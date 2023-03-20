https://sputniknews.com.tr/20230320/tursab-baskanindan-otellere-deprem-sertifikasi-verilsin-cagrisi-1068484449.html

TÜRSAB Başkanı'ndan 'otellere deprem sertifikası verilsin' çağrısı

TÜRSAB Başkanı'ndan 'otellere deprem sertifikası verilsin' çağrısı

"Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyor" diyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T08:39+0300

2023-03-20T08:39+0300

2023-03-20T08:39+0300

türkiye

deprem

güvenli turizm sertifikası

turizm

türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otellere ve yeme-içme sektöründeki işletmelere, depreme dayanıklı olduklarına dair sertifika verilmesi gerektiğini belirtti. Bağlıkaya, “Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyor. Tur operatörleri de büyük ihtimalle otellerin depreme dayanıklı olup olmadıklarına dair raporlar isteyecek. Oteller sertifikalansın ki güven telkin edelim” diye konuştu.Turizm sektöründe seyahat acentaları, depremin ardından yeni bir yol haritasının hayata geçirilmesini bekliyor. Pandemi döneminde uygulanan Güvenli Turizm Sertifikası’na benzer şekilde, otellerin ve yeme-içme mekânlarının, depreme dayanıklı olduğunu gösteren bir sisteminin devreye alınması talep ediliyor.Hürriyet'ten Gamze Şener'in haberine göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Yurtdışındaki muhataplarımız eskiden ‘yeni otel açıldı mı, yeni destinasyon var mı?’ diye sorarken şimdi depremi soruyorlar. Önerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, pandemide çıkardığı sertifika gibi benzer bir uygulama yönünde çalışma yapması. Depremde tehlike içermeyen otellerin sertifikalandırılacağı bir sisteme geçilmesini talep ediyoruz. Yurtdışındaki büyük tur operatörleri de büyük ihtimalle otellerin depreme dayanıklı olup olmadıklarına dair raporları isteyecek. Oteller sertifikalansın ki güven telkin edelim” açıklamasını yaptı.'Bunu hem yerli hem yabancı turist için yapmalıyız'Bağlıkaya, “Bunu hem yerli hem yabancı turist için yapmalıyız. Turist buraya gelmeye mecbur değil, İstanbul’a gelemezse Paris’e gider. İstanbul Havalimanı bu dönemde tıklım tıklım olurdu; şu an boş. Mart ayında turist sayısında bu anlamda ciddi bir düşüş olacağını düşünüyorum. Hiç kimse şu an tesislerinin, restoranlarının denetlenmesine hayır demez, zihnen bu işe hazırız. Bakanlık olmasa da kaymakamlıklar ve valilikler bazında da denetimler yapılabilir” önerisini sundu.14 bin acentaya kurtarma eğitimiBağlıkaya, depremin ardından TÜRSAB çatısı altında da arama-kurtarma ve ilkyardım eğitimi vermeye başladıklarını söyledi:'Isias Oteli davasının takipçisi olacağız''En büyük etki, kültür turizmine'Firuz Bağlıkaya, bu yılki 60 milyon turist, 56 milyar Dolar turizm gelirinin depremden etkilenmeyeceğini belirtti. Bağlıkaya’ya göre, depremden en çok zarar gören alanlar ise kültür, gastronomi ve kongre turizmi olacak:

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deprem, güvenli turizm sertifikası, turizm, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)