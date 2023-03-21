Selvi: Zengin’e tahammül edilmeyen bir dünyada diğer kadınlar kendini nasıl güven içinde hissedecek?

"Özlem Zengin’e yapılan saldırıları görünce linç kültürünün muhalif mahalle ile sınırlı kalmadığını gördüm. Özlem Zengin tehdit edildiğini söyleyecek bir noktaya geldi. Hani biz aramızda İslami bir dille konuşurduk? Hani biz Muhammedi bir ahlaka sahiptik? Sizin o zaman diğerlerinden ne farkınız kalıyor? Özlem Zengin, 28 Şubat’ın başörtüsü mücadelesinin içinden gelen bir kadındır. Özlem Zengin’e bile tahammül edilmeyen bir dünyada diğer kadınlar kendini nasıl güven içinde hissedecek?"