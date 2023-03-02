Messi'den takım arkadaşlarına 24 karatlık altın iPhone

© Instagram/idesigngoldLionel Messi, Dünya Kupası zaferi elde eden Arjantin Milli Takımı’ndaki arkadaşları ve çalışanları için altın kaplama 35 iPhone telefona 175 bin pound ödedi.
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© Instagram/idesigngold
Lionel Messi, Dünya Kupası zaferi elde eden Arjantin Milli Takımı’ndaki arkadaşları ve çalışanları için altın kaplama 35 iPhone telefona 175 bin pound ödedi.
© Instagram/idesigngoldArjantinli yıldız, takımın her üyesi için 24 karatlık cihazları sipariş etti ve cumartesi günü Paris’teki dairesine teslim ettirdi. Her telefonun üzerinde oyuncunun adı, numarası ve Arjantin logosu yer aldı.
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© Instagram/idesigngold
Arjantinli yıldız, takımın her üyesi için 24 karatlık cihazları sipariş etti ve cumartesi günü Paris’teki dairesine teslim ettirdi. Her telefonun üzerinde oyuncunun adı, numarası ve Arjantin logosu yer aldı.
© Instagram/idesigngoldSözcü'nün aktardığına göre, konuyla ilgili konuşan bir kaynak, “Lionel, en gururlu anını kutlamak için özel ve gösterişli bir şey yapmak istedi. Girişimci Ben Lyons ile temasa geçti ve tasarımı birlikte yaptılar” ifadelerini kullandı.
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© Instagram/idesigngold
Sözcü'nün aktardığına göre, konuyla ilgili konuşan bir kaynak, “Lionel, en gururlu anını kutlamak için özel ve gösterişli bir şey yapmak istedi. Girişimci Ben Lyons ile temasa geçti ve tasarımı birlikte yaptılar” ifadelerini kullandı.
© Instagram/idesigngoldiDesign Gold CEO’su Ben Lyons, “Lionel sadece GOAT değil, aynı zamanda iDesign Gold’un en sadık müşterilerinden biri ve Dünya Kupası finalinden birkaç ay sonra bizimle iletişime geçti. Muhteşem zaferi kutlamak için tüm oyuncular ve personel için özel bir hediye istediğini, ancak her zamanki saat hediyesinden istemediğini söyledi. Bu yüzden, isimlerinin yazılı olduğu altın renkli iPhone’lar önerdim ve bu fikre bayıldı” şeklinde konuştu.
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© Instagram/idesigngold
iDesign Gold CEO’su Ben Lyons, “Lionel sadece GOAT değil, aynı zamanda iDesign Gold’un en sadık müşterilerinden biri ve Dünya Kupası finalinden birkaç ay sonra bizimle iletişime geçti. Muhteşem zaferi kutlamak için tüm oyuncular ve personel için özel bir hediye istediğini, ancak her zamanki saat hediyesinden istemediğini söyledi. Bu yüzden, isimlerinin yazılı olduğu altın renkli iPhone’lar önerdim ve bu fikre bayıldı” şeklinde konuştu.
© Instagram/leomessiKatar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı’na liderlik eden 35 yaşındaki Lionel Messi, şampiyonluğa ulaştıkları turnuvanın oyuncusu seçildi.
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© Instagram/leomessi
Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı’na liderlik eden 35 yaşındaki Lionel Messi, şampiyonluğa ulaştıkları turnuvanın oyuncusu seçildi.