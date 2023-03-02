Messi'den takım arkadaşlarına 24 karatlık altın iPhone

© Instagram/idesigngold iDesign Gold CEO’su Ben Lyons, “Lionel sadece GOAT değil, aynı zamanda iDesign Gold’un en sadık müşterilerinden biri ve Dünya Kupası finalinden birkaç ay sonra bizimle iletişime geçti. Muhteşem zaferi kutlamak için tüm oyuncular ve personel için özel bir hediye istediğini, ancak her zamanki saat hediyesinden istemediğini söyledi. Bu yüzden, isimlerinin yazılı olduğu altın renkli iPhone’lar önerdim ve bu fikre bayıldı” şeklinde konuştu.