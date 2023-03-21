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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230321/tuba-buyukustun-ve-firat-celikten-depremzedeler-icin-fransada-yardim-gecesi-1068554189.html
Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi
Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için Fransa'da yardım gecesi... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
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tuba büyüküstün
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
unicef
yardım
oyuncu
fransa
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ildeki yaralar sarılmaya çalışılırken, depremzedelere yönelik yardım kampanyaları da sürüyor.UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün ile meslektaşı Fırat Çelik, büyük depremlerden etkilenen çocuklar için Fransa'da düzenlenecek yardım gecesine ev sahipliği yapacak.Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan tarihinde La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm gelirinin, UNICEF Türkiye’ye aktarılacağı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/deprem-bolgesinde-olan-tuba-buyukustunden-destek-cagrisi-bir-suru-seye-ihtiyacimiz-var-1067889913.html
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tuba büyüküstün, unicef, yardım, oyuncu, fransa
tuba büyüküstün, unicef, yardım, oyuncu, fransa

Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi

13:10 21.03.2023 (güncellendi: 13:19 21.03.2023)
© AATuba Büyüküstün
Tuba Büyüküstün - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için Fransa'da yardım gecesi düzenliyor. Toplanacak olan paranın tamamı UNICEF Türkiye'ye aktarılacağı belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ildeki yaralar sarılmaya çalışılırken, depremzedelere yönelik yardım kampanyaları da sürüyor.
UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün ile meslektaşı Fırat Çelik, büyük depremlerden etkilenen çocuklar için Fransa'da düzenlenecek yardım gecesine ev sahipliği yapacak.
Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan tarihinde La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm gelirinin, UNICEF Türkiye’ye aktarılacağı aktarıldı.
Tuba Büyüküstün - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
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