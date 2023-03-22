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Beckham'dan Messi'ye görülmemiş teklif
Beckham'dan Messi'ye görülmemiş teklif
Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi için Inter Miami iddiaları gündeme geldi. David Beckham ise görülmemiş bir... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T13:21+0300
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david beckham
lionel messi
teklif
spor
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MLS ekibi Inter Miami, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadroya katmanın planlarını yapıyor.İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi, Messi'nin şu an aldığı maaşı oyuncuya veremiyor. Ligde maaş kısıtlaması bulunan kulübün sahibi David Beckham, kulüp hisselerinin yüzde 5'lik kısmını dünya yıldızına devretmek istiyor.Fanatik’in aktardığına göre, Lionel Messi'nin ise geleceği ile ilgili henüz karar vermediği öğrenildi.Arjantinli yıldız, Fransız ekibinde sık sık taraftarlardan tepki görüyor. Son olarak Rennes ile oynanacak olan karşılaşma öncesi futbolcuların adı anons edilirken, sıra Messi'ye geldiğinde tribünler Arjantinli yıldızı yuhaladı.Efsanesi olduğu Barcelona'ya da döneceği iddia edilen Messi'nin geleceği, sezon sonuna kadar netlik kazanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230302/messiden-takim-arkadaslarina-24-karatlik-altin-iphone-1067704189.html
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david beckham, lionel messi, teklif, miami, paris saint-germain (psg)
david beckham, lionel messi, teklif, miami, paris saint-germain (psg)

Beckham'dan Messi'ye görülmemiş teklif

13:21 22.03.2023 (güncellendi: 13:38 22.03.2023)
© İSMAİL YASİN AKÇIN-Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© İSMAİL YASİN AKÇIN-
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Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi için Inter Miami iddiaları gündeme geldi. David Beckham ise görülmemiş bir teklif yaptı.
MLS ekibi Inter Miami, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadroya katmanın planlarını yapıyor.
İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi, Messi'nin şu an aldığı maaşı oyuncuya veremiyor. Ligde maaş kısıtlaması bulunan kulübün sahibi David Beckham, kulüp hisselerinin yüzde 5'lik kısmını dünya yıldızına devretmek istiyor.
Fanatik’in aktardığına göre, Lionel Messi'nin ise geleceği ile ilgili henüz karar vermediği öğrenildi.
Arjantinli yıldız, Fransız ekibinde sık sık taraftarlardan tepki görüyor. Son olarak Rennes ile oynanacak olan karşılaşma öncesi futbolcuların adı anons edilirken, sıra Messi'ye geldiğinde tribünler Arjantinli yıldızı yuhaladı.
Efsanesi olduğu Barcelona'ya da döneceği iddia edilen Messi'nin geleceği, sezon sonuna kadar netlik kazanacak.
Messi'den takım arkadaşlarına 24 karatlık altın iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
MULTİMEDYA
Messi'den takım arkadaşlarına 24 karatlık altın iPhone
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