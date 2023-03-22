https://sputniknews.com.tr/20230322/abdulkadir-selvi-fatih-erbakan-neden-ittifak-yapmadi-1068598579.html
Abdulkadir Selvi: Fatih Erbakan neden ittifak yapmadı?
Abdulkadir Selvi: Fatih Erbakan neden ittifak yapmadı?
Erbakan'ın cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasını değerlendiren Abdulkadir Selvi, "Bu seçimlerde Erdoğan’ın yanında yer alsa daha sonraki seçimlerde millet onun... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T09:30+0300
2023-03-22T09:30+0300
2023-03-22T09:30+0300
2023 türkiye seçimleri
abdulkadir selvi
necmettin erbakan
fatih erbakan
yeniden refah partisi
recep tayyip erdoğan
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı ve başvurusunu yaptı. Selvi, Erbakan'ın bu kararını şu sözlerle değerlendirdi:Necmettin Erbakan'ın attığı siyasi adımları değerlendiren Selvi, "Erbakan Hoca Ecevit’le, Demirel’le, Çiller’le koalisyon kurmayı, Türkeş’le Aykut Edibali ile ittifak yapmayı başardı ama Fatih Erbakan, Erdoğan’la seçim ittifakını yapamadı. Bu seçimlerde Erdoğan’ın yanında yer alsa daha sonraki seçimlerde millet onun yanında yer alırdı. Ama bugünün kısır hesapları içinde boğuldu, geleceği düşünemedi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/yeniden-refah-partisi-ittifak-kararini-acikladi-1068505066.html
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abdulkadir selvi, necmettin erbakan, fatih erbakan, yeniden refah partisi, recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi, necmettin erbakan, fatih erbakan, yeniden refah partisi, recep tayyip erdoğan
Abdulkadir Selvi: Fatih Erbakan neden ittifak yapmadı?
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Erbakan'ın cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasını değerlendiren Abdulkadir Selvi, "Bu seçimlerde Erdoğan’ın yanında yer alsa daha sonraki seçimlerde millet onun yanında yer alırdı. Ama bugünün kısır hesapları içinde boğuldu, geleceği düşünemedi" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı ve başvurusunu yaptı. Selvi, Erbakan'ın bu kararını şu sözlerle değerlendirdi
:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan Hoca’ya olan hürmeti nedeniyle Fatih Erbakan’ın partisiyle seçim ittifakı yapılmasını arzu ediyordu. Ama olmadı. 2018 seçimlerinde de Fatih Erbakan’ı Meclis’e taşımak istemişti. Başarılı olunamadı. 2015 seçimlerinde de Saadet Partisi’ne teklif götürülmüştü. O zaman 20 milletvekili istemişlerdi. 20 milletvekili vermedi diye Erdoğan’la ittifak yapmayan Saadet Partisi, 2 milletvekili karşılığında CHP’ye payanda oldu. Fatih Erbakan açısından şans kapıyı iki kez çaldı. Ama ikisini de değerlendiremedi. Erbakan’ın, 20 milletvekili istediği AK Parti’nin bu sayıyı yüksek bulması üzerine talebini gözden geçirmek yerine sayıyı artırdığı söyleniyor."
Necmettin Erbakan'ın attığı siyasi adımları değerlendiren Selvi, "Erbakan Hoca Ecevit’le, Demirel’le, Çiller’le koalisyon kurmayı, Türkeş’le Aykut Edibali ile ittifak yapmayı başardı ama Fatih Erbakan, Erdoğan’la seçim ittifakını yapamadı. Bu seçimlerde Erdoğan’ın yanında yer alsa daha sonraki seçimlerde millet onun yanında yer alırdı. Ama bugünün kısır hesapları içinde boğuldu, geleceği düşünemedi" dedi.