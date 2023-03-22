https://sputniknews.com.tr/20230322/beckhamdan-messiye-gorulmemis-teklif-1068608854.html

Beckham'dan Messi'ye görülmemiş teklif

Beckham'dan Messi'ye görülmemiş teklif

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi için Inter Miami iddiaları gündeme geldi. David Beckham ise görülmemiş bir... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T13:21+0300

2023-03-22T13:21+0300

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david beckham

lionel messi

teklif

spor

miami

paris saint-germain (psg)

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MLS ekibi Inter Miami, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadroya katmanın planlarını yapıyor.İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi, Messi'nin şu an aldığı maaşı oyuncuya veremiyor. Ligde maaş kısıtlaması bulunan kulübün sahibi David Beckham, kulüp hisselerinin yüzde 5'lik kısmını dünya yıldızına devretmek istiyor.Fanatik’in aktardığına göre, Lionel Messi'nin ise geleceği ile ilgili henüz karar vermediği öğrenildi.Arjantinli yıldız, Fransız ekibinde sık sık taraftarlardan tepki görüyor. Son olarak Rennes ile oynanacak olan karşılaşma öncesi futbolcuların adı anons edilirken, sıra Messi'ye geldiğinde tribünler Arjantinli yıldızı yuhaladı.Efsanesi olduğu Barcelona'ya da döneceği iddia edilen Messi'nin geleceği, sezon sonuna kadar netlik kazanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230302/messiden-takim-arkadaslarina-24-karatlik-altin-iphone-1067704189.html

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david beckham, lionel messi, teklif, miami, paris saint-germain (psg)