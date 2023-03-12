https://sputniknews.com.tr/20230312/metruk-bina-aracin-ustune-coktu-1068157244.html

Metruk bina aracın üstüne çöktü

Metruk bina aracın üstüne çöktü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde metruk bina büyük bir gürültüyle çöktü. Bir aracın üzerine devrilen binanın yıkılması esnasında şans eseri ölen ya da yaralanan... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T18:40+0300

2023-03-12T18:40+0300

2023-03-12T18:40+0300

türkiye

izmir

bina

bina çökmesi

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İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, boş olan ve sit alanında olduğu için restorasyon yapılamadığı öğrenilen tek katlı yapı, bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın yıkıldığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliğini sağlarken, AFAD ekipleri tarafından enkazda yapılan incelemede kimsenin olmadığı belirlendi.Yapının çökme anında yanında park halinde duran bir otomobilin üzerine devrilen moloz parçaları nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Binanın yıkılması esnasında evde ve yakınında kimsenin olmaması nedeniyle şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Olay anını anlatan çevre sakinlerinden Ayhan Mutlu, "Saat 10.00 sıralarında olmuş olay. Aşırı yağışlardan dolayı çatıda bir göçme olmuştu. Gürültüyle beraber uyandım zaten. Gelip baktığımda bir aracın orada olduğunu gördüm, onun üzerine devrilmiş. Burası tarihi eser ve sit alanı olduğu için restore yapılamadı. Yaklaşık 110 yıllık tarihi bir bina ve 2012'den beri sit alanıydı. Bir deprem endişesi de insanlarda olduğu için gürültüyü duyan herkes korkuyla balkonlara ve pencerelere çıktı" dedi.

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izmir, bina, bina çökmesi