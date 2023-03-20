https://sputniknews.com.tr/20230320/sanliurfada-sel-sonrasi-yer-altindan-sicak-su-cikti-1068487326.html

Şanlıurfa'da sel sonrası yer altından sıcak su çıktı

Şanlıurfa'da sel sonrası yer altından sıcak su çıktı

Selin vurduğu Şanlıurfa'da yerin altından çıkan sıcak su vatandaşı tedirgin etti. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T10:04+0300

2023-03-20T10:04+0300

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türkiye

şanlıurfa

sel

sıcak su

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Selin etkili olduğu Şanlıurfa yaralarını sarmaya çalışırken Viranşehir ilçesinde çekilen görüntü korkuya neden oldu. İlçeye 18 kilometre mesafede bulunan Ayaklı kırsal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yeraltından kaynar su çıktı. İki farklı noktada kaynayan su bir süre sonra kayboldu.Jandarma inceleme yaptıKürek yardımıyla kaynayan sıcak suyun çıktığı yeri kazan Ahmet Kiraz, olayın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi. Kaynayan suyun dün geceden beri kaybolduğunu söyleyen Ahmet Kiraz, “Bu fokurdayan yer selden sonra oldu. Kaynar su benzeri bir şeyler. Viranşehir'den jandarma geldi. Zaten dün geceden beri kesildi“ dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230316/sanliurfa-buyuksehir-belediyesinden-icme-suyu-uyarisi-1068341423.html

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