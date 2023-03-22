https://sputniknews.com.tr/20230322/abdulkadir-selvi-fatih-erbakan-neden-ittifak-yapmadi-1068598579.html

Abdulkadir Selvi: Fatih Erbakan neden ittifak yapmadı?

Abdulkadir Selvi: Fatih Erbakan neden ittifak yapmadı?

Erbakan'ın cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasını değerlendiren Abdulkadir Selvi, "Bu seçimlerde Erdoğan’ın yanında yer alsa daha sonraki seçimlerde millet onun... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T09:30+0300

2023-03-22T09:30+0300

2023-03-22T09:30+0300

2023 türkiye seçimleri

abdulkadir selvi

necmettin erbakan

fatih erbakan

yeniden refah partisi

recep tayyip erdoğan

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı ve başvurusunu yaptı. Selvi, Erbakan'ın bu kararını şu sözlerle değerlendirdi:Necmettin Erbakan'ın attığı siyasi adımları değerlendiren Selvi, "Erbakan Hoca Ecevit’le, Demirel’le, Çiller’le koalisyon kurmayı, Türkeş’le Aykut Edibali ile ittifak yapmayı başardı ama Fatih Erbakan, Erdoğan’la seçim ittifakını yapamadı. Bu seçimlerde Erdoğan’ın yanında yer alsa daha sonraki seçimlerde millet onun yanında yer alırdı. Ama bugünün kısır hesapları içinde boğuldu, geleceği düşünemedi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230320/yeniden-refah-partisi-ittifak-kararini-acikladi-1068505066.html

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abdulkadir selvi, necmettin erbakan, fatih erbakan, yeniden refah partisi, recep tayyip erdoğan