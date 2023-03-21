https://sputniknews.com.tr/20230321/nurdaginda-enkazdan-cikarilan-araclar-sahiplerine-teslim-ediliyor-1068555932.html
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim ediliyor
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim ediliyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkazdan çıkarılıp otoparka çekilen hasarlı araçlar, sahiplerini bekliyor. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T13:29+0300
2023-03-21T13:29+0300
2023-03-21T13:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
nurdağı
enkaz
otomobil
otopark
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Gaziantep'te Nurdağı Kaymakamlığı'nca 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçede yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar için oto sanayi sitesinin yakınındaki arazide otopark oluşturuldu.Otoparkta, aralarında kamyonet ve traktörlerin de bulunduğu hurdaya dönmüş araçların sahiplerinin belirlenebilmesi için çalışma yapılıyor. Otoparka gelen depremzedelere, tespit işlemlerinin ardından araçları teslim ediliyor.Plakası belirlenemeyen araçlar, şasi numaraları ve ruhsatlarına göre sahiplerine teslim ediliyor.Afetzedelerin araçlarını, herhangi bir çalınma olayına karşı koruduklarını ifade eden Ova, "Hasarlı araçlar öncelikle kaymakamlığın görevlendirdiği çekici tarafından polis eşliğinde otoparka getiriliyor. Burada düzenlenen evraklar emniyete götürülüyor. Emniyete başvuran vatandaşın da aracının burada olup olmadığını öğreniyor" dedi.Araçlardan bazıları hurdaya döndüğü için sahiplerini tespit etmekte zorlandıklarını anlatan Ova, "Bazı tanınamayan araçlar oluyor, motoru bile param parça olmuş. Uzman ekip geliyor, belirleyebilirse sahibine teslim ediliyor. Burada 250 civarında araç vardı. 40 civarı aracı; sahipleri, mirasçıları gelip aldı" diye konuştu.Ova, otoparkın ücretsiz olduğunu ve araçların tamamı sahiplerine teslim edilene kadar hizmet vereceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230312/metruk-bina-aracin-ustune-coktu-1068157244.html
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nurdağı, enkaz, otomobil, otopark
nurdağı, enkaz, otomobil, otopark
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim ediliyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkazdan çıkarılıp otoparka çekilen hasarlı araçlar, sahiplerini bekliyor.
Gaziantep'te Nurdağı Kaymakamlığı'nca 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçede yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar için oto sanayi sitesinin yakınındaki arazide otopark oluşturuldu.
Otoparkta, aralarında kamyonet ve traktörlerin de bulunduğu hurdaya dönmüş araçların sahiplerinin belirlenebilmesi için çalışma yapılıyor. Otoparka gelen depremzedelere, tespit işlemlerinin ardından araçları teslim ediliyor.
Plakası belirlenemeyen araçlar, şasi numaraları ve ruhsatlarına göre sahiplerine teslim ediliyor.
Afetzedelerin araçlarını, herhangi bir çalınma olayına karşı koruduklarını ifade eden Ova, "Hasarlı araçlar öncelikle kaymakamlığın görevlendirdiği çekici tarafından polis eşliğinde otoparka getiriliyor. Burada düzenlenen evraklar emniyete götürülüyor. Emniyete başvuran vatandaşın da aracının burada olup olmadığını öğreniyor" dedi.
Araçlardan bazıları hurdaya döndüğü için sahiplerini tespit etmekte zorlandıklarını anlatan Ova, "Bazı tanınamayan araçlar oluyor, motoru bile param parça olmuş. Uzman ekip geliyor, belirleyebilirse sahibine teslim ediliyor. Burada 250 civarında araç vardı. 40 civarı aracı; sahipleri, mirasçıları gelip aldı" diye konuştu.
Ova, otoparkın ücretsiz olduğunu ve araçların tamamı sahiplerine teslim edilene kadar hizmet vereceğini kaydetti.