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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230320/cinden-putin-hakkinda-yakalama-karari-cikaran-ucmye-cagri-cifte-standarttan-kacinilmali-1068491109.html
Çin'den Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkaran UCM'ye çağrı: Çifte standarttan kaçınılmalı
Çin'den Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkaran UCM'ye çağrı: Çifte standarttan kaçınılmalı
Çin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkarmasına tepki göstererek... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T11:08+0300
2023-03-20T11:08+0300
ukrayna krizi
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
vladimir putin
yakalama kararı
ukrayna
rusya
çin
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkarmasına dair yorumda bulundu.Vang, düzenlediği olağan basın toplantısında mahkemenin 'objektif ve tarafsız bir tavır sergilemesi' ve 'devlet başkanlarının uluslararası hukuk uyarınca yargı dokunulmazlığına saygı göstermesi' gerektiğini belirterek UCM'yi 'siyasallaşmadan ve çifte standarttan kaçınmaya' çağırdı.UCM, geçen hafta Ukrayna'daki 'insan hakları ihlallerini' gerekçe göstererek Putin hakkında yakalam kararı çıkarmıştı.Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi, kararı "Yalnızca başlangıç" şeklinde yorumlarken Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun 'hükümsüz' olduğuna dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230317/moskova-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-putin-hakkindaki-tutuklama-karari-hukumsuzdur--1068412464.html
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin, yakalama kararı, ukrayna, rusya, çin
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin, yakalama kararı, ukrayna, rusya, çin

Çin'den Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkaran UCM'ye çağrı: Çifte standarttan kaçınılmalı

11:08 20.03.2023
© AFP 2023 / GREG BAKERVang Vınbin
Vang Vınbin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / GREG BAKER
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkarmasına tepki göstererek, mahkemeyi 'çifte standarttan' kaçınmaya ve devlet başkanlarının dokunulmazlığına saygı göstermeye çağırdı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkarmasına dair yorumda bulundu.
Vang, düzenlediği olağan basın toplantısında mahkemenin 'objektif ve tarafsız bir tavır sergilemesi' ve 'devlet başkanlarının uluslararası hukuk uyarınca yargı dokunulmazlığına saygı göstermesi' gerektiğini belirterek UCM'yi 'siyasallaşmadan ve çifte standarttan kaçınmaya' çağırdı.
UCM, geçen hafta Ukrayna'daki 'insan hakları ihlallerini' gerekçe göstererek Putin hakkında yakalam kararı çıkarmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi, kararı "Yalnızca başlangıç" şeklinde yorumlarken Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun 'hükümsüz' olduğuna dikkat çekmişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki yakalama kararı hükümsüzdür
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