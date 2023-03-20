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Kuzey Kore nükleer karşı saldırı tatbikatı yaptı
Kuzey Kore nükleer karşı saldırı tatbikatı yaptı
Kuzey Kore, nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurdu. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T11:49+0300
2023-03-20T11:49+0300
dünya
abd
japonya
kuzey kore
güney kore
füze denemesi
nükleer
tatbikat
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Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Güney Kore'nin ABD ile ortak 'savaş' tatbikatı sürerken yapılan nükleer karşı saldırı tatbikatının üç bölümden oluştuğunu belirtti.Bunların nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu ifade edildi.Kuzey Kore'nin dün kuzeybatıdaki Tongchang-ri bölgesinden fırlattığı balistik füzenin nükleer başlık modeli taşıdığı kaydedildi.Japon Denizi'ne düşen füzenin amaçlandığı şekilde denizin 800 metre üzerindeyken tanımlanmamış 'başlıca düşman hedefi' olarak belirlenen noktada infilak etmesiyle denemenin başarılı şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.Füze denemesinin, nükleer karşı saldırı tatbikatının son aşaması olduğuna işaret edildi.Tatbikatın, Kuzey Kore'ye karşı savaş başlatmaya yönelik aleni girişimlerini gizlemeyen ABD ve Güney Kore'ye 'güçlü bir uyarı' olduğu bildirildi. Kuzey Kore'nin 'düşmanlarının' saldırgan hareketlerinin her zamankinden daha belirgin olduğu vurgulandı.Devlet medyası tarafından servis edilen fotoğraflarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile kızı Kim Ju Ae'nin füze denemesine nezaret ettiği görülüyor.Kuzey Kore lideri Kim, nükleer güçlerin savaşa hazır olması için yerine getirilmesi gereken stratejik görevler olduğunu ifade etti, stratejik görevlerin içeriğine dair ise ayrıntı vermedi.Art arda füze denemeleriGüney Kore ile ABD'nin 14 Mart'ta başlattığı 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı devam ederken Kuzey Kore, 15, 16 ve 19 Mart'ta füze denemeleri yaptı.Güney Kore ve Japonya, dün Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü.Japonya, denemeyi "Tamamıyla kabul edilemez" olarak nitelemişti.Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının hafta başında başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürecek 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti.Pyongyang, ay başından bu yana 5, yılbaşından bu yana da yaklaşık 20 füze denemesi yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230319/kuzey-kore-800-bin-genc-abdli-emperyalistlerle-savasmak-icin-gonullu-oldu-1068460571.html
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abd, japonya, kuzey kore, güney kore, füze denemesi, nükleer, tatbikat
abd, japonya, kuzey kore, güney kore, füze denemesi, nükleer, tatbikat

Kuzey Kore nükleer karşı saldırı tatbikatı yaptı

11:49 20.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joonKuzey Kore'nin füze denemelerine dair haberleri izleyen Güney Koreliler
Kuzey Kore'nin füze denemelerine dair haberleri izleyen Güney Koreliler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Kuzey Kore, nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurdu.
Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Güney Kore'nin ABD ile ortak 'savaş' tatbikatı sürerken yapılan nükleer karşı saldırı tatbikatının üç bölümden oluştuğunu belirtti.
Bunların nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu ifade edildi.
Kuzey Kore'nin dün kuzeybatıdaki Tongchang-ri bölgesinden fırlattığı balistik füzenin nükleer başlık modeli taşıdığı kaydedildi.
Japon Denizi'ne düşen füzenin amaçlandığı şekilde denizin 800 metre üzerindeyken tanımlanmamış 'başlıca düşman hedefi' olarak belirlenen noktada infilak etmesiyle denemenin başarılı şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.
Füze denemesinin, nükleer karşı saldırı tatbikatının son aşaması olduğuna işaret edildi.
Tatbikatın, Kuzey Kore'ye karşı savaş başlatmaya yönelik aleni girişimlerini gizlemeyen ABD ve Güney Kore'ye 'güçlü bir uyarı' olduğu bildirildi. Kuzey Kore'nin 'düşmanlarının' saldırgan hareketlerinin her zamankinden daha belirgin olduğu vurgulandı.
Devlet medyası tarafından servis edilen fotoğraflarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile kızı Kim Ju Ae'nin füze denemesine nezaret ettiği görülüyor.
Kuzey Kore lideri Kim, nükleer güçlerin savaşa hazır olması için yerine getirilmesi gereken stratejik görevler olduğunu ifade etti, stratejik görevlerin içeriğine dair ise ayrıntı vermedi.

Art arda füze denemeleri

Güney Kore ile ABD'nin 14 Mart'ta başlattığı 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı devam ederken Kuzey Kore, 15, 16 ve 19 Mart'ta füze denemeleri yaptı.
Güney Kore ve Japonya, dün Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü.
Japonya, denemeyi "Tamamıyla kabul edilemez" olarak nitelemişti.
Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının hafta başında başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürecek 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti.
Pyongyang, ay başından bu yana 5, yılbaşından bu yana da yaklaşık 20 füze denemesi yaptı.
Kuzey Kore devlet medyası, 800 bin gencin 'ABD emperyalistleriyle savaşmak için gönüllü olduğunu' duyururken listelere kaydolanların görüntülerini yayımladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
DÜNYA
Kuzey Kore: 800 bin genç, 'ABD'li emperyalistlerle' savaşmak için gönüllü oldu
Dün, 13:54
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