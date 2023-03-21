https://sputniknews.com.tr/20230321/selvi-zengine-tahammul-edilmeyen-bir-dunyada-diger-kadinlar-kendini-nasil-guven-icinde-hissedecek-1068539786.html
Selvi: Zengin’e tahammül edilmeyen bir dünyada diğer kadınlar kendini nasıl güven içinde hissedecek?
Selvi: Zengin’e tahammül edilmeyen bir dünyada diğer kadınlar kendini nasıl güven içinde hissedecek?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun için "kırmızı çizgimizdir" AK Parti Genel... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T08:19+0300
2023-03-21T08:19+0300
2023-03-21T08:19+0300
politika
türkiye
özlem zengin
ak parti
abdulkadir selvi
kadın hakları
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
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Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230321/ozlem-zengin-kadin-meselesi-siyasette-ogutulemeyecek-kadar-buyuk-ve-onemli-bir-turkiye-meselesi-1068534218.html
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türkiye, özlem zengin, ak parti, abdulkadir selvi, kadın hakları, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
türkiye, özlem zengin, ak parti, abdulkadir selvi, kadın hakları, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
Selvi: Zengin’e tahammül edilmeyen bir dünyada diğer kadınlar kendini nasıl güven içinde hissedecek?
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun için "kırmızı çizgimizdir" AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin'in tehdit mesajlarını aldığını açıklaması sonrası "Özlem Zengin değerimizdir" dedi.