https://sputniknews.com.tr/20230310/ispanyada-savciliktan-barcelona-kulubu-ve-iki-eski-baskani-hakkinda-suc-duyurusu-1068106433.html

İspanya'da savcılıktan Barcelona Kulübü ve iki eski başkanı hakkında suç duyurusu

İspanya'da savcılıktan Barcelona Kulübü ve iki eski başkanı hakkında suç duyurusu

İspanya'da Barselona İl Savcılığı, hakemlerle ilgili bilgi almak için eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait bir... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T22:48+0300

2023-03-10T22:48+0300

2023-03-10T22:48+0300

barcelona futbol takımı

barcelona kulübü

ispanya

spor

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Maliye'nin vergi kaçırıldığı şüphesiyle Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL şirketiyle ilgili bazı hesapları incelemesi sonrası ortaya çıkan Barcelona'nın bu şirkete yaptığı ödemeler, Katalan kulübünü davalık etti.Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avroyu CTA'ya ödediği ve bunun karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülüyor.Savcılık konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında Negreira dışında Barcelona Kulübü'ne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile iki eski yöneticiye karşı dava açmak için yeterli delil olduğuna kanaat getirdi.Sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek suçlamalarında bulunan savcılık, dava açılması için yasal girişim başlattı.Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Negreira'yı tanımadığını söyleyerek, "Barcelona hakem satın almaya hiçbir zaman çalışmadı. Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Barcelona bu iddialardan zarar görmeden çıkacaktır." demişti.İspanya Ceza Kanunu'nun 286. maddesine göre söz konusu suçlar 6 aydan 4 yıla kadar hapis, 1 yıldan 6 yıla kadar özel ticari işlerden men ve para cezası içeriyor.

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barcelona futbol takımı, barcelona kulübü, ispanya