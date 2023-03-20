Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230320/tursab-baskanindan-otellere-deprem-sertifikasi-verilsin-cagrisi-1068484449.html
TÜRSAB Başkanı'ndan 'otellere deprem sertifikası verilsin' çağrısı
TÜRSAB Başkanı'ndan 'otellere deprem sertifikası verilsin' çağrısı
"Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyor" diyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T08:39+0300
2023-03-20T08:39+0300
türkiye
deprem
güvenli turizm sertifikası
turizm
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/01/1056001206_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dcd80a67a9812aa43c658689ef6e0fba.jpg
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otellere ve yeme-içme sektöründeki işletmelere, depreme dayanıklı olduklarına dair sertifika verilmesi gerektiğini belirtti. Bağlıkaya, “Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyor. Tur operatörleri de büyük ihtimalle otellerin depreme dayanıklı olup olmadıklarına dair raporlar isteyecek. Oteller sertifikalansın ki güven telkin edelim” diye konuştu.Turizm sektöründe seyahat acentaları, depremin ardından yeni bir yol haritasının hayata geçirilmesini bekliyor. Pandemi döneminde uygulanan Güvenli Turizm Sertifikası’na benzer şekilde, otellerin ve yeme-içme mekânlarının, depreme dayanıklı olduğunu gösteren bir sisteminin devreye alınması talep ediliyor.Hürriyet'ten Gamze Şener'in haberine göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni otel açıldı mı, yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyorlar. Önerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, pandemide çıkardığı sertifika gibi benzer bir uygulama yönünde çalışma yapması. Depremde tehlike içermeyen otellerin sertifikalandırılacağı bir sisteme geçilmesini talep ediyoruz. Yurtdışındaki büyük tur operatörleri de büyük ihtimalle otellerin depreme dayanıklı olup olmadıklarına dair raporları isteyecek. Oteller sertifikalansın ki güven telkin edelim” açıklamasını yaptı.'Bunu hem yerli hem yabancı turist için yapmalıyız'Bağlıkaya, “Bunu hem yerli hem yabancı turist için yapmalıyız. Turist buraya gelmeye mecbur değil, İstanbul’a gelemezse Paris’e gider. İstanbul Havalimanı bu dönemde tıklım tıklım olurdu; şu an boş. Mart ayında turist sayısında bu anlamda ciddi bir düşüş olacağını düşünüyorum. Hiç kimse şu an tesislerinin, restoranlarının denetlenmesine hayır demez, zihnen bu işe hazırız. Bakanlık olmasa da kaymakamlıklar ve valilikler bazında da denetimler yapılabilir” önerisini sundu.14 bin acentaya kurtarma eğitimiBağlıkaya, depremin ardından TÜRSAB çatısı altında da arama-kurtarma ve ilkyardım eğitimi vermeye başladıklarını söyledi:'Isias Oteli davasının takipçisi olacağız''En büyük etki, kültür turizmine'Firuz Bağlıkaya, bu yılki 60 milyon turist, 56 milyar Dolar turizm gelirinin depremden etkilenmeyeceğini belirtti. Bağlıkaya’ya göre, depremden en çok zarar gören alanlar ise kültür, gastronomi ve kongre turizmi olacak:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/01/1056001206_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5a674caa2d32a952b9c8ff4b9bfd04c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, güvenli turizm sertifikası, turizm, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
deprem, güvenli turizm sertifikası, turizm, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)

TÜRSAB Başkanı'ndan 'otellere deprem sertifikası verilsin' çağrısı

08:39 20.03.2023
© İHA / İHAAntalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı.
Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA / İHA
Abone olTelegram
"Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyor" diyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, otellerin depreme dayanıklı olduklarına ilişkin sertifika verilmesi çağrısında bulundu.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otellere ve yeme-içme sektöründeki işletmelere, depreme dayanıklı olduklarına dair sertifika verilmesi gerektiğini belirtti. Bağlıkaya, “Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyor. Tur operatörleri de büyük ihtimalle otellerin depreme dayanıklı olup olmadıklarına dair raporlar isteyecek. Oteller sertifikalansın ki güven telkin edelim” diye konuştu.
Turizm sektöründe seyahat acentaları, depremin ardından yeni bir yol haritasının hayata geçirilmesini bekliyor. Pandemi döneminde uygulanan Güvenli Turizm Sertifikası’na benzer şekilde, otellerin ve yeme-içme mekânlarının, depreme dayanıklı olduğunu gösteren bir sisteminin devreye alınması talep ediliyor.
Hürriyet'ten Gamze Şener'in haberine göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni otel açıldı mı, yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyorlar. Önerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, pandemide çıkardığı sertifika gibi benzer bir uygulama yönünde çalışma yapması. Depremde tehlike içermeyen otellerin sertifikalandırılacağı bir sisteme geçilmesini talep ediyoruz. Yurtdışındaki büyük tur operatörleri de büyük ihtimalle otellerin depreme dayanıklı olup olmadıklarına dair raporları isteyecek. Oteller sertifikalansın ki güven telkin edelim” açıklamasını yaptı.

'Bunu hem yerli hem yabancı turist için yapmalıyız'

Bağlıkaya, “Bunu hem yerli hem yabancı turist için yapmalıyız. Turist buraya gelmeye mecbur değil, İstanbul’a gelemezse Paris’e gider. İstanbul Havalimanı bu dönemde tıklım tıklım olurdu; şu an boş. Mart ayında turist sayısında bu anlamda ciddi bir düşüş olacağını düşünüyorum. Hiç kimse şu an tesislerinin, restoranlarının denetlenmesine hayır demez, zihnen bu işe hazırız. Bakanlık olmasa da kaymakamlıklar ve valilikler bazında da denetimler yapılabilir” önerisini sundu.

14 bin acentaya kurtarma eğitimi

Bağlıkaya, depremin ardından TÜRSAB çatısı altında da arama-kurtarma ve ilkyardım eğitimi vermeye başladıklarını söyledi:
“Uzmanların bize söylediği depremde, ilk 8-10 saatin çok önemli olduğu. Her vatandaşın en azından destek gelene kadar bulundukları bölgelerde müdahalesi gerekiyor. Biz de Bölge Temsil Kurullarımızda (BTK) arama kurtarma, ilkyardım eğitimi vermeye başlayacağız. 37 BTK başkanlığımızda bu eğitimi aldıracağız. 14 bin acentanın tamamına açık olacak.”

'Isias Oteli davasının takipçisi olacağız'

"Isias Oteli davasının takipçisi olacağız. Orada meslektaşlarımız vefat etti. Depremlerde TÜRSAB’a bağlı 22 çalışan hayatını kaybetti. Hatay’daki binamız yıkıldı, personelimiz 8 saat sonra kurtarıldı. Bize gelen bilgilere göre, hayatını kaybeden yabancı turist yok ama tahliyelerde özellikle Hatay bölgesinde yabancı turistlere çok yardım ettik."
"Yurtdışından, depremzedelerin otellerde olup olmadıklarıyla ilgili sorular geldi. Kimse ciddi acı yaşamış bir kitleyle aynı yerde tatil yapmak istemez. İlk akla gelen depremde mağdur olmuş vatandaşların otellere yerleştirilmesiydi ama şu an bizim bildiğimiz, büyük otellerde kalan depremzede kalmadı. Türkiye öyle bir cevher ki değerini verebilmek gerçekten zor. 100 milyon turist de aslında yetmez. Binlerce bölgede turistik değer var gene de ağırlıklı olarak 5 şehir öne çıkıyor."

'En büyük etki, kültür turizmine'

Firuz Bağlıkaya, bu yılki 60 milyon turist, 56 milyar Dolar turizm gelirinin depremden etkilenmeyeceğini belirtti. Bağlıkaya’ya göre, depremden en çok zarar gören alanlar ise kültür, gastronomi ve kongre turizmi olacak:
“İç turizmdeki kültür turlarının yarı yarıya etkileneceğini düşünüyoruz. Depremin hemen ardından rezervasyonlar durdu, mart ayıyla birlikte yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Tatil turizminin bu anlamda çok etkileneceğini düşünmüyorum. Biz de yurtdışında çalışmalarımızı bu yıl Türkiye’ye pozitif ayrımcılık yapılması yönünde yürütüyoruz.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала