https://sputniknews.com.tr/20230321/tuba-buyukustun-ve-firat-celikten-depremzedeler-icin-fransada-yardim-gecesi-1068554189.html
Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi
Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için Fransa'da yardım gecesi... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T13:10+0300
2023-03-21T13:10+0300
2023-03-21T13:19+0300
tuba büyüküstün
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
unicef
yardım
oyuncu
fransa
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ildeki yaralar sarılmaya çalışılırken, depremzedelere yönelik yardım kampanyaları da sürüyor.UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün ile meslektaşı Fırat Çelik, büyük depremlerden etkilenen çocuklar için Fransa'da düzenlenecek yardım gecesine ev sahipliği yapacak.Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan tarihinde La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm gelirinin, UNICEF Türkiye’ye aktarılacağı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/deprem-bolgesinde-olan-tuba-buyukustunden-destek-cagrisi-bir-suru-seye-ihtiyacimiz-var-1067889913.html
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tuba büyüküstün, unicef, yardım, oyuncu, fransa
tuba büyüküstün, unicef, yardım, oyuncu, fransa
Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi
13:10 21.03.2023 (güncellendi: 13:19 21.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için Fransa'da yardım gecesi düzenliyor. Toplanacak olan paranın tamamı UNICEF Türkiye'ye aktarılacağı belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ildeki yaralar sarılmaya çalışılırken, depremzedelere yönelik yardım kampanyaları da sürüyor.
UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün ile meslektaşı Fırat Çelik, büyük depremlerden etkilenen çocuklar için Fransa'da düzenlenecek yardım gecesine ev sahipliği yapacak.
Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan tarihinde La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm gelirinin, UNICEF Türkiye’ye aktarılacağı aktarıldı.