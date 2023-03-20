https://sputniknews.com.tr/20230320/prof-huseyin-ozturk-bizim-bu-islemleri-yapacak-bir-teknolojimiz-bulunmuyor-1068532394.html

Prof. Hüseyin Öztürk: Bizim bu işlemleri yapacak bir teknolojimiz bulunmuyor

Prof. Hüseyin Öztürk: Bizim bu işlemleri yapacak bir teknolojimiz bulunmuyor

Eskişehir’de keşfedilen 694 milyon tonluk nadir toprak elementini işleyecek bir teknolojiye sahip olmadığımızı belirten Prof. Hüseyin Öztürk, ‘Bu zamana kadar... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T23:48+0300

2023-03-20T23:48+0300

2023-03-20T23:48+0300

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Prof. Hüseyin Öztürk: Bizim bu işlemleri yapacak bir teknolojimiz bulunmuyor Prof. Hüseyin Öztürk: Bizim bu işlemleri yapacak bir teknolojimiz bulunmuyor

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Hüseyin Öztürk ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Hakkı Öztürk konuk oldular.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz.’ açıklaması üzerine değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, ‘Bunca zamandır tembellik yaptık ve bu alanda ilerleyemedik’ diyerek şu açıklamalarda bulundu:‘Bizim yaptığımız mineral analizleri sonucunda nadir toprak elementinin içerisinde toryumun gizlendiğini görüyoruz. Nadir toprak elementinin içerisindeki 15 farklı elementin birbirinden ayrılması ve bu toryumun elementlerden yok edilmesi işlemleri gereklidir. Çünkü bu elementler tek tek satılmaktadır. Bu işlemler işin en zor kısımlarıdır. Bizim bu işlemleri yapacak bir teknolojimiz bulunmuyor. Bu zamana kadar bu işlerle alakalı çok projeler yürüdü ama henüz faaliyete geçemedik. Maalesef bunca zamandır tembellik yaptık ve bu alanda ilerleyemedik ama bizim bu teknolojiye sahip olmamız ve bu işi öğrenmemiz gereklidir.’Doç. Hakkı Öztürk: Algoritmik trade işlemlerine düzenlemeler yapılabilirGazeteci Ali Çağatay’ın Borsa İstanbul’da algoritmik trade işlemlerine sınırlama geleceği yönündeki iddiası üzerine konuyla alakalı durum değerlendirmesi yapan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, ‘Bu tarz algoritmalara Almanya’da ve Avrupa Birliği ülkelerinde düzenlemeler getirildi.’ diyerek şu cümleleri söyledi:‘Algoritmik işlemler alım satım kararlarında insan psikolojisinin yanlış kararlar almasını devre dışı bırakmak amacıyla yapılmaktadır. Bununla alakalı bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama algoritmik işlemlerin alt kategorisinde yüksek frekanslı işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler saniyenin milyonda biri bir zaman diliminde emirler gerçekleştirdiği için algoritmalar fiyatlar düştüğü zaman diliminde birbirlerini tetikliyor, satış baskısı oluşturuyor, piyasa derinliğinin aniden daralmasına yol açıyor ya da piyasayı bir miktar bozuyor gibi iddialara maruz kalıyorlar. Aksine piyasalarda işlem hacimlerini ve likitleri arttırdığına yönelik pozitif yönde yorumlar yapan bilim insanları da vardır. Bu tarz algoritmalara Almanya’da ve Avrupa Birliği ülkelerinde düzenlemeler getirildi ve düzenlemeler sonucunda bu algoritmalar kayıt altına alınıyor ve düzenleyicilere bu algoritmalar hakkında bilgi veriliyor. Bu tarz düzenlemeler ülkemizde de yapılabilir.’

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2023

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radyo, teknoloji, element, аудио