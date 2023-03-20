https://sputniknews.com.tr/20230320/el-classicoda-kazanan-barcelona-sampiyonluga-bir-adim-daha-yaklasti--1068479309.html
El Clasico'da kazanan Barcelona şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
El Clasico'da kazanan Barcelona şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T01:17+0300
2023-03-20T01:17+0300
2023-03-20T01:18+0300
spor
el clasico
real madrid
barcelona
la liga
maç
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El Clasico olarak adlandırılan ezeli iki takım Barcelona ve Real Madrid'in Nou Camp Stadı'nda oynadığı maçı, 95 bin 475 futbolsever izledi.Karşılaşmanın 9. dakikasında Barcelonalı Ronaldo Araujo'nun kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti.Katalan takımı beraberlik golünü 45. dakikada Sergi Roberto ile bulurken, ilk yarı 1-1 sona erdi.Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, oyuna girdikten dört dakika sonra ağları havalandıran Real Madrid'den Marco Asensio'nun (Dk. 81) golü VAR hakemi tarafından ofsayt kararıyla iptal edildi.Uzatmaların oynandığı 90+2. dakikada Franck Kessie'nin golüyle öne geçen Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan lider Barcelona puanını 68'e çıkararak, Real Madrid (56 puan) ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Sahadan galip ayrılan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı.El Clasico'larda 253. kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 101, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 maçta beraberlikle sonuçlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230310/ispanyada-savciliktan-barcelona-kulubu-ve-iki-eski-baskani-hakkinda-suc-duyurusu-1068106433.html
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el clasico, real madrid, barcelona, la liga, maç
el clasico, real madrid, barcelona, la liga, maç
El Clasico'da kazanan Barcelona şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
01:17 20.03.2023 (güncellendi: 01:18 20.03.2023) Abone ol
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.
El Clasico olarak adlandırılan ezeli iki takım Barcelona ve Real Madrid'in Nou Camp Stadı'nda oynadığı maçı, 95 bin 475 futbolsever izledi.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Barcelonalı Ronaldo Araujo'nun kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti.
Katalan takımı beraberlik golünü 45. dakikada Sergi Roberto ile bulurken, ilk yarı 1-1 sona erdi.
Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, oyuna girdikten dört dakika sonra ağları havalandıran Real Madrid'den Marco Asensio'nun (Dk. 81) golü VAR hakemi tarafından ofsayt kararıyla iptal edildi.
Uzatmaların oynandığı 90+2. dakikada Franck Kessie'nin golüyle öne geçen Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.
La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan lider Barcelona puanını 68'e çıkararak, Real Madrid (56 puan) ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Sahadan galip ayrılan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı.
El Clasico'larda 253. kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 101, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 maçta beraberlikle sonuçlandı.