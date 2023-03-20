https://sputniknews.com.tr/20230320/turkiyedeki-rus-ortakli-sirketlerin-sayisi-son-1-yilda-8-kat-artti-1068490281.html

Türkiye'deki Rus ortaklı şirketlerin sayısı son 1 yılda 8 kat arttı

Türkiye'deki Rus ortaklı şirketlerin sayısı son 1 yılda 8 kat arttı

2022 yılında Türkiye’de kurulan Rus ortaklı şirketlerin sayısı 177’den bin 363’e yükseldi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T10:57+0300

2023-03-20T10:57+0300

2023-03-20T10:57+0300

ekonomi

rusya

yatırım

ortaklık

türkiye

konut

konut satışı

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2022 yılında kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısı yüzde 49,8 oranında arttı; bu şirketlerin yüzde 61.9’u İstanbul kurulurken son bir yılda Rusya ortaklı şirketlerin sayısı 177’den 1363’e çıktı.Rusya ve İran ortaklı şirketler bin 363 ve bin 300 şirket sayısı ile ilk iki sırada yer alırken Irak, Mısır, Suriye ve Ürdün’ün de ilk 10 içinde bulunduğu, dolayısıyla Orta Doğu ülkelerinin ağırlıkta olduğu görüldü. Diğer taraftan, İstanbul’un arkasından bin 648 şirket sayısı ile Antalya ikinci sırada gelmektedir. Antalya’da kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı son bir yılda yüzde 127.3 oranında arttı.TEPAV Doğrudan Yatırımlar bültenindeki bilgilere göre, 2022 yılında doğrudan yabancı yatırım girişleri 13 milyar dolar, yurt dışına doğrudan yatırım çıkışları 5 milyar dolar oldu; net girişler ise 8.1 milyar dolarlık seviyesi ile geçen yılki düzeyinin yüzde 17.4 üzerinde gerçekleşti. Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda ise doğrudan yatırım kaynaklı net sermaye girişi 1.8 milyar dolar ile sınırlı oldu.2022 yılı genelinde, doğrudan yabancı yatırımlar mayıs ayındaki 2 milyar dolarlık net giriş hariç düşük düzeylerde seyretmiş; doğrudan yatırım çıkışlarının gerilemesine paralel olarak net girişler geçen yıla kıyasla bir miktar yükseldi. Son çeyrekte de ekim ve kasım aylarında hızlanan gayrimenkul yatırımlarına paralel olarak net girişler bir önceki çeyreğe göre 547 milyon dolar arttı. Öte yandan, gayrimenkul kaynaklı net girişler 2021 yılında 5,6 milyar dolar iken, bu yıl 6,3 milyar dolara yükselmiş (yüzde 11.3), toplam (net) içindeki payı da yüzde 82’den yüzde 77.9’a geriledi.Yabancılara konut satışı yüzde 15 arttı: Ruslara 16 bin 312 konut2022 yılında yabancılara yapılan konut satışı yüzde 15.1 artarak 68 bin 210’a yükseldi; özellikle Rusya ve Ukrayna uyruklu vatandaşlara satışlardaki hızlı artışlar dikkat çekti.Söz konusu konutların 16 bin 312’si Rusya, 8 bin 223’ü İran ve 6 bin 241’i Irak uyruklu vatandaşlar tarafından satın alındı. Rusya (yüzde 203,3) ve Ukrayna (yüzde 106,6) vatandaşlarının konut alımları son bir yılda önemli oranda arttı. Satışların 24 bin 953’ü İstanbul, 21 bin 860’ı ise Antalya’da yapılmıştır. Antalya ve Mersin’de yabancılara yapılan konut satışları yıllık olarak sırasıyla yüzde 76,5 ve yüzde 71,7 arttı.

https://sputniknews.com.tr/20230315/rus-mir-kartlari-kubadaki-atmlerde-kullanima-acildi-1068261753.html

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