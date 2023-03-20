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Şanlıurfa'da sel sonrası yer altından sıcak su çıktı
Şanlıurfa'da sel sonrası yer altından sıcak su çıktı
Selin vurduğu Şanlıurfa'da yerin altından çıkan sıcak su vatandaşı tedirgin etti. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T10:04+0300
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türkiye
şanlıurfa
sel
sıcak su
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Selin etkili olduğu Şanlıurfa yaralarını sarmaya çalışırken Viranşehir ilçesinde çekilen görüntü korkuya neden oldu. İlçeye 18 kilometre mesafede bulunan Ayaklı kırsal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yeraltından kaynar su çıktı. İki farklı noktada kaynayan su bir süre sonra kayboldu.Jandarma inceleme yaptıKürek yardımıyla kaynayan sıcak suyun çıktığı yeri kazan Ahmet Kiraz, olayın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi. Kaynayan suyun dün geceden beri kaybolduğunu söyleyen Ahmet Kiraz, “Bu fokurdayan yer selden sonra oldu. Kaynar su benzeri bir şeyler. Viranşehir'den jandarma geldi. Zaten dün geceden beri kesildi“ dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/sanliurfa-buyuksehir-belediyesinden-icme-suyu-uyarisi-1068341423.html
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şanlıurfa, sel, sıcak su
şanlıurfa, sel, sıcak su

Şanlıurfa'da sel sonrası yer altından sıcak su çıktı

10:04 20.03.2023
© İHA / ENVER ZENCİRCİSelin vurduğu Şanlıurfa'da yerin altından çıkan sıcak su vatandaşı tedirgin etti.
Selin vurduğu Şanlıurfa'da yerin altından çıkan sıcak su vatandaşı tedirgin etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA / ENVER ZENCİRCİ
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Selin vurduğu Şanlıurfa'da yerin altından çıkan sıcak su vatandaşı tedirgin etti.
Selin etkili olduğu Şanlıurfa yaralarını sarmaya çalışırken Viranşehir ilçesinde çekilen görüntü korkuya neden oldu. İlçeye 18 kilometre mesafede bulunan Ayaklı kırsal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yeraltından kaynar su çıktı. İki farklı noktada kaynayan su bir süre sonra kayboldu.
Jandarma inceleme yaptı
Kürek yardımıyla kaynayan sıcak suyun çıktığı yeri kazan Ahmet Kiraz, olayın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi. Kaynayan suyun dün geceden beri kaybolduğunu söyleyen Ahmet Kiraz, “Bu fokurdayan yer selden sonra oldu. Kaynar su benzeri bir şeyler. Viranşehir'den jandarma geldi. Zaten dün geceden beri kesildi“ dedi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
TÜRKİYE
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 'içme suyu' uyarısı
16 Mart, 14:13
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