https://sputniknews.com.tr/20230321/kenyada-hayat-pahaliligina-karsi-protestolar-238-kisi-gozaltina-alindi-31-polis-yaralandi-1068561342.html

Kenya'da hayat pahalılığına karşı protestolar: 238 kişi gözaltına alındı, 31 polis yaralandı

Kenya'da hayat pahalılığına karşı protestolar: 238 kişi gözaltına alındı, 31 polis yaralandı

Afrika ülkesi Kenya'da hayat pahalılığına karşı önceki gün düzenlenen şiddetli protestolarda 238 göstericinin gözaltına alındığı ve 31 polis memurunun da... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T14:45+0300

2023-03-21T14:45+0300

2023-03-21T14:45+0300

dünya

kenya

protesto

hayat pahalılığı

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Kenya polisi, hayat pahalılığına karşı önceki gün düzenlenen ve 31 polis memurunun yaralandığı şiddetli protestolarda 238 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.Protestocular, muhalefet lideri Raila Odinga'nın Devlet Başkanı William Ruto hükümetine karşı bir günlük eylem çağrısına yanıt olarak pazartesi günü başkent Nairobi ve ülkenin diğer bölgelerinde gösteri düzenlemişti.Polis, bazıları taş atan ve lastik yakan göstericilere ve Odinga'nın konvoyuna karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.Odinga, 6 ay önce ülkede düzenlenen seçimlerde Ruto'nun kıl payı farkla kazanarak göreve yeniden gelmesinin ardından seçimlere hile karıştırıldığını iddia etmişti.Emniyet Genel Müdürü Japhet Koome, yaptığı açıklamada sadece Nairobi'de 213 kişinin gözaltına alındığını ve 24 polis memurunun yaralandığını söyledi.Koome, Kenya'nın batısında muhalefetin kalesi olan Nyanza eyaletinde de 25 kişinin gözaltına alındığını ve yedi polisin yaralandığını belirtti.Emniyetten dün yapılan açıklamada da ülkenin batısındaki Maseno'da protestocularla yaşanan çatışma esnasında polislerin gerçek mermi kullanması sonucu bir üniversite öğrencisinin öldüğü açıklanmıştı.

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