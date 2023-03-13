Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/kizilaydan-hatayda-dagitilan-yemekten-zehirlenme-iddiasina-iliskin-aciklama-1068205919.html
Kızılay'dan 'Hatay'da dağıtılan yemekten zehirlenme' iddiasına ilişkin açıklama
Kızılay'dan 'Hatay'da dağıtılan yemekten zehirlenme' iddiasına ilişkin açıklama
Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da dağıtılan yemeğin zehirlenmeye neden olduğu iddiasına ilişkin, "Bölgede gerçekleştirilen yemek... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T22:19+0300
2023-03-13T22:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kızılay
deprem
hatay
yemek
zehirlenme
iddia
açıklama
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Kızılay'dan yapılan açıklamada, 'Hatay'da dağıtılan yemekten zehirlenenlerin olduğuna yönelik iddialar' bulunduğu belirtildi.İddianın dile getirildiği gün ve öncesindeki 3 gün içerisinde Kızılayın yemek menüsünde İzmir köftenin yer almadığı ifade edilen açıklamada, Kızılayın Hatay'da yemeklerini merkezi aşevinde yaptığı, bu yemeklerin 43 noktada yaklaşık 11 bin kişiye sunulduğu bildirildi.Yapılan tüm yemeklerin 'şahit numunelerinin' 3 gün süreyle bekletildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İddia sahibi şahsın ifade ettiği bölgede bugün öğle yemeğinde 1500, akşam yemeğinde ise 1800 kişilik yemek dağıtımı yapılmıştır. Öğle yemeği menüsünde etli kuru fasulye, pirinç pilavı ve turşu, akşam yemeğinde ise Arap kebabı, bulgur pilavı ve meyve dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu bölgede gerçekleştirilen yemek dağıtımından yararlanan 11 bin kişide benzer semptomların görülmemiş olması ya da bir problem bildirilmemiş olması iddiaların dayanaksız olduğu ihtimalini doğurmaktadır.Kızılay koordinasyonunda afetin başından bugüne kadar yaklaşık 150 milyon kişilik sıcak yemek çıkartılmıştır. Bu olağanüstü şartlarda dahi hiçbir vatandaşımızın olumsuz bir durumla karşılaşmadığı gerçeğini kamuoyunun dikkatine sunmakta büyük yarar görüyoruz. İddiayı ortaya atan şahıs ve iddiada adı geçen tüm vatandaşlarımızın bilgisine başvurulacaktır. Yapılan incelemenin ardından mezkur iddiaların ispat edilememesi durumunda Kızılay bu dezenformasyon ve itibar suikastı girişimine karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır."
https://sputniknews.com.tr/20230312/kizilay-baskani-kinik-ataturkun-emri-ile-ismet-pasanin-onayi-ile-yapilan-cadir-satislari-var-1068151006.html
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kızılay, deprem, hatay, yemek, zehirlenme, iddia, açıklama
kızılay, deprem, hatay, yemek, zehirlenme, iddia, açıklama

Kızılay'dan 'Hatay'da dağıtılan yemekten zehirlenme' iddiasına ilişkin açıklama

22:19 13.03.2023 (güncellendi: 22:20 13.03.2023)
© AATürk Kızılay
Türk Kızılay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA
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Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da dağıtılan yemeğin zehirlenmeye neden olduğu iddiasına ilişkin, "Bölgede gerçekleştirilen yemek dağıtımından yararlanan 11 bin kişide benzer semptomların görülmemiş olması ya da bir problem bildirilmemiş olması iddiaların dayanaksız olduğu ihtimalini doğurmaktadır" açıklamasını yaptı.
Kızılay'dan yapılan açıklamada, 'Hatay'da dağıtılan yemekten zehirlenenlerin olduğuna yönelik iddialar' bulunduğu belirtildi.
İddianın dile getirildiği gün ve öncesindeki 3 gün içerisinde Kızılayın yemek menüsünde İzmir köftenin yer almadığı ifade edilen açıklamada, Kızılayın Hatay'da yemeklerini merkezi aşevinde yaptığı, bu yemeklerin 43 noktada yaklaşık 11 bin kişiye sunulduğu bildirildi.
Yapılan tüm yemeklerin 'şahit numunelerinin' 3 gün süreyle bekletildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İddia sahibi şahsın ifade ettiği bölgede bugün öğle yemeğinde 1500, akşam yemeğinde ise 1800 kişilik yemek dağıtımı yapılmıştır. Öğle yemeği menüsünde etli kuru fasulye, pirinç pilavı ve turşu, akşam yemeğinde ise Arap kebabı, bulgur pilavı ve meyve dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu bölgede gerçekleştirilen yemek dağıtımından yararlanan 11 bin kişide benzer semptomların görülmemiş olması ya da bir problem bildirilmemiş olması iddiaların dayanaksız olduğu ihtimalini doğurmaktadır.
Kızılay koordinasyonunda afetin başından bugüne kadar yaklaşık 150 milyon kişilik sıcak yemek çıkartılmıştır. Bu olağanüstü şartlarda dahi hiçbir vatandaşımızın olumsuz bir durumla karşılaşmadığı gerçeğini kamuoyunun dikkatine sunmakta büyük yarar görüyoruz. İddiayı ortaya atan şahıs ve iddiada adı geçen tüm vatandaşlarımızın bilgisine başvurulacaktır. Yapılan incelemenin ardından mezkur iddiaların ispat edilememesi durumunda Kızılay bu dezenformasyon ve itibar suikastı girişimine karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır."
Kerem Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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