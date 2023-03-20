https://sputniknews.com.tr/20230320/yeniden-refah-partisi-ittifak-kararini-acikladi-1068505066.html

Yeniden Refah Partisi: Hiçbir ittifaka dahil olmayacağız

Yeniden Refah Partisi: Hiçbir ittifaka dahil olmayacağız

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı belli oldu. Açıklama yapan genel başkan Fatih Erbakan, partisinin milletvekili seçimlerine... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T14:20+0300

2023-03-20T14:20+0300

2023-03-20T14:30+0300

politika

yeniden refah partisi

cumhur ittifakı

recep tayyip erdoğan

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Seçim takvimi işlerken, görüşme trafiği hızlandı. Gözler, ittifakların hangi partilerden oluşacağına çevrildi.Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah Partisi arasında geçen hafta bir görüşme yapılmıştı. Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılım ile ilgili kararı belli oldu.Partinin genel başkanı Fatih Erbakan şu sıralar konuyla ilgili bir açıklama yapıyor:

https://sputniknews.com.tr/20230319/ak-partili-zengin-bizim-mahalle-kadinlarin-degistigini-goremiyor-1068455084.html

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yeniden refah partisi, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan