https://sputniknews.com.tr/20230316/sanliurfa-buyuksehir-belediyesinden-icme-suyu-uyarisi-1068341423.html
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 'içme suyu' uyarısı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 'içme suyu' uyarısı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T14:13+0300
2023-03-16T14:13+0300
2023-03-16T14:28+0300
şanlıurfa büyükşehir belediyesi
sel felaketi
türkiye
su
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşanan sel felaketinin ardından arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını bildirdi.ŞUSKİ'den yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan sel felaketi nedeniyle merkez içme suyu arıtma tesisimize tünellerden çamurlu su gelmeye başlamıştır. Bu nedenle arıtma tesisi tam kapasite çalışamamaktadır. İl genelinde tüm mahallelerde içme suyu kesintilerine karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230316/sanliurfa-ve-adiyamandaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-15e-yukseldi-1068327468.html
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şanlıurfa büyükşehir belediyesi, sel felaketi, su
şanlıurfa büyükşehir belediyesi, sel felaketi, su
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 'içme suyu' uyarısı
14:13 16.03.2023 (güncellendi: 14:28 16.03.2023) Abone ol
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşanan sel felaketinin ardından arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını bildirdi.
ŞUSKİ'den yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan sel felaketi nedeniyle merkez içme suyu arıtma tesisimize tünellerden çamurlu su gelmeye başlamıştır. Bu nedenle arıtma tesisi tam kapasite çalışamamaktadır. İl genelinde tüm mahallelerde içme suyu kesintilerine karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.