https://sputniknews.com.tr/20230321/10-soruda-kentsel-donusum-kredisi-kimler-yararlanabilecek-1068539439.html

10 soruda kentsel dönüşüm kredisi: Kimler yararlanabilecek?

10 soruda kentsel dönüşüm kredisi: Kimler yararlanabilecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geçen hafta kamuoyuna duyurulan ‘Kentsel Dönüşüm Kredisi’nin... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T08:01+0300

2023-03-21T08:01+0300

2023-03-21T08:01+0300

türkiye

kentsel dönüşüm

kentsel dönüşüm eylem planı

kredi

çevre ve şehircilik bakanlığı

hazine ve maliye bakanlığı

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Bakanlıkların Twitter hesabından 10 soruya verdiği cevaplarla paketin merak edilen yönlerine açıklık getirildi. Buna göre kentsel dönüşümün hızlandırılması için vatandaş ve yüklenicilere destekler yenilenmiş; vatandaş için 600 bin lira olan yeni konut kredisi 1 milyon 250 bin liraya çıkarılmış, müteahhide ise 12 ay ödemesiz dönemi olan 48 ay vade imkanı getirilmişti. Konuya ilişkin 10 soru ve verilen cevaplar şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230317/kentsel-donusum-destek-paketi-aciklandi-1068380798.html

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kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı, kredi, çevre ve şehircilik bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı