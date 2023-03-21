https://sputniknews.com.tr/20230321/deprem-bolgesindeki-11-il-icin-yeni-turizm-rotalari-hazirlaniyor-1068538710.html
Deprem bölgesindeki 11 il için yeni turizm rotaları hazırlanıyor
Deprem bölgesindeki 11 il için yeni turizm rotaları hazırlanıyor
Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması amacıyla 11 il için turizm master planı hazırlanacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın depremlere ilişkin... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T07:23+0300
2023-03-21T07:23+0300
2023-03-21T07:23+0300
türkiye
turizm
deprem
kültür ve turizm bakanlığı
iç turizm
turizm sektörü
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Milliyet gazetesinden Meltem Güneş'in haberine göre bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, hem kültürel hem de gastro turizm için önemli değerleri barındıran illerin gelişmesi için kolları sıvayacak ve turizm master planları oluşturacak.Turizmin temeli olan seyahatin gerçekleşmesi için ulaştırma altyapısında ihtiyaç duyulan iyileştirmeler yapılacak. Somut olmayan kültürel mirası yaşatan, turizm ürünü olarak ziyaretçilere sunulan özgün, yerel ve geleneksel ürünleri üreten veya bu bilgiyi taşıyan kişi ve işletmelerin desteklenmesine de dikkat edilecek. Mevcut turizm rotaları gözden geçirilecek, rotalar üstünde yer alan veya ziyaretçi sayısı fazla olan turistik noktalarda bir önceliklendirme dahilinde zarar görmüş altyapılar onarılacak. Rotalar üstünde yer alan turistik noktaların durumuna göre gerekirse rotalar yeniden tasarlanacak.Tanıtım materyalleri ise kültür ve gastronomi turizmine ağırlık verilerek güncellenecek ve tanıtımlar başlayacak. Konaklama tesisleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan turizm tesislerinin belirlenmesi ve bu şekilde özel sektöre yol gösterimi sağlanacak. Ayrıca, seyahat acenteleri ve konaklama tesislerinin iç ve dış pazarda karşı karşıya kalacağı iptaller nedeniyle kredi ödemelerinde öteleme yapılması da planlanıyor.Zarar 2.1 milyar TLDeprem bölgesindeki illerde Bakanlıktan işletme belgeli 1.030 tesis bulunurken, Turizm İşletme Belgeli Tesislerden 21’i yıkıldı, 7’si ağır olmak üzere toplam 81 tesiste de çeşitli düzeylerde hasar meydana geldi. Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesislerden ise 26’sı yıkılırken, 31’i ağır, 29’u da orta derecede hasar gördü. Mart ayı başına kadar yapılan hasar tespitlerine göre, depremin tesislere toplam maliyeti 2 milyar 156 milyon 990 bin 185 TL oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230320/tursab-baskanindan-otellere-deprem-sertifikasi-verilsin-cagrisi-1068484449.html
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turizm, deprem, kültür ve turizm bakanlığı, iç turizm, turizm sektörü
turizm, deprem, kültür ve turizm bakanlığı, iç turizm, turizm sektörü
Deprem bölgesindeki 11 il için yeni turizm rotaları hazırlanıyor
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Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması amacıyla 11 il için turizm master planı hazırlanacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın depremlere ilişkin değerlendirme raporunda, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye duyabileceği kaygılar nedeniyle turizm faaliyetlerinde oluşabilecek gelir kaybı ihtimalinin üzerinde duruldu.
Milliyet gazetesinden Meltem Güneş'in haberine
göre bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, hem kültürel hem de gastro turizm için önemli değerleri barındıran illerin gelişmesi için kolları sıvayacak ve turizm master planları oluşturacak.
Turizmin temeli olan seyahatin gerçekleşmesi için ulaştırma altyapısında ihtiyaç duyulan iyileştirmeler yapılacak. Somut olmayan kültürel mirası yaşatan, turizm ürünü olarak ziyaretçilere sunulan özgün, yerel ve geleneksel ürünleri üreten veya bu bilgiyi taşıyan kişi ve işletmelerin desteklenmesine de dikkat edilecek.
Mevcut turizm rotaları gözden geçirilecek, rotalar üstünde yer alan veya ziyaretçi sayısı fazla olan turistik noktalarda bir önceliklendirme dahilinde zarar görmüş altyapılar onarılacak. Rotalar üstünde yer alan turistik noktaların durumuna göre gerekirse rotalar yeniden tasarlanacak.
Tanıtım materyalleri ise kültür ve gastronomi turizmine ağırlık verilerek güncellenecek ve tanıtımlar başlayacak. Konaklama tesisleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan turizm tesislerinin belirlenmesi ve bu şekilde özel sektöre yol gösterimi sağlanacak.
Ayrıca, seyahat acenteleri ve konaklama tesislerinin iç ve dış pazarda karşı karşıya kalacağı iptaller nedeniyle kredi ödemelerinde öteleme yapılması da planlanıyor.
Zarar 2.1 milyar TL
Deprem bölgesindeki illerde Bakanlıktan işletme belgeli 1.030 tesis bulunurken, Turizm İşletme Belgeli Tesislerden 21’i yıkıldı, 7’si ağır olmak üzere toplam 81 tesiste de çeşitli düzeylerde hasar meydana geldi. Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesislerden ise 26’sı yıkılırken, 31’i ağır, 29’u da orta derecede hasar gördü. Mart ayı başına kadar yapılan hasar tespitlerine göre, depremin tesislere toplam maliyeti 2 milyar 156 milyon 990 bin 185 TL oldu.