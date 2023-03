https://sputniknews.com.tr/20230322/abd-merkezli-bankacilik-krizinde-yangin-buyuyor-dort-dev-iflas-first-republicin-gelecegi-belirsiz-1068609221.html

ABD merkezli bankacılık krizinde yangın büyüyor: Dört dev iflas, First Republic'in geleceği belirsiz

ABD merkezli bankacılık krizinde yangın büyüyor: Dört dev iflas, First Republic'in geleceği belirsiz

Küresel ekonomideki şoklar, dört büyük banka iflası ve First Republic Bank sallantısı yaşarken, kripto piyasası çöktü ve müşteriler bankaları terk etti. Batı... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

Son 12 günde küresel bankacılık sektöründe yaşanan kriz, dört büyük bankanın iflasına yol açtı ve First Republic Bank'ın da sallantıda kalmasına neden oldu. Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank ve Credit Suisse bu dönemde batarken, özellikle ABD ve Avrupa ekonomileri üzerindeki belirsizlik artıyor. Konuyu Hafta Sonu Halleri programının 18 Mart Cumartesi günkü yayınında ele aldık. Detaylar haberimizde...Kripto çöküşü ve müşteri kaçışı: Dört büyük banka sarsıntıdaKripto piyasalarındaki çöküş ve müşterilerin topluca bankalardan kaçması, bu dev bankaların sarsılmasına yol açtı. İlk olarak Silvergate, kripto endüstrisinde yaşanan değer kaybı nedeniyle çöktü ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu kapanmayı önlemek için devreye girmeye çalıştı. Silicon Valley Bank, Silvergate'in iflasının ardından 2,25 milyar dolarlık hisse satma planını açıkladı ve büyük kayıplar yaşadı. Bankanın hisseleri yüzde 60 değer kaybederek FDIC kayyumuna devredildi.Signature Bank, müşteri para çekme işlemlerindeki artış nedeniyle iflas etti. Bankanın mevduatları ve bazı kredileri, New York Community Bancorp'a ait Flagstar Bank tarafından devralındı.Credit Suisse tasfiye olurken, First Republic Bank'a destek için 30 milyar dolarlık planCredit Suisse ise İsviçreli yetkililerin UBS Group AG ile 3 milyar franklık (3,2 milyar dolar) bir satın alma anlaşmasına aracılık etmesi sonucu tasfiye oldu. Bankanın sonu, geçen yıl yaşanan skandallar ve milyarlarca dolarlık zararlara karşı koymak için yeterli olmayan kurtarma girişimleri nedeniyle geldi.ABD'deki üç rakibini batıran müşteri kaçışının kurbanı olan First Republic Bank, 89 milyar dolarlık potansiyel mevduat çıkışı ile karşı karşıya kaldı. Bankayı desteklemek için ABD'li on bir kredi kuruluşu 30 milyar dolarlık nakit akışı sağlamaya çalıştı. JPMorgan Chase & Co.'nun İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, bankaya yardım etmek amacıyla 11 bankanın 30 milyar dolarlık mevduat enjeksiyonunu sermaye infüzyonuna dönüştürecek yeni bir plan hazırladı.ABD muhasebe kuralları değerlendirmeye alınıyorSilicon Valley Bank'ın (SVB) yaşadığı zararlar, ABD muhasebe düzenlemelerinde reform taleplerini güçlendiriyor. Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB), bankaların finansal tablolardaki varlıklarını nasıl değerlendireceği konusunu yeniden değerlendirmeye çağrılıyor. Adil değer muhasebesi savunucuları, gerçekleşmemiş zararları kabul etmeye zorlayarak SVB gibi bankaların daha şeffaf olmasını hedefliyor. Adil değer yaklaşımı, SVB'nin tahvil portföyündeki zararları daha erken açıklamış olacak ve bankanın mali durumunu sağlamlaştırmasını sağlayabilirdi.Adil Değer Muhasebesi’ne geçiş çağrısıFASB, 2010 yılında adil değer kullanımını genişletmeyi önerdi, ancak teklif kabul görmedi. Yatırımcılar için bir profesyonel kuruluş olan CFA Enstitüsü, 2010 yılında adil değer kuralları için yoğun bir şekilde kampanya yürüttü ve geçen hafta FASB'ye “vadeye kadar saklama” muhasebesini ortadan kaldırma çağrısı yapan yeni bir beyaz kağıt gönderdi. CFA Enstitüsü, "Vadeye kadar tutulan sınıflandırma, yatırımcıların ve mevduat sahiplerinin gerçekte neler olduğunu görmelerini zorlaştırıyor" dedi.Bankaların davranışları ve muhasebe kurallarıTartışma, sadece varlık değerinin “doğru” resmini çizecek olan yaklaşımın akademik bir tartışması değil, çünkü muhasebe kuralları bankaların davranışlarını etkiliyor. New York Üniversitesi'nden muhasebe profesörü Stephen Ryan, SVB yöneticilerinin faiz oranı artışlarının tahvil değerlerine zarar verebileceğini bilmeleri gerektiğini söyledi. Ryan, “Mark-to-market zararlarını kabul etmek zorunda kalmış olsalardı, ilk etapta uzun vadeli menkul kıymetleri elde etme ihtimali çok daha düşük olurdu ve onları hedge etmezlerdi" dedi. Bu durum, muhasebe kurallarının değiştirilmesi ve adil değer muhasebesine geçiş çağrısının önemini vurguluyor.

