https://sputniknews.com.tr/20230320/putin-ve-sinin-gayri-resmi-gorusmesi-45-saat-surdu-1068528681.html
Putin ve Şi’nin gayri resmi görüşmesi 4.5 saat sürdü
Putin ve Şi’nin gayri resmi görüşmesi 4.5 saat sürdü
Kremlin’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında 4.5 saat süren görüşme sona erdi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T21:39+0300
2023-03-20T21:39+0300
2023-03-20T21:41+0300
dünya
kremlin
vladimir putin
şi cinping
çin
rusya
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Görüşme tamamlandıktan sonra Rusya lideri, Çinli konuğunu uğurlamak için dışarıya çıktı. Araba önünde kısa konuşma daha yapan iki lider el sıkışarak vedalaştı.Şi Cinping bugün Moskova’ya ziyarette bulundu. Kremlin’deki görüşme saat 16.30’da (TSİ) yüz yüze başladı, akşam yemeğiyle devam etti. İki lider, ülkeler arasındaki işbirliğini, Ukrayna’daki durumu ve Çin’in çözüm planını ele aldı.İki liderin resmi görüşmesi, yarın saat 15.00’da Büyük Kremlin Sarayı’nda yapılacak.
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kremlin, vladimir putin, şi cinping, çin, rusya
kremlin, vladimir putin, şi cinping, çin, rusya
Putin ve Şi’nin gayri resmi görüşmesi 4.5 saat sürdü
21:39 20.03.2023 (güncellendi: 21:41 20.03.2023) Abone ol
Kremlin’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında 4.5 saat süren görüşme sona erdi.
Görüşme tamamlandıktan sonra Rusya lideri, Çinli konuğunu uğurlamak için dışarıya çıktı. Araba önünde kısa konuşma daha yapan iki lider el sıkışarak vedalaştı.
Şi Cinping bugün Moskova’ya ziyarette bulundu. Kremlin’deki görüşme saat 16.30’da (TSİ) yüz yüze başladı, akşam yemeğiyle devam etti. İki lider, ülkeler arasındaki işbirliğini, Ukrayna’daki durumu ve Çin’in çözüm planını ele aldı.
İki liderin resmi görüşmesi, yarın saat 15.00’da Büyük Kremlin Sarayı’nda yapılacak.