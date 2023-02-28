https://sputniknews.com.tr/20230228/abdnin-atlanta-kentinde-zenginlere-ozel-muhit-ve-polis-gucu-talebi-1067589798.html

ABD'nin Atlanta kentinde zenginlere özel muhit ve polis gücü talebi

ABD'nin Atlanta kentinde zenginlere özel muhit ve polis gücü talebi

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde Cumhuriyetçiler, kentteki suç oranının artmasını gerekçe göstererek zenginlerin yaşadığı muhitin kentten... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T11:18+0300

2023-02-28T11:18+0300

2023-02-28T11:18+0300

yaşam

abd

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zengin

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ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde Cumhuriyetçilerden artan suç oranları gerekçe edilerek zenginlere imtiyaz sağlanması talebi geldi.Newsweek gazetesinin haberine göre dün Georgia Eyalet Senatosu'nda Cumhuriyetçilerin kontrolündeki komite, Atlanta'nın emlak değerinin yaklaşık yüzde 45'ine karşılık gelen Buckhead yerleşiminin kentten ayrılmasına dair kararı oyladı ve kabul etti.Yerel basın, yerel yetkililerin karşı çıktığı ve özellikle kırsal kesimdeki Cumhuriyetçi milletvekillerinin desteklediği teklifin Senato'ya ulaştığında geçme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.Fakat oylama, sembolik önemini koruyor. Buckhead bağımsızlık hareketinin lideri Bill White, gazeteye verdiği demeçte, "Bu ilk önemli kilometre taşı" ifadelerini kullandı.Karar, Buckhead'in kentten ayrılmasını, kendine özel kolluk kuvvetleri olmasını ve muhitin gelişimi üzerindeki yetkilerin genişletilmesi anlamına geliyor.Kent ırkçı geçmişiyle biliniyorÖte yandan Atlanta kenti, ırkçı geçmişiyle öne çıkıyor ve Buckhead'in kopmasının Geogia'nın 2024'te ön senato seçimlerinde eyaletin sıcak gündemlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.Daha önce 2005 yılında kentin zengin muhafazakârların olduğu yerleşim bölgesi Sady Springs de vergi gelirlerinin Gwinnett County'nin daha az varlıklı ve ırksal çeşitliliği daha fazla olan bölgelerine eşit olmayan bir şekilde dağıtıldığını iddia ederek kentten ayrılmayı gündemine almıştı. Aynı şekilde başka yerleşim yerleri de bu yönde harekete geçmiş ve 2016'da çoğunluğu siyah ve orta sınıflardan oluşan South Fulton, vergi gelirlerinden daha fazla pay almak adına kentten ayrılma lehine karar almıştı.Atlanta Journal-Constitution tarafından derlenen nüfus sayımı verileri Buckhead'in nüfusunun yüzde 11'inin siyahlardan oluştuğunu ve ortalama hane gelirinin yaklaşık 140 bin 500 dolar olduğunu gösteriyor. Buckhead de dahil olmak üzere tüm Atlanta'da siyah nüfusu yüzde 51 oranında ve kentin ortalama hane geliri 60 bin dolar.

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