https://sputniknews.com.tr/20230316/sanliurfa-buyuksehir-belediyesinden-icme-suyu-uyarisi-1068341423.html

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 'içme suyu' uyarısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 'içme suyu' uyarısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T14:13+0300

2023-03-16T14:13+0300

2023-03-16T14:28+0300

şanlıurfa büyükşehir belediyesi

sel felaketi

türkiye

su

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşanan sel felaketinin ardından arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını bildirdi.ŞUSKİ'den yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan sel felaketi nedeniyle merkez içme suyu arıtma tesisimize tünellerden çamurlu su gelmeye başlamıştır. Bu nedenle arıtma tesisi tam kapasite çalışamamaktadır. İl genelinde tüm mahallelerde içme suyu kesintilerine karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230316/sanliurfa-ve-adiyamandaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-15e-yukseldi-1068327468.html

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şanlıurfa büyükşehir belediyesi, sel felaketi, su