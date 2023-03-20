https://sputniknews.com.tr/20230320/vatan-partisi-genel-baskani-perincek-cumhurbaskanligi-adaylik-basvurusunu-yapti-1068497566.html

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T12:47+0300

2023-03-20T12:47+0300

2023-03-20T13:00+0300

politika

doğu perinçek

cumhurbaşkanlığı

vatan partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068497419_0:71:2690:1584_1920x0_80_0_0_289bfab438c3b0f0bc557c51bb1306bc.jpg

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.Perinçek, başvuru sonrası YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin yapılacağını belirtti.Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ye başvuruda bulunduğunu ifade eden Perinçek, şunları kaydetti:Göreve hazır olduğunu dile getiren Perinçek, "Zorlukların üzerine yürümekte kararlıyız. Nasıl Ergenekon'dan çıktıysak, Türk milleti olarak, kayaları, dağları deldiysek yine Türkiye'nin önünde o büyük mücadeleler, büyük başarılar var." dedi.'Seçim ikinci tura kalırsa Perinçek de ikinci tura kalır'Perinçek, açıklamanın ardından, seçimin ikinci tura kalması halinde ittifaklara açık olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Seçim ikinci tura kaldığı zaman, Doğu Perinçek ikinci tura kalır. İkinci turda biz olacağız." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230316/dogu-perincekten-ittifak-hamlesi-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusme-talep-etti-1068347452.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğu perinçek, cumhurbaşkanlığı, vatan partisi