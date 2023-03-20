https://sputniknews.com.tr/20230320/rusya-sorusturma-komitesi-ucm-savcisi-ve-yargiclari-hakkinda-ceza-davasi-acti-1068510747.html

Rusya Soruşturma Komitesi, UCM savcısı ve yargıçları hakkında ceza davası açtı

Rusya Soruşturma Komitesi, UCM savcısı ve yargıçları hakkında ceza davası açtı

Rusya Soruşturma Komitesi, Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı ve yargıçları hakkında... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T15:28+0300

2023-03-20T15:28+0300

2023-03-20T15:50+0300

dünya

rusya soruşturma komitesi

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

ceza davası

vladimir putin

yakalama kararı

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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘yakalama’ kararı çıkaran UCM savcısı ve yargıçları hakkında ceza davası açıldığı belirtildi.Komitenin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre UCM savcısı Karim Ahmad Khan'ın yanı sıra kurumun yargıçları Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala ve Sergio Gerardo Ugalde Godinez hakkında dava açıldı.Açıklamada ayrıca UCM savcısının eylemlerinin Rusya Ceza Kanunu'nun 299., 30. ve 360. Maddeleri uyarınca suç belirtileri içerdiği ifade edildi.UCM kovuşturmalarını ‘cezai sorumluluk için hiçbir gerekçe bulunmadığından, açıkça yasa dışı’ olarak nitelendiren Komite ayrıca devlet başkanlarına yabancı ülkelerin yargı yetkisinden mutlak dokunulmazlık tanındığını hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230320/cinden-putin-hakkinda-yakalama-karari-cikaran-ucmye-cagri-cifte-standarttan-kacinilmali-1068491109.html

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rusya soruşturma komitesi, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), ceza davası, vladimir putin, yakalama kararı