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https://sputniknews.com.tr/20230321/rus-kadin-gonullu-oldu-evlenip-yerlestigi-antalyada-250-kediye-bakiyor-1068568640.html
Rus kadın gönüllü oldu: Evlenip yerleştiği Antalya'da 250 kediye bakıyor
Rus kadın gönüllü oldu: Evlenip yerleştiği Antalya'da 250 kediye bakıyor
Antalya'da yaşayan ve Rus uyruklu Türk vatandaşı hayvansever kadın, sokağa terk edilen sahipsiz kedilerle gönüllü olarak ilgileniyor. 250 civarında sokak... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
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kedi
yaşam
bakım
antalya
sokak hayvanları
rus
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kızılağaç Mahallesi'nde 200-250 civarında sokak kedisine baktığını belirten Rus uyruklu Türk vatandaşı Zeynep Köşker, Almanya’da bir gruptan destek aldığını, kısırlaştırma konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi. Kısırlaştırma ve tedaviyi Side’de özel bir klinikte yaptırdığını belirten Köşker, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan kısırlaştırma konusunda destek istedi.Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan, Türk vatandaşı ile evli Rus asıllı hayvansever Köşker, sokağa terk edilen sahipsiz kedilerle gönüllü olarak ilgileniyor:
https://sputniknews.com.tr/20230318/kadikoyde-34-kedi-olu-bulundu-1068427522.html
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kedi, bakım, antalya, sokak hayvanları, rus
kedi, bakım, antalya, sokak hayvanları, rus

Rus kadın gönüllü oldu: Evlenip yerleştiği Antalya'da 250 kediye bakıyor

16:29 21.03.2023 (güncellendi: 16:38 21.03.2023)
© İHA Manavgat'ta yaşayan Türk vatandaşı Zeynep Köşker
 Manavgat'ta yaşayan Türk vatandaşı Zeynep Köşker - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© İHA
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Antalya'da yaşayan ve Rus uyruklu Türk vatandaşı hayvansever kadın, sokağa terk edilen sahipsiz kedilerle gönüllü olarak ilgileniyor. 250 civarında sokak kedisine bakan hayvansever, en çok kısırlaştırma konusunda sıkıntı yaşıyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kızılağaç Mahallesi'nde 200-250 civarında sokak kedisine baktığını belirten Rus uyruklu Türk vatandaşı Zeynep Köşker, Almanya’da bir gruptan destek aldığını, kısırlaştırma konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi. Kısırlaştırma ve tedaviyi Side’de özel bir klinikte yaptırdığını belirten Köşker, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan kısırlaştırma konusunda destek istedi.
© İHA
Rus uyruklu Türk vatandaşı hayvansever kadın, sokağa terk edilen sahipsiz kedilerle gönüllü olarak ilgileniyor. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
© İHA
250 civarında sokak kedisine bakan hayvansever, en çok kısırlaştırma konusunda sıkıntı yaşıyor. - Sputnik Türkiye
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© İHA
1/2
© İHA
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© İHA
Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan, Türk vatandaşı ile evli Rus asıllı hayvansever Köşker, sokağa terk edilen sahipsiz kedilerle gönüllü olarak ilgileniyor:
"Ben Rusya’dan geldim. Eşim Türk. Eski adım Galina Markushova, şimdiki adım ise Zeynep Köşker. Burada 200-250 dolayında kediye bakıyorum. Sadece doyurmuyorum, tedavilerini de yaptırıyorum. Bu konuda Almanya’nın Freiburg kentinde bir gruptan maddi destek alıyorum. Bu destek mama konusunda yetse de sağlık ve kısırlaştırma konusunda yetersiz kalıyor. Zaman zaman zorlanıyorum. Kedilerin tedavisi ve kısırlaştırma işlemlerini Side’de bir veteriner kliniğinde yaptırıyorum. Bu konuda Manavgat Belediyesi barınağından destek bekliyorum. En azından kısırlaştırmaları yaparlarsa kedilerle daha rahat ilgilenebileceğim."
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