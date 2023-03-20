https://sputniknews.com.tr/20230320/cinden-putin-hakkinda-yakalama-karari-cikaran-ucmye-cagri-cifte-standarttan-kacinilmali-1068491109.html

Çin'den Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkaran UCM'ye çağrı: Çifte standarttan kaçınılmalı

Çin'den Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkaran UCM'ye çağrı: Çifte standarttan kaçınılmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkarmasına tepki göstererek... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T11:08+0300

2023-03-20T11:08+0300

2023-03-20T11:08+0300

ukrayna krizi

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

vladimir putin

yakalama kararı

ukrayna

rusya

çin

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'yakalama kararı' çıkarmasına dair yorumda bulundu.Vang, düzenlediği olağan basın toplantısında mahkemenin 'objektif ve tarafsız bir tavır sergilemesi' ve 'devlet başkanlarının uluslararası hukuk uyarınca yargı dokunulmazlığına saygı göstermesi' gerektiğini belirterek UCM'yi 'siyasallaşmadan ve çifte standarttan kaçınmaya' çağırdı.UCM, geçen hafta Ukrayna'daki 'insan hakları ihlallerini' gerekçe göstererek Putin hakkında yakalam kararı çıkarmıştı.Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi, kararı "Yalnızca başlangıç" şeklinde yorumlarken Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun 'hükümsüz' olduğuna dikkat çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230317/moskova-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-putin-hakkindaki-tutuklama-karari-hukumsuzdur--1068412464.html

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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin, yakalama kararı, ukrayna, rusya, çin