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Adalet Bakanı Bozdağ'dan okul müdürüne başörtüsü tepkisi: 'Çağdaş yobazlık'
Adalet Bakanı Bozdağ'dan okul müdürüne başörtüsü tepkisi: 'Çağdaş yobazlık'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cüret etmiş... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
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politika
adalet bakanlığı
bekir bozdağ
başörtüsü
hatay
eskişehir
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hatay'dan Eskişehir'e gelen depremzede öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle özel okula kaydının yapılmadığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230321/selvi-zengine-tahammul-edilmeyen-bir-dunyada-diger-kadinlar-kendini-nasil-guven-icinde-hissedecek-1068539786.html
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adalet bakanlığı, bekir bozdağ, başörtüsü, hatay, eskişehir
adalet bakanlığı, bekir bozdağ, başörtüsü, hatay, eskişehir

Adalet Bakanı Bozdağ'dan okul müdürüne başörtüsü tepkisi: 'Çağdaş yobazlık'

10:14 22.03.2023
© Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cüret etmiş. Bu hadise çağdaş yobazlıktır" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hatay'dan Eskişehir'e gelen depremzede öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle özel okula kaydının yapılmadığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Eğitim ve öğretim, kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık. Buna rağmen maalesef Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cüret etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır. AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse, başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cüret edemez."
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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