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https://sputniknews.com.tr/20230320/rusya-sorusturma-komitesi-ucm-savcisi-ve-yargiclari-hakkinda-ceza-davasi-acti-1068510747.html
Rusya Soruşturma Komitesi, UCM savcısı ve yargıçları hakkında ceza davası açtı
Rusya Soruşturma Komitesi, UCM savcısı ve yargıçları hakkında ceza davası açtı
Rusya Soruşturma Komitesi, Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı ve yargıçları hakkında... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T15:28+0300
2023-03-20T15:50+0300
dünya
rusya soruşturma komitesi
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
ceza davası
vladimir putin
yakalama kararı
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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘yakalama’ kararı çıkaran UCM savcısı ve yargıçları hakkında ceza davası açıldığı belirtildi.Komitenin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre UCM savcısı Karim Ahmad Khan'ın yanı sıra kurumun yargıçları Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala ve Sergio Gerardo Ugalde Godinez hakkında dava açıldı.Açıklamada ayrıca UCM savcısının eylemlerinin Rusya Ceza Kanunu'nun 299., 30. ve 360. Maddeleri uyarınca suç belirtileri içerdiği ifade edildi.UCM kovuşturmalarını ‘cezai sorumluluk için hiçbir gerekçe bulunmadığından, açıkça yasa dışı’ olarak nitelendiren Komite ayrıca devlet başkanlarına yabancı ülkelerin yargı yetkisinden mutlak dokunulmazlık tanındığını hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/cinden-putin-hakkinda-yakalama-karari-cikaran-ucmye-cagri-cifte-standarttan-kacinilmali-1068491109.html
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rusya soruşturma komitesi, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), ceza davası, vladimir putin, yakalama kararı
rusya soruşturma komitesi, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), ceza davası, vladimir putin, yakalama kararı

Rusya Soruşturma Komitesi, UCM savcısı ve yargıçları hakkında ceza davası açtı

15:28 20.03.2023 (güncellendi: 15:50 20.03.2023)
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Rusya Soruşturma Komitesi, Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı ve yargıçları hakkında ceza davası açtı.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘yakalama’ kararı çıkaran UCM savcısı ve yargıçları hakkında ceza davası açıldığı belirtildi.
Komitenin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre UCM savcısı Karim Ahmad Khan'ın yanı sıra kurumun yargıçları Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala ve Sergio Gerardo Ugalde Godinez hakkında dava açıldı.
Açıklamada ayrıca UCM savcısının eylemlerinin Rusya Ceza Kanunu'nun 299., 30. ve 360. Maddeleri uyarınca suç belirtileri içerdiği ifade edildi.
UCM kovuşturmalarını ‘cezai sorumluluk için hiçbir gerekçe bulunmadığından, açıkça yasa dışı’ olarak nitelendiren Komite ayrıca devlet başkanlarına yabancı ülkelerin yargı yetkisinden mutlak dokunulmazlık tanındığını hatırlattı.
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