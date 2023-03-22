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ABD'de siyah genç gözaltında nefessiz kalarak hayatını kaybetti
ABD'de siyah genç gözaltında nefessiz kalarak hayatını kaybetti
ABD'nin Virginia eyaletinde 28 yaşındaki siyah Amerikalı bir genç, gözaltındayken getirildiği hastanede polislerin ve personelin müdahalesi sonucu nefessiz... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T13:33+0300
2023-03-22T13:33+0300
dünya
polis
abd
siyahlara şiddet
virginia
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ABD'nin Virginia eyaletinde 28 yaşındaki siyah Amerikalı Irvo Otieno, Henrico County hapishanesinden getirildiği psikiyatri hastanesinde yaşamını yitirdi.6 Mart’ta yaşanan ve hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde bir odaya getirilen Otieno’nun Henrico County Polis Departmanı'ndan 7 polis ve 3 hastane görevlisi tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığı görüldü.10 kişinin yerdeki Otieno’nun üzerine çıkıp kuvvet uyguladığı kameraya yansırken, Otieno’nun ise bir süre sonra hareketsiz kaldığı, sağlık görevlilerinin suni teneffüs ile müdahale ettiği görüldü.Yaklaşık 11 dakika boyunca orantısız güce maruz kalan Otieno’nun adli tıp raporunda 'nefessiz kalarak boğulma' sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.Cinayet davası açıldıOlayın ardından gözaltına alınan 7 polis ile 3 sağlık personeli hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Gözaltına alınan polislerin 2’si kefaletle serbest bırakılırken, diğerlerinin tutukluluk hali sürüyor.Otieno'nun annesi Caroline Ouko, görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Oğlum köpek gibi, hatta köpekten beter muamele gördü. Videoda kendi gözlerimle gördüm” dedi.Otieno ailesinin avukatı Ben Crump ise, Otieno'nun 'yardım eline' ihtiyaç duyduğu sırada orantısız güce maruz kaldığını vurguladı.4 yaşındayken ailesiyle birlikte Kenya'dan ABD’ye göç eden Otieno, 3 Mart'ta hırsızlık ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı.Bu sırada krize girdiği belirtilen Otieno'nun kontrol için hastaneye götürüldüğü sırada polislere saldırıda bulunduğu, bunun üzerine hapishaneye götürüldüğü ifade edilmişti.Otieno'nun 6 Mart'ta ise yatırılmak üzere psikiyatri hastanesine getirildiği aktarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230228/abdnin-atlanta-kentinde-zenginlere-ozel-muhit-ve-polis-gucu-talebi-1067589798.html
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polis, abd, siyahlara şiddet, virginia
polis, abd, siyahlara şiddet, virginia

ABD'de siyah genç gözaltında nefessiz kalarak hayatını kaybetti

13:33 22.03.2023
© AAABD - Polis
ABD - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
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ABD'nin Virginia eyaletinde 28 yaşındaki siyah Amerikalı bir genç, gözaltındayken getirildiği hastanede polislerin ve personelin müdahalesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Gencin ölümüne yol açan 7 polis ve 3 sağlık görevlisi hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.
ABD'nin Virginia eyaletinde 28 yaşındaki siyah Amerikalı Irvo Otieno, Henrico County hapishanesinden getirildiği psikiyatri hastanesinde yaşamını yitirdi.
6 Mart’ta yaşanan ve hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde bir odaya getirilen Otieno’nun Henrico County Polis Departmanı'ndan 7 polis ve 3 hastane görevlisi tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığı görüldü.
10 kişinin yerdeki Otieno’nun üzerine çıkıp kuvvet uyguladığı kameraya yansırken, Otieno’nun ise bir süre sonra hareketsiz kaldığı, sağlık görevlilerinin suni teneffüs ile müdahale ettiği görüldü.
Yaklaşık 11 dakika boyunca orantısız güce maruz kalan Otieno’nun adli tıp raporunda 'nefessiz kalarak boğulma' sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayet davası açıldı

Olayın ardından gözaltına alınan 7 polis ile 3 sağlık personeli hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Gözaltına alınan polislerin 2’si kefaletle serbest bırakılırken, diğerlerinin tutukluluk hali sürüyor.
Otieno'nun annesi Caroline Ouko, görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Oğlum köpek gibi, hatta köpekten beter muamele gördü. Videoda kendi gözlerimle gördüm” dedi.
Otieno ailesinin avukatı Ben Crump ise, Otieno'nun 'yardım eline' ihtiyaç duyduğu sırada orantısız güce maruz kaldığını vurguladı.
4 yaşındayken ailesiyle birlikte Kenya'dan ABD’ye göç eden Otieno, 3 Mart'ta hırsızlık ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı.
Bu sırada krize girdiği belirtilen Otieno'nun kontrol için hastaneye götürüldüğü sırada polislere saldırıda bulunduğu, bunun üzerine hapishaneye götürüldüğü ifade edilmişti.
Otieno'nun 6 Mart'ta ise yatırılmak üzere psikiyatri hastanesine getirildiği aktarılmıştı.
ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
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