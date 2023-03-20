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İtalya Derbisi'nde kazanan Juventus
İtalya Derbisi'nde kazanan Juventus
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Inter'i 1-0 yendi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T01:23+0300
2023-03-20T02:55+0300
spor
inter
juventus
derbi
italya
italya 1. futbol ligi (serie a)
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İtalya'da aralarındaki rekabet nedeniyle karşılaşmaları 'İtalya Derbisi' olarak anılan Inter ile Juventus, bu kez mavi-siyahlıların sahası Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı.Siyah-beyazlı konuk ekip, 23. dakikada Filip Kostic'in golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci yarıda Inter, beraberlik golü için yüklenirken, Juventus ise kontra-ataklarla gol aradı.Maçta başka gol olmayınca Juventus, Inter’i deplasmanda 1-0 mağlup etti.Karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha içinde çıkan tartışma nedeniyle Juventuslu Leandro Parades ile Interli Danilo D’Ambrosio maçın hakemi Daniele Chiffi'den doğrudan kırmızı kart gördü.Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, bu galibiyetle puanını 41'e çıkarttı ve 7. sıradaki yerini korudu.Inter ise mağlubiyetle haftayı puansız kapattı ve puan tablosunda 3. sıraya geriledi. Inter, lider Napoli’nin 21 puan gerisinde bulunuyor.Zirve yarışında son haftalarda ağır yara alan mavi-siyahlılar, ligde üst üste 2. maçından yenik ayrılırken, son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı.Diğer taraftan, Juventus sezonun ilk yarısında sahasındaki maçta da Inter'i 2-0 yenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230320/el-classicoda-kazanan-barcelona-sampiyonluga-bir-adim-daha-yaklasti--1068479309.html
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inter, juventus, derbi, italya, italya 1. futbol ligi (serie a)
inter, juventus, derbi, italya, italya 1. futbol ligi (serie a)

İtalya Derbisi'nde kazanan Juventus

01:23 20.03.2023 (güncellendi: 02:55 20.03.2023)
© AFP 2023 / GABRIEL BOUYSİtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Inter'i 1-0 yendi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Inter'i 1-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / GABRIEL BOUYS
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Inter'i 1-0 yendi.
İtalya'da aralarındaki rekabet nedeniyle karşılaşmaları 'İtalya Derbisi' olarak anılan Inter ile Juventus, bu kez mavi-siyahlıların sahası Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlı konuk ekip, 23. dakikada Filip Kostic'in golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Inter, beraberlik golü için yüklenirken, Juventus ise kontra-ataklarla gol aradı.
Maçta başka gol olmayınca Juventus, Inter’i deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha içinde çıkan tartışma nedeniyle Juventuslu Leandro Parades ile Interli Danilo D’Ambrosio maçın hakemi Daniele Chiffi'den doğrudan kırmızı kart gördü.
Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, bu galibiyetle puanını 41'e çıkarttı ve 7. sıradaki yerini korudu.
Inter ise mağlubiyetle haftayı puansız kapattı ve puan tablosunda 3. sıraya geriledi. Inter, lider Napoli’nin 21 puan gerisinde bulunuyor.
Zirve yarışında son haftalarda ağır yara alan mavi-siyahlılar, ligde üst üste 2. maçından yenik ayrılırken, son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı.
Diğer taraftan, Juventus sezonun ilk yarısında sahasındaki maçta da Inter'i 2-0 yenmişti.
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