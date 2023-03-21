https://sputniknews.com.tr/20230321/bursada-11-ogrenci-patlamis-misirdan-zehirlendi-1068562167.html

Bursa'da 11 öğrenci patlamış mısırdan zehirlendi

Bursa'da 11 öğrenci patlamış mısırdan zehirlendi

Bursa'da bir ortaokulda meydana gelen olayda evden getirilen patlamış mısırdan zehirlenen 11 öğrenci hastanede tedavi altına alındı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T14:55+0300

2023-03-21T14:55+0300

2023-03-21T15:01+0300

türkiye

bursa

patlamış mısır

zehirlenme

öğrenciler

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden okula yiyecek getirdi. Öğrenciler, patlamış mısırları birbirine ikram etti.Yaklaşık 1 saat sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı, karın ağrısı gibi şikayetler görüldü. Bunun üzerine okul idarecileri, sağlık ekiplerine haber verdi.Gelen ambulanslarla 11 öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda Zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230313/kizilaydan-hatayda-dagitilan-yemekten-zehirlenme-iddiasina-iliskin-aciklama-1068205919.html

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bursa, patlamış mısır, zehirlenme, öğrenciler