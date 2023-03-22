https://sputniknews.com.tr/20230322/alikonulup-paralari-gasbedilen-2-isci-mimikleri-sayesinde-kurtuldu-1068602659.html

Alıkonulup paraları gasp edilen 2 işçi, mimikleri sayesinde kurtuldu

Alıkonulup paraları gasp edilen 2 işçi, mimikleri sayesinde kurtuldu

İş aramak için gittikleri Adana'nın Kozan ilçesinde, alıkonulup paraları gasp edilen 2 inşaat işçisi, gaspçıların kendilerini götürdüğü bir akaryakıt... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T11:08+0300

2023-03-22T11:08+0300

2023-03-22T11:08+0300

türkiye

adana

gasp

alıkoyma

mimik

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Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, polisi arayarak 2 kişinin kendilerinden yardım istediğini bildirdi.İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna giden ekipler, Nurullah Ç. (23) ve arkadaşı Uygar A'yı (23) alıkoyduğu iddiasıyla yanlarındaki Miraç E. (20), Muhammet Erkan I. (20) ve Veysel Osman Y'yi (18) gözaltına aldı.Kurtarılan Nurullah Ç. ve Uygar A, polislere Malatya'da ikamet ettiklerini, inşaatlarda iş aramak için Adana'ya geldiklerini anlattı.Kalacak yerleri bulunmadığı için tanıdıkları bir kişinin yönlendirmesiyle konaklamak için Kozan ilçesinde yaşayan Beyza Ö'nün evine gittiklerini belirten iki arkadaş, bir süre sonra eve Beyza Ö'nün arkadaşları Miraç E, Muhammet Erkan I. ve Veysel Osman Y'nin gelip silah çekerek 12 bin liralarına el koyduğunu öne sürdü.İki arkadaş, daha sonra zanlıların Beyza Ö'yü evde bırakıp, kendilerini zorla bindirdikleri otomobilde darbederek akaryakıt istasyonuna götürüldüklerinde mimikleriyle buradaki görevlilerden yardım istediklerini ve görevlilerin durumu polise bildirdiğini belirtti.Mağdurların yaşadıklarını anlatması üzerine Beyza Ö. de evinde polis ekiplerince yakalandı.Yakınlarına mesaj gönderip 79 bin lira toplamışlarPolis yaptığı araştırmalarda, zanlıların alıkoydukları iki arkadaşın cep telefonlarından yakınlarına iş aramak için gittikleri ilçede zor durumda kaldıkları ve paraya ihtiyaçları olduğu yönünde mesaj gönderip, Beyza Ö'nün banka hesap bilgilerini de bu kişilere ileterek 79 bin lira daha aldıklarını belirledi.Şüphelilerin, ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri, Nurullah Ç. ve Uygar A. ile aralarında alacak meselesi bulunduğunu öne sürdü.Adliyeye sevk edilen zanlılardan Beyza Ö, Miraç E. ve Muhammet Erkan I. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Veysel Osman Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

türkiye

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adana, gasp, alıkoyma, mimik