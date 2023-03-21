https://sputniknews.com.tr/20230321/tuba-buyukustun-ve-firat-celikten-depremzedeler-icin-fransada-yardim-gecesi-1068554189.html

Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi

Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için Fransa'da yardım gecesi... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T13:10+0300

2023-03-21T13:10+0300

2023-03-21T13:19+0300

tuba büyüküstün

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

unicef

yardım

oyuncu

fransa

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ildeki yaralar sarılmaya çalışılırken, depremzedelere yönelik yardım kampanyaları da sürüyor.UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün ile meslektaşı Fırat Çelik, büyük depremlerden etkilenen çocuklar için Fransa'da düzenlenecek yardım gecesine ev sahipliği yapacak.Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan tarihinde La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm gelirinin, UNICEF Türkiye’ye aktarılacağı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230306/deprem-bolgesinde-olan-tuba-buyukustunden-destek-cagrisi-bir-suru-seye-ihtiyacimiz-var-1067889913.html

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tuba büyüküstün, unicef, yardım, oyuncu, fransa