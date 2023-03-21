Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230321/bursada-11-ogrenci-patlamis-misirdan-zehirlendi-1068562167.html
Bursa'da 11 öğrenci patlamış mısırdan zehirlendi
Bursa'da 11 öğrenci patlamış mısırdan zehirlendi
Bursa'da bir ortaokulda meydana gelen olayda evden getirilen patlamış mısırdan zehirlenen 11 öğrenci hastanede tedavi altına alındı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T14:55+0300
2023-03-21T15:01+0300
türkiye
bursa
patlamış mısır
zehirlenme
öğrenciler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068562826_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_de5ba450c51a97c57251384af8053b74.jpg
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden okula yiyecek getirdi. Öğrenciler, patlamış mısırları birbirine ikram etti.Yaklaşık 1 saat sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı, karın ağrısı gibi şikayetler görüldü. Bunun üzerine okul idarecileri, sağlık ekiplerine haber verdi.Gelen ambulanslarla 11 öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda Zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230313/kizilaydan-hatayda-dagitilan-yemekten-zehirlenme-iddiasina-iliskin-aciklama-1068205919.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068562826_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_183dab74cd91c7422cac686cc8a1e678.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, patlamış mısır, zehirlenme, öğrenciler
bursa, patlamış mısır, zehirlenme, öğrenciler

Bursa'da 11 öğrenci patlamış mısırdan zehirlendi

14:55 21.03.2023 (güncellendi: 15:01 21.03.2023)
© Pixabaypatlamış mısır
patlamış mısır - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© Pixabay
Abone olTelegram
Bursa'da bir ortaokulda meydana gelen olayda evden getirilen patlamış mısırdan zehirlenen 11 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden okula yiyecek getirdi. Öğrenciler, patlamış mısırları birbirine ikram etti.
Yaklaşık 1 saat sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı, karın ağrısı gibi şikayetler görüldü. Bunun üzerine okul idarecileri, sağlık ekiplerine haber verdi.
© İHAMahmudiye İmam Hatip Ortaokulu
Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu
© İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen olayda evden getirilen patlamış mısırdan zehirlenen 11 öğrenci Hastanede tedavi altına alındılar. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
1/2
© İHA
Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu
2/2
© İHA
Gelen ambulanslarla 11 öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda Zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Türk Kızılay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Kızılay'dan 'Hatay'da dağıtılan yemekten zehirlenme' iddiasına ilişkin açıklama
13 Mart, 22:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала