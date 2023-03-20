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Yeniden Refah Partisi: Hiçbir ittifaka dahil olmayacağız
Yeniden Refah Partisi: Hiçbir ittifaka dahil olmayacağız
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı belli oldu. Açıklama yapan genel başkan Fatih Erbakan, partisinin milletvekili seçimlerine... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T14:20+0300
2023-03-20T14:30+0300
politika
yeniden refah partisi
cumhur ittifakı
recep tayyip erdoğan
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Seçim takvimi işlerken, görüşme trafiği hızlandı. Gözler, ittifakların hangi partilerden oluşacağına çevrildi.Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah Partisi arasında geçen hafta bir görüşme yapılmıştı. Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılım ile ilgili kararı belli oldu.Partinin genel başkanı Fatih Erbakan şu sıralar konuyla ilgili bir açıklama yapıyor:
https://sputniknews.com.tr/20230319/ak-partili-zengin-bizim-mahalle-kadinlarin-degistigini-goremiyor-1068455084.html
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yeniden refah partisi, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan
yeniden refah partisi, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan

Yeniden Refah Partisi: Hiçbir ittifaka dahil olmayacağız

14:20 20.03.2023 (güncellendi: 14:30 20.03.2023)
© İHAYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA
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Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı belli oldu. Açıklama yapan genel başkan Fatih Erbakan, partisinin milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmacan gireceğini söyledi. Erbakan cumhurbaşkanlığı seçimi için de partisinden aday olacak.
Seçim takvimi işlerken, görüşme trafiği hızlandı. Gözler, ittifakların hangi partilerden oluşacağına çevrildi.
Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah Partisi arasında geçen hafta bir görüşme yapılmıştı. Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılım ile ilgili kararı belli oldu.
Partinin genel başkanı Fatih Erbakan şu sıralar konuyla ilgili bir açıklama yapıyor:
"Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere tüm bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bendeniz bugün YSK'ya başvuru yapacağım."
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