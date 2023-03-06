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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/deprem-bolgesinde-olan-tuba-buyukustunden-destek-cagrisi-bir-suru-seye-ihtiyacimiz-var-1067889913.html
Deprem bölgesinde olan Tuba Büyüküstün'den destek çağrısı: 'Bir sürü şeye ihtiyacımız var'
Deprem bölgesinde olan Tuba Büyüküstün'den destek çağrısı: 'Bir sürü şeye ihtiyacımız var'
UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, afet bölgelerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giderek depremzede çocuklarla zaman geçirdi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T18:23+0300
2023-03-06T18:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tuba büyüküstün
unicef
depremzede
destek
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Türkiye’de büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci ayında yıkıma uğrayan 11 şehirde hayat yeniden yeşertilmeye çalışılıyor.Birçok ünlü, 6 Şubat'tan itibaren afet bölgesine giderek depremzedelere yardımcı olmaya devam ediyor.Afet bölgesine giden ünlülerden biri de Tuba Büyüküstün. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Büyüküstün, derneğin Gaziantep İslahiye’de kurduğu çocuk oyun alanlarına giderek izlenimlerini paylaştı.Çadır kentte çocuklarla oyunlar oynayan, onlarla sohbet eden Tuba Büyüküstün, desteklerin devam etmesini istedi:
https://sputniknews.com.tr/20230302/erdal-bakkal-cengiz-bozkurt-20-gundur-afet-bolgesinde-depremzedelerle-birlikte-1067712353.html
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tuba büyüküstün, unicef, depremzede, destek
tuba büyüküstün, unicef, depremzede, destek

Deprem bölgesinde olan Tuba Büyüküstün'den destek çağrısı: 'Bir sürü şeye ihtiyacımız var'

18:23 06.03.2023 (güncellendi: 18:28 06.03.2023)
Tuba Büyüküstün
Tuba Büyüküstün - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
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UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, afet bölgelerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giderek depremzede çocuklarla zaman geçirdi.
Türkiye’de büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci ayında yıkıma uğrayan 11 şehirde hayat yeniden yeşertilmeye çalışılıyor.
Birçok ünlü, 6 Şubat'tan itibaren afet bölgesine giderek depremzedelere yardımcı olmaya devam ediyor.
Afet bölgesine giden ünlülerden biri de Tuba Büyüküstün. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Büyüküstün, derneğin Gaziantep İslahiye’de kurduğu çocuk oyun alanlarına giderek izlenimlerini paylaştı.
Çadır kentte çocuklarla oyunlar oynayan, onlarla sohbet eden Tuba Büyüküstün, desteklerin devam etmesini istedi:
“Buraya çok güzel alan yapılmış. Bu yerde oyun oynuyorlar. Çocuk alanları her zaman çok önemli. Minikler böyle durumlardan çok etkileniyorlar. Algılamakta zorluk çekiyorlar ve ne yaşadıklarını tanımlayamıyorlar. Bir sürü şeye ihtiyacımız var. Bir aydır herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gönüllü öğretmenler, psikolog ve pedagoglarla, eğlenceler düzenleniyor. Onların birazcık da olsa yaşadığı travmayı unutabilmeleri için askerler ve herkes elinden geleni yapıyor.”
'Erdal Bakkal' Cengiz Bozkurt 20 gündür afet bölgesinde depremzedelerle birlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
'Erdal Bakkal' Cengiz Bozkurt 20 gündür afet bölgesinde: 'Hayat normale döndü gibi görünüyor ama...'
2 Mart, 13:22
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