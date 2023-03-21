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Üst üste konmuş iki ayrı bina olarak görünen riskli yapı yıkılıyor
Üst üste konmuş iki ayrı bina olarak görünen riskli yapı yıkılıyor
Bağcılar Belediyesi, üst üste konulmuş iki bina gibi görünmesi nedeniyle sosyal medyada gündeme gelen 8 katlı Uğurlu Apartmanı'nın kentsel dönüşüm kapsamında... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T12:59+0300
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Belediye ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilginç görüntüsü ile sosyal medyada sıkça paylaşılan ve tepkilere neden olan 28 yıllık binanın çevresinde önlem aldı.Binanın çatısına vinç yardımıyla iş makinesi yerleştirilmesinin ardından kontrollü yıkıma başlandı.Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sosyal medya ve ulusal basında çokça yer alan binanın yıkımını gerçekleştireceklerini söyledi.Özdemir, "2020 yılında AFAD'ın bize yolladığı yazı üzerine başlayan süreç bugün itibarıyla nihayete ermiş oluyor. Yıkım kararını da 2022 yılının Aralık ayında aldırmıştık. Güvenli bir şekilde buradaki binamızı yıkıyoruz. Bu bina ile 3 binanın daha yıkımını gerçekleştiriyoruz." dedi.Birinci gündemlerinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Özdemir, son bir yıl içinde yoğun şekilde bu konuya ağırlık verdiklerini anlattı.Özdemir, deprem olmadan önce belediyede çok büyük ve nitelikli 18 toplantı gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:Marmara depreminden sonra orta hasarlı olduğu tespit edildi1995 yılında yapılan Uğurlu Apartmanı'nın 1999'daki Marmara depreminden sonra orta hasarlı olduğu tespit edilmişti. Güçlendirme yapılmayan bina için yıkım kararı verilirken 14 daireli binada 60 kişi oturuyordu.Yıkımı tamamlanan apartmanın yerine şehir estetiğine uygun bina yapılacak. Apartmandaki hak sahiplerine 48 ay boyunca 3 bin 500 lira kira desteği verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230321/adalet-bakanligi-hatayda-yikilan-binalarin-muteahhidi-gunsayin-kuzey-kibristan-iadesini-istedi-1068553441.html
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türkiye, bağcılar, istanbul
türkiye, bağcılar, istanbul

Üst üste konmuş iki ayrı bina olarak görünen riskli yapı yıkılıyor

12:59 21.03.2023
© AAİstanbul'da üst üste konmuş iki ayrı bina gibi görünen riskli yapı yıkılıyor
İstanbul'da üst üste konmuş iki ayrı bina gibi görünen riskli yapı yıkılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA
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Bağcılar Belediyesi, üst üste konulmuş iki bina gibi görünmesi nedeniyle sosyal medyada gündeme gelen 8 katlı Uğurlu Apartmanı'nın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başladı.
Belediye ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilginç görüntüsü ile sosyal medyada sıkça paylaşılan ve tepkilere neden olan 28 yıllık binanın çevresinde önlem aldı.
Binanın çatısına vinç yardımıyla iş makinesi yerleştirilmesinin ardından kontrollü yıkıma başlandı.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sosyal medya ve ulusal basında çokça yer alan binanın yıkımını gerçekleştireceklerini söyledi.
Özdemir, "2020 yılında AFAD'ın bize yolladığı yazı üzerine başlayan süreç bugün itibarıyla nihayete ermiş oluyor. Yıkım kararını da 2022 yılının Aralık ayında aldırmıştık. Güvenli bir şekilde buradaki binamızı yıkıyoruz. Bu bina ile 3 binanın daha yıkımını gerçekleştiriyoruz." dedi.
Birinci gündemlerinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Özdemir, son bir yıl içinde yoğun şekilde bu konuya ağırlık verdiklerini anlattı.
Özdemir, deprem olmadan önce belediyede çok büyük ve nitelikli 18 toplantı gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Sonrasında ülkenin ve bizim de birinci gündemimiz kentsel dönüşüm oldu. Size bazı rakamlar vermek istiyorum. Buradaki binanın dönüşümünün aslında Bağcılar'daki bu yeni dönüşüm hikayesinin sembolü olsun istiyoruz. Son 1 yıllık süre içerinde yıkım kararı alınmış yaklaşık 1500 bağımsız bölümü yıktık. Yaklaşık 1500 bağımsız bölümün yıkım kararını aldırdık. Bunların da önümüzdeki günlerde yıkımını gerçekleştireceğiz."

Marmara depreminden sonra orta hasarlı olduğu tespit edildi

1995 yılında yapılan Uğurlu Apartmanı'nın 1999'daki Marmara depreminden sonra orta hasarlı olduğu tespit edilmişti. Güçlendirme yapılmayan bina için yıkım kararı verilirken 14 daireli binada 60 kişi oturuyordu.
Yıkımı tamamlanan apartmanın yerine şehir estetiğine uygun bina yapılacak. Apartmandaki hak sahiplerine 48 ay boyunca 3 bin 500 lira kira desteği verilecek.
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