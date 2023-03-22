https://sputniknews.com.tr/20230322/abd-guney-kore-tatbikati-surerken-kuzey-koreden-yeni-fuze-denemeleri-1068616465.html
ABD-Güney Kore tatbikatı sürerken Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri
ABD-Güney Kore tatbikatı sürerken Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri
ABD ile ortak tatbikatları süren Güney Kore, Kuzey'in denize doğru çok sayıda seyir füzesi fırlattığını duyurdu. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T14:39+0300
2023-03-22T14:39+0300
2023-03-22T14:39+0300
savunma
kuzey kore
güney kore
abd
füze denemesi
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Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin kuzeydoğusundaki kıyı kasabası Hamhung'dan "birçok" seyir füzesi fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.Füzelerin, Kuzey'in doğu sularına atıldığını ve Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin daha fazla ayrıntıyı incelediğini dile getirildi.Ayrıca Güney Kore ordusunun hazırlığı sürdüreceği ve ABD ile tatbikatların geri kalanını başarıyla tamamlayacağı kaydedildi.Söz konusu füze denemeleri, ABD ve Güney Kore ordularının geçen hafta Kuzey'in işgal provası olarak değerlendirdiği 11 günlük büyük ölçekli askeri tatbikatlara başlamasından bu yana dördüncü füze testi oldu.Askeri tatbikatlar yarın sona erecek olsa da ABD'nin Güney Kore ile yeni ortak tatbikat turu için gelecek günlerde uçak gemisi göndermeyi planlaması nedeniyle Kuzey'in testlerine devam etmesi bekleniyor.Art arda füze denemeleriGüney Kore ile ABD'nin 14 Mart'ta başlattığı 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı devam ederken Kuzey Kore, füze denemelerini sürdürüyor.Kuzey, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Bu tatbikatın üç bölümden oluştuğu, bunların, nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtildi.Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü.Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürecek 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti.Pyongyang, ay başından bu yana 6, yılbaşından bu yana da 20'yi aşkın füze denemesi yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/kuzey-kore-nukleer-karsi-saldiri-tatbikati-yapti-1068492902.html
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kuzey kore, güney kore, abd, füze denemesi
kuzey kore, güney kore, abd, füze denemesi
ABD-Güney Kore tatbikatı sürerken Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri
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ABD ile ortak tatbikatları süren Güney Kore, Kuzey'in denize doğru çok sayıda seyir füzesi fırlattığını duyurdu.
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin kuzeydoğusundaki kıyı kasabası Hamhung'dan "birçok" seyir füzesi fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.
Füzelerin, Kuzey'in doğu sularına atıldığını ve Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin daha fazla ayrıntıyı incelediğini dile getirildi.
Ayrıca Güney Kore ordusunun hazırlığı sürdüreceği ve ABD ile tatbikatların geri kalanını başarıyla tamamlayacağı kaydedildi.
Söz konusu füze denemeleri, ABD ve Güney Kore ordularının geçen hafta Kuzey'in işgal provası olarak değerlendirdiği 11 günlük büyük ölçekli askeri tatbikatlara başlamasından bu yana dördüncü füze testi oldu.
Askeri tatbikatlar yarın sona erecek olsa da ABD'nin Güney Kore ile yeni ortak tatbikat turu için gelecek günlerde uçak gemisi göndermeyi planlaması nedeniyle Kuzey'in testlerine devam etmesi bekleniyor.
Art arda füze denemeleri
Güney Kore ile ABD'nin 14 Mart'ta başlattığı 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı devam ederken Kuzey Kore, füze denemelerini sürdürüyor.
Kuzey, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Bu tatbikatın üç bölümden oluştuğu, bunların, nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtildi.
Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü.
Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürecek 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti.
Pyongyang, ay başından bu yana 6, yılbaşından bu yana da 20'yi aşkın füze denemesi yaptı.