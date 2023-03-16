https://sputniknews.com.tr/20230316/dogu-perincekten-ittifak-hamlesi-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusme-talep-etti-1068347452.html

Doğu Perinçek’ten ittifak hamlesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talep etti

Doğu Perinçek’ten ittifak hamlesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talep etti

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, AK Parti’nden kendilerine bir görüşme talebi gelmediğini ancak kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşme... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T15:44+0300

2023-03-16T15:44+0300

2023-03-16T15:44+0300

türkiye

doğu perinçek

vatan partisi

seçim

cumhurbaşkanı

türkiye

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Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ankara'da basın mensupları ile bir araya geldi. Perinçek’e partinin Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek ve Ethem Sancak da eşlik etti.Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin zor bir döneme girdiğini ifade eden Perinçek, “Ekonomide zorluklar var. Güvenlikte de Türkiye'yi zorluklar bekliyor. Ege'den Dedeağac'a kadar Amerikan askerleri geldi. Doğu Akdeniz'de ABD tatbikatlar yapıyor. Türkiye bu bakımdan da tehlikelerle karşı karşıya. Deprem bu zorlukları daha da artırdı” dedi.Türkiye’nin Atlantik sisteminden Avrasya’ya doğru bir yöneliş içinde olduğunu ifade eden Perinçek, “Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi yöneten hükümet içinde olacağız” ifadelerini kullandı.Perinçek’ten Erdoğan’a görüşme talebiAK Parti’nin Cumhur ittifakı için görüşmeler yaptığı ve bu kapsamda kendileri ile bir görüşme talebi gelip gelmediği sorulan Perinçek, bir talebin gelmediğini belirterek, “Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşme talep ettim” dedi.Perinçek, muhalefet cephesine ilişkin ise “Altılı masa Türkiye'ye kaos vadediyor. Seçimi kazanmak zorundayız” yorumunda bulundu.‘HÜDAPAR ile görüşme bir tuzaktır’Son dönemin en çok konuşulan konularından biri de AK Parti ile HÜDAPAR arasındaki ittifak görüşmeleriydi. Bu görüşmelerin doğru olmadığını ifade eden Perinçek, şu değerlendirmelerde bulundu:HDP’ye hazine yardımıAnayasa Mahkemesi’nin HDP’ye 540 milyon liralık seçim yardımını onaylamasına da değinen Perinçek, şunları söyledi:

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doğu perinçek, vatan partisi, seçim, cumhurbaşkanı, türkiye