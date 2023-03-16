https://sputniknews.com.tr/20230316/sanliurfa-ve-adiyamandaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-15e-yukseldi-1068327468.html
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: Can kaybı 15'e ulaştı
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: Can kaybı 15'e ulaştı
Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T09:44+0300
2023-03-16T09:44+0300
2023-03-16T09:50+0300
türkiye
şanlıurfa
adıyaman
sel
can kaybı
sağanak
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Bölgede önceki gün yapılan uyarıların ardından özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli sağanaklar etkili oldu. Sağanakların ardından birçok bölgeyi su bastı.Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişiye ise hala ulaşılmaya çalışılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/kahramanmaras-malatya-elazig-diyarbakir-sanliurfa-mardin-ve-adiyaman-icin-saganak-uyarisi-1068325851.html
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şanlıurfa, adıyaman, sel, can kaybı, sağanak
şanlıurfa, adıyaman, sel, can kaybı, sağanak
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: Can kaybı 15'e ulaştı
09:44 16.03.2023 (güncellendi: 09:50 16.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da ise sel nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bölgede önceki gün yapılan uyarıların ardından özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli sağanaklar etkili oldu. Sağanakların ardından birçok bölgeyi su bastı.
Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişiye ise hala ulaşılmaya çalışılıyor.