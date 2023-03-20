https://sputniknews.com.tr/20230320/memleket-partisi-lideri-ince-adaylik-basvurusunu-yapti-yuzde-30dan-fazla-oy-alacagiz-1068503465.html
Memleket Partisi lideri İnce, adaylık başvurusunu yaptı: 'Yüzde 30'dan fazla oy alacağız'
Memleket Partisi lideri İnce, adaylık başvurusunu yaptı: 'Yüzde 30'dan fazla oy alacağız'
Memleket Partisi lideri İnce, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu yaptı, "Oy oranımız 19-20'lerde" dedi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T14:08+0300
2023-03-20T14:08+0300
2023-03-20T14:45+0300
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muharrem ince
Memleket Partisi lideri İnce, adaylık başvurusunu yaptı: 'Yüzde 30'dan fazla oy alacağız'
14:08 20.03.2023 (güncellendi: 14:45 20.03.2023) Abone ol
Memleket Partisi lideri İnce, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu yaptı, "Oy oranımız 19-20'lerde" dedi.