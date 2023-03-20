https://sputniknews.com.tr/20230320/vatan-partisi-genel-baskani-perincek-cumhurbaskanligi-adaylik-basvurusunu-yapti-1068497566.html
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T12:47+0300
2023-03-20T12:47+0300
2023-03-20T13:00+0300
politika
doğu perinçek
cumhurbaşkanlığı
vatan partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068497419_0:71:2690:1584_1920x0_80_0_0_289bfab438c3b0f0bc557c51bb1306bc.jpg
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.Perinçek, başvuru sonrası YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin yapılacağını belirtti.Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ye başvuruda bulunduğunu ifade eden Perinçek, şunları kaydetti:Göreve hazır olduğunu dile getiren Perinçek, "Zorlukların üzerine yürümekte kararlıyız. Nasıl Ergenekon'dan çıktıysak, Türk milleti olarak, kayaları, dağları deldiysek yine Türkiye'nin önünde o büyük mücadeleler, büyük başarılar var." dedi.'Seçim ikinci tura kalırsa Perinçek de ikinci tura kalır'Perinçek, açıklamanın ardından, seçimin ikinci tura kalması halinde ittifaklara açık olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Seçim ikinci tura kaldığı zaman, Doğu Perinçek ikinci tura kalır. İkinci turda biz olacağız." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230316/dogu-perincekten-ittifak-hamlesi-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusme-talep-etti-1068347452.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068497419_108:0:2592:1863_1920x0_80_0_0_563e3cf8d883762313c7701696cc4453.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğu perinçek, cumhurbaşkanlığı, vatan partisi
doğu perinçek, cumhurbaşkanlığı, vatan partisi
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
12:47 20.03.2023 (güncellendi: 13:00 20.03.2023) Abone ol
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.
Perinçek, başvuru sonrası YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin yapılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ye başvuruda bulunduğunu ifade eden Perinçek, şunları kaydetti:
"Büyük bir milletin vatandaşlarıyız. Büyük Türk milleti, zorluklardan büyük çözümlerle, büyük kararlarla çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanımıza gerekli evrakı teslim ettim."
Göreve hazır olduğunu dile getiren Perinçek, "Zorlukların üzerine yürümekte kararlıyız. Nasıl Ergenekon'dan çıktıysak, Türk milleti olarak, kayaları, dağları deldiysek yine Türkiye'nin önünde o büyük mücadeleler, büyük başarılar var." dedi.
'Seçim ikinci tura kalırsa Perinçek de ikinci tura kalır'
Perinçek, açıklamanın ardından, seçimin ikinci tura kalması halinde ittifaklara açık olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Seçim ikinci tura kaldığı zaman, Doğu Perinçek ikinci tura kalır. İkinci turda biz olacağız." ifadesini kullandı.