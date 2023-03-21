https://sputniknews.com.tr/20230321/kenyada-hayat-pahaliligina-karsi-protestolar-238-kisi-gozaltina-alindi-31-polis-yaralandi-1068561342.html
Kenya'da hayat pahalılığına karşı protestolar: 238 kişi gözaltına alındı, 31 polis yaralandı
Kenya'da hayat pahalılığına karşı protestolar: 238 kişi gözaltına alındı, 31 polis yaralandı
Afrika ülkesi Kenya'da hayat pahalılığına karşı önceki gün düzenlenen şiddetli protestolarda 238 göstericinin gözaltına alındığı ve 31 polis memurunun da... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T14:45+0300
2023-03-21T14:45+0300
2023-03-21T14:45+0300
dünya
kenya
protesto
hayat pahalılığı
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Kenya polisi, hayat pahalılığına karşı önceki gün düzenlenen ve 31 polis memurunun yaralandığı şiddetli protestolarda 238 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.Protestocular, muhalefet lideri Raila Odinga'nın Devlet Başkanı William Ruto hükümetine karşı bir günlük eylem çağrısına yanıt olarak pazartesi günü başkent Nairobi ve ülkenin diğer bölgelerinde gösteri düzenlemişti.Polis, bazıları taş atan ve lastik yakan göstericilere ve Odinga'nın konvoyuna karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.Odinga, 6 ay önce ülkede düzenlenen seçimlerde Ruto'nun kıl payı farkla kazanarak göreve yeniden gelmesinin ardından seçimlere hile karıştırıldığını iddia etmişti.Emniyet Genel Müdürü Japhet Koome, yaptığı açıklamada sadece Nairobi'de 213 kişinin gözaltına alındığını ve 24 polis memurunun yaralandığını söyledi.Koome, Kenya'nın batısında muhalefetin kalesi olan Nyanza eyaletinde de 25 kişinin gözaltına alındığını ve yedi polisin yaralandığını belirtti.Emniyetten dün yapılan açıklamada da ülkenin batısındaki Maseno'da protestocularla yaşanan çatışma esnasında polislerin gerçek mermi kullanması sonucu bir üniversite öğrencisinin öldüğü açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/pariste-emeklilik-reformu-karsiti-gosterilerde-gozaltina-alinanlarin-sayisi-243e-ulasti-1068547045.html
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kenya, protesto, hayat pahalılığı
kenya, protesto, hayat pahalılığı
Kenya'da hayat pahalılığına karşı protestolar: 238 kişi gözaltına alındı, 31 polis yaralandı
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Afrika ülkesi Kenya'da hayat pahalılığına karşı önceki gün düzenlenen şiddetli protestolarda 238 göstericinin gözaltına alındığı ve 31 polis memurunun da yaralandığı açıklandı.
Kenya polisi, hayat pahalılığına karşı önceki gün düzenlenen ve 31 polis memurunun yaralandığı şiddetli protestolarda 238 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.
Protestocular, muhalefet lideri Raila Odinga'nın Devlet Başkanı William Ruto hükümetine karşı bir günlük eylem çağrısına yanıt olarak pazartesi günü başkent Nairobi ve ülkenin diğer bölgelerinde gösteri düzenlemişti.
Polis, bazıları taş atan ve lastik yakan göstericilere ve Odinga'nın konvoyuna karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.
Odinga, 6 ay önce ülkede düzenlenen seçimlerde Ruto'nun kıl payı farkla kazanarak göreve yeniden gelmesinin ardından seçimlere hile karıştırıldığını iddia etmişti.
Emniyet Genel Müdürü Japhet Koome, yaptığı açıklamada sadece Nairobi'de 213 kişinin gözaltına alındığını ve 24 polis memurunun yaralandığını söyledi.
Koome, Kenya'nın batısında muhalefetin kalesi olan Nyanza eyaletinde de 25 kişinin gözaltına alındığını ve yedi polisin yaralandığını belirtti.
Emniyetten dün yapılan açıklamada da ülkenin batısındaki Maseno'da protestocularla yaşanan çatışma esnasında polislerin gerçek mermi kullanması sonucu bir üniversite öğrencisinin öldüğü açıklanmıştı.