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Selvi: Zengin’e tahammül edilmeyen bir dünyada diğer kadınlar kendini nasıl güven içinde hissedecek?
Selvi: Zengin’e tahammül edilmeyen bir dünyada diğer kadınlar kendini nasıl güven içinde hissedecek?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun için "kırmızı çizgimizdir" AK Parti Genel... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T08:19+0300
2023-03-21T08:19+0300
politika
türkiye
özlem zengin
ak parti
abdulkadir selvi
kadın hakları
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
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Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230321/ozlem-zengin-kadin-meselesi-siyasette-ogutulemeyecek-kadar-buyuk-ve-onemli-bir-turkiye-meselesi-1068534218.html
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türkiye, özlem zengin, ak parti, abdulkadir selvi, kadın hakları, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
türkiye, özlem zengin, ak parti, abdulkadir selvi, kadın hakları, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun

Selvi: Zengin’e tahammül edilmeyen bir dünyada diğer kadınlar kendini nasıl güven içinde hissedecek?

08:19 21.03.2023
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© DHA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun için "kırmızı çizgimizdir" AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin'in tehdit mesajlarını aldığını açıklaması sonrası "Özlem Zengin değerimizdir" dedi.
Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Özlem Zengin’e yapılan saldırıları görünce linç kültürünün muhalif mahalle ile sınırlı kalmadığını gördüm. Özlem Zengin tehdit edildiğini söyleyecek bir noktaya geldi. Hani biz aramızda İslami bir dille konuşurduk? Hani biz Muhammedi bir ahlaka sahiptik? Sizin o zaman diğerlerinden ne farkınız kalıyor? Özlem Zengin, 28 Şubat’ın başörtüsü mücadelesinin içinden gelen bir kadındır. Özlem Zengin’e bile tahammül edilmeyen bir dünyada diğer kadınlar kendini nasıl güven içinde hissedecek?"
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
Özlem Zengin: Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi
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