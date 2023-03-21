Rus kadın gönüllü oldu: Evlenip yerleştiği Antalya'da 250 kediye bakıyor

"Ben Rusya’dan geldim. Eşim Türk. Eski adım Galina Markushova, şimdiki adım ise Zeynep Köşker. Burada 200-250 dolayında kediye bakıyorum. Sadece doyurmuyorum, tedavilerini de yaptırıyorum. Bu konuda Almanya’nın Freiburg kentinde bir gruptan maddi destek alıyorum. Bu destek mama konusunda yetse de sağlık ve kısırlaştırma konusunda yetersiz kalıyor. Zaman zaman zorlanıyorum. Kedilerin tedavisi ve kısırlaştırma işlemlerini Side’de bir veteriner kliniğinde yaptırıyorum. Bu konuda Manavgat Belediyesi barınağından destek bekliyorum. En azından kısırlaştırmaları yaparlarsa kedilerle daha rahat ilgilenebileceğim."