Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230321/10-soruda-kentsel-donusum-kredisi-kimler-yararlanabilecek-1068539439.html
10 soruda kentsel dönüşüm kredisi: Kimler yararlanabilecek?
10 soruda kentsel dönüşüm kredisi: Kimler yararlanabilecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geçen hafta kamuoyuna duyurulan ‘Kentsel Dönüşüm Kredisi’nin... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T08:01+0300
2023-03-21T08:01+0300
türkiye
kentsel dönüşüm
kentsel dönüşüm eylem planı
kredi
çevre ve şehircilik bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068539295_0:0:2479:1394_1920x0_80_0_0_fb1dedc1c7646f4ce5aa52924c16ef5f.png
Bakanlıkların Twitter hesabından 10 soruya verdiği cevaplarla paketin merak edilen yönlerine açıklık getirildi. Buna göre kentsel dönüşümün hızlandırılması için vatandaş ve yüklenicilere destekler yenilenmiş; vatandaş için 600 bin lira olan yeni konut kredisi 1 milyon 250 bin liraya çıkarılmış, müteahhide ise 12 ay ödemesiz dönemi olan 48 ay vade imkanı getirilmişti. Konuya ilişkin 10 soru ve verilen cevaplar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230317/kentsel-donusum-destek-paketi-aciklandi-1068380798.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068539295_309:0:2168:1394_1920x0_80_0_0_bb0d669d37d6d7736e5fccf2da5c7a27.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı, kredi, çevre ve şehircilik bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı
kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı, kredi, çevre ve şehircilik bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı

10 soruda kentsel dönüşüm kredisi: Kimler yararlanabilecek?

08:01 21.03.2023
© İHAKentsel dönüşüm, deprem bölgesi
Kentsel dönüşüm, deprem bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geçen hafta kamuoyuna duyurulan ‘Kentsel Dönüşüm Kredisi’nin detayları 10 soru-cevap olarak derlendi.
Bakanlıkların Twitter hesabından 10 soruya verdiği cevaplarla paketin merak edilen yönlerine açıklık getirildi. Buna göre kentsel dönüşümün hızlandırılması için vatandaş ve yüklenicilere destekler yenilenmiş; vatandaş için 600 bin lira olan yeni konut kredisi 1 milyon 250 bin liraya çıkarılmış, müteahhide ise 12 ay ödemesiz dönemi olan 48 ay vade imkanı getirilmişti.
Konuya ilişkin 10 soru ve verilen cevaplar şöyle:
1.
Kentsel dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?

Yüzde 1.49 faiz oranının 0.70’ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, yüzde 0.79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.
2.
Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar bankaya müracaat edebilecek.
3.
Kiracılar yararlanabilecek mi?

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.
4.
Bir kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı geçmeyecek. Kişi, bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.
5.
İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?

İlk daire için yüzde 0,79, diğeri için yüzde 0,89 faiz oranıyla kredi verilecek.
6.
İş yerlerini dönüştürmek isteyen en fazla ne kadar kredi alabilecek?

İş yeri için yüzde 1,10 faiz oranıyla 800 bin lira kredi alabilecek.
7.
Kaç yıl vade yapılacak?

Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için 7 yıl vade uygulanacak.
8.
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?

Tahliye veya yıkım tarihlerinden itibaren 3 yıl içinde, bankalara faiz destekli/kar payı kredi için başvuru yapılabilecek.
9.
Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?

Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşmayla tahliye edilmesi şartı aranıyor.
10.
15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?

Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
TÜRKİYE
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
17 Mart, 10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала