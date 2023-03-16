https://sputniknews.com.tr/20230316/sanliurfa-ve-adiyamandaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-15e-yukseldi-1068327468.html

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: Can kaybı 15'e ulaştı

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: Can kaybı 15'e ulaştı

Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T09:44+0300

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2023-03-16T09:50+0300

türkiye

şanlıurfa

adıyaman

sel

can kaybı

sağanak

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Bölgede önceki gün yapılan uyarıların ardından özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli sağanaklar etkili oldu. Sağanakların ardından birçok bölgeyi su bastı.Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişiye ise hala ulaşılmaya çalışılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230316/kahramanmaras-malatya-elazig-diyarbakir-sanliurfa-mardin-ve-adiyaman-icin-saganak-uyarisi-1068325851.html

türkiye

şanlıurfa

adıyaman

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şanlıurfa, adıyaman, sel, can kaybı, sağanak