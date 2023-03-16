Doğu Perinçek’ten ittifak hamlesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talep etti
© AADoğu Perinçek
© AA
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Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, AK Parti’nden kendilerine bir görüşme talebi gelmediğini ancak kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı. Perinçek, ayrıca HDP’ye seçim yardımı ve HÜDAPAR ile görüşmelere de değinerek “Türk devleti zaaf içindedir” ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ankara'da basın mensupları ile bir araya geldi. Perinçek’e partinin Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek ve Ethem Sancak da eşlik etti.
Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin zor bir döneme girdiğini ifade eden Perinçek, “Ekonomide zorluklar var. Güvenlikte de Türkiye'yi zorluklar bekliyor. Ege'den Dedeağac'a kadar Amerikan askerleri geldi. Doğu Akdeniz'de ABD tatbikatlar yapıyor. Türkiye bu bakımdan da tehlikelerle karşı karşıya. Deprem bu zorlukları daha da artırdı” dedi.
Türkiye’nin Atlantik sisteminden Avrasya’ya doğru bir yöneliş içinde olduğunu ifade eden Perinçek, “Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi yöneten hükümet içinde olacağız” ifadelerini kullandı.
Perinçek’ten Erdoğan’a görüşme talebi
AK Parti’nin Cumhur ittifakı için görüşmeler yaptığı ve bu kapsamda kendileri ile bir görüşme talebi gelip gelmediği sorulan Perinçek, bir talebin gelmediğini belirterek, “Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşme talep ettim” dedi.
Perinçek, muhalefet cephesine ilişkin ise “Altılı masa Türkiye'ye kaos vadediyor. Seçimi kazanmak zorundayız” yorumunda bulundu.
‘HÜDAPAR ile görüşme bir tuzaktır’
Son dönemin en çok konuşulan konularından biri de AK Parti ile HÜDAPAR arasındaki ittifak görüşmeleriydi. Bu görüşmelerin doğru olmadığını ifade eden Perinçek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Cumhur İttifakı'nın bu seçimde en önemli silahı; karşı taraf için kullandığı ‘siz HDP ile işbirliği yapıyorsunuz’ söylemiydi. Şimdi onlar da siz de HÜDAPAR’la yapıyorsunuz demeye başladılar. Bu AK Parti’ye seçimi kaybettirir. Tencere dibin kara, seninki benden kara’ gibi bir durum çıktı ortaya. Bu bana Cumhur ittifakına karşı bir tuzak gibi geliyor. Sayın Cumhurbaşkanına, HÜDAPAR ile ittifakı kim tavsiye ediyorsa kim ziyarete gidiyorsa bu tuzağı onlar kuruyor. Burada milyonlarca oy kaybediliyor. MHP de kaynıyor. Beni arayarak çıkışımdan dolayı tebrik ediyorlar. HDP’nin programında ne varsa HÜDAPAR'ınkinde de o var.”
HDP’ye hazine yardımı
Anayasa Mahkemesi’nin HDP’ye 540 milyon liralık seçim yardımını onaylamasına da değinen Perinçek, şunları söyledi:
“540 milyon lirayı HDP’ye verdiler. Buradan ilan ediyorum. Maliye bakanı kesinlikle HDP’ye vermesin. Anayasa Mahkemesi yanlış karar verebilir. Cumhurbaşkanı emir versin maliye bakanına vermesinler. Anayasa’ya göre bölücü bir örgüte bu para verilemez. Devletin Yargıtay’ı bunlara bölücü olduğu için dava açmış. Dava sonuçlanana kadar bu para verilmemelidir. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olarak da girseler seçime yine kullanırlar. Parayı verdikten sonra denetimini yapamazlar. Anayasa Mahkemesi’nin kararı Anayasa’ya aykırıdır. Buna uymak zorunda değiller. İdarenin buna hakkı var. Türk devleti zaaf içindedir. 540 milyon lirayı vermek bir zaaf. Meclise PKK'yı almak, kapatmamak bir zaaf. Devletin yöneticilerinin HÜDAPAR ile milletin önünde görüşmesi de bir zaaf. Diyarbakır’da Şeyh Sait, Tunceli'de Seyit Rıza heykeli varsa ve bu heykel doğrudan Atatürk'le bakıyorsa Türk devleti zaaf içindedir. Amerikan Atlantik sistemi bunu dayattı. O iki heykel birbirine bakamaz. Birisi gelir kaldırır. Vatan partisi o heykelleri kaldıracaktır.”