 2012'de aday gösterilen ve Kültür Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülü alan koronun şefi Yılmaz Özfırat ve teknik koordinatörü Bedirhan Gök de İzmir’deki bir otele yerleştirildi. Özfırat ve Gök, Antakya Medeniyetler Korosu’nu yeniden bir araya getirerek Türkiye’nin medeniyetler zenginliğini tekrar dünyaya anlatmayı hedefliyor.Sanatçıların en büyük dileği ise depremde yaşamını yitiren koro arkadaşları Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz’ın anısını müzikleriyle yaşatabilmek.Sekiz saat sonra enkazdan çıkarıldıÖzfırat, depremde evinin yıkıldığını ve enkaz altında sekiz saat kurtarılmayı beklediğini anlattı.Kurtuluşunun da Antakya Medeniyetler Korosu sayesinde olduğunu ve koronun teknik koordinatörü Bedirhan Gök’ün deprem sonrası evinin bulunduğu enkaza geldiğini, arama-kurtarma ekiplerini de bulunduğu enkaza yönlendirdiğini söyledi.Koronun kadim şehir için yeniden bir araya geleceğini vurgulayan Özfırat, şöyle devam etti:Gök ise deprem anlarının tam bir felaket olduğunu, büyük bir acı yaşadıklarını dile getirdi. Gök, kadim kentin yine eski günlerine kavuşması için çalışacaklarını ve birbirlerine destek olacaklarını sözlerine ekledi.

antakya

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antakya, antakya medeniyetler korosu, hatay