https://sputniknews.com.tr/20230320/rakibi-ubse-devredilecek-olan-credit-suisse-calisanlarinin-maasini-odemeye-devam-edecek-1068489405.html

Rakibi UBS'e devredilecek olan Credit Suisse, çalışanlarının maaşını ödemeye devam edecek

Rakibi UBS'e devredilecek olan Credit Suisse, çalışanlarının maaşını ödemeye devam edecek

Rakibi UBS'e devredilmesi gündemde olan İsviçre bankası Credit Suisse'te 'işlerin her zamanki gibi' süreceği açıklandı. Banka, çalışanlara taahhüt edilen... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T10:41+0300

2023-03-20T10:41+0300

2023-03-20T11:20+0300

ekonomi

credit suisse

isviçre

ubs group ag

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İsviçre'de, ABD'deki banka iflaslarının etkisiyle hisse senetleri çakılan Credit Suisse'in batmaktan kurtarılması için UBS ile anlaşmaya varılmasının ardından personelin akıbetine ilişkin detaylar belli oldu.Bankadan personele gönderilen bilgi notunda, bordro düzenlemelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ve ikramiyelerin 24 Mart'ta ödenmeye devam edeceği belirtildi.Nota göre birçok ülkede ikramiyeler halihazırda ödenmiş durumda ve banka kalan yargı bölgeleri için herhangi bir değişiklik beklemiyor.Bloomberg'in aktardığına göre Yönetim Kurulu Başkanı Axel Lehmann ve İcra Kurulu Başkanı Ulrich Koerner da ayrı bir notta, "Birçoğunuzun son 48 saat içinde Credit Suisse'in geleceğine ilişkin medyada yer alan yoğun haberleri takip ettiğinizi ve bunun neden olduğu muazzam belirsizlik ve stresi gördüğünüzü biliyoruz" ifadelerine yer verdi.Lehmann ve Koerner, önümüzdeki dönemde hangi pozisyonun bu durumdan etkilenebileceğini belirlemek üzere çalışacaklarını ve 'piyasa uygulamalarına uygun olarak kıdem tazminatı sağlamaya devam etmeyi amaçlayacaklarını' kaydetti.'Her zamanki gibi faaliyet göstermeye devam edeceğiz'Notta, "Birleşmenin 2023 yılı sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz ve bu tarihe kadar müşterilerimize hizmet vermeye odaklanarak 'her zamanki gibi' faaliyet göstermeye devam edeceğiz" denildi.Küresel finans piyasalarında kriz devam ederken uzun süredir diken üstünde olan Credit Suisse'in rakibi UBS Group AG tarafından satın alınması konusunda geçen hafta sonu anlaşmaya varılmıştı.İsviçreli banka, kapsamlı devlet garantileri ve likidite hükümleri içeren bir hisse senedi anlaşmasıyla rakibine 3.3 milyar dolar ödeyecek.Öte yandan UBS'in devir fiyatının belli olmasının ardından Credit Suisse'in hisseleri, devir fiyatının yüzde 63.7 altına düştü.

https://sputniknews.com.tr/20230319/isvicre-cumhurbaskani-acikladi-credit-suisse-bas-rakibi-ubsye-devrediliyor-1068474399.html

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