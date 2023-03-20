Türkiye
SON DAKİKA | Selde can kaybı 19 oldu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230320/iskenderunda-yukselen-deniz-suyu-cekildi-1068488897.html
İskenderun'da yükselen deniz suyu çekildi
İskenderun'da yükselen deniz suyu çekildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde yükselen deniz suyu normale döndü. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T10:39+0300
2023-03-20T10:39+0300
türkiye
hatay
deniz
deniz suyu
deniz suyu çekilmesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068488748_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_4ecf91a68938b79f4826cf76c214b61c.jpg
Çay Mahallesi'nde gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.Bazı cadde ve sokaklarda yer yer 50 santimetreye kadar yükselen su seviyesi büyük oranda çekildi. İskenderun Belediyesi ekipleri de bölgede tahliye çalışması gerçekleştirdi.Bu arada su birikintilerinden geçen bazı otomobillerin arıza yaparak yolda kaldığı ve plakalarının düştüğü görüldü.Otomobili arızalanan Oktay Erdem, dün gece yolda diz boyu su olduğunu belirterek, aracı için çekici beklediğini söyledi.Suyun çekilmesi ve çalışmalarla mahalledeki trafik akışı büyük oranda normale döndü.AFAD yetkilileri, depremler sonrası kıyı kesimlerde meydana gelen çökme sonucu zaman zaman deniz suyu seviyesinde yükselme oluştuğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230320/iskenderunda-deniz-seviyesi-yukseldi-caddeler-su-altinda-kaldi-1068480245.html
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068488748_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b65118b39d56997149b02a15e07f703c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, deniz, deniz suyu, deniz suyu çekilmesi
hatay, deniz, deniz suyu, deniz suyu çekilmesi

İskenderun'da yükselen deniz suyu çekildi

10:39 20.03.2023
© AA / Arif YavuzHatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde yükselen deniz suyu normale döndü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde yükselen deniz suyu normale döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA / Arif Yavuz
Abone olTelegram
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde yükselen deniz suyu normale döndü.
Çay Mahallesi'nde gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.
Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Bazı cadde ve sokaklarda yer yer 50 santimetreye kadar yükselen su seviyesi büyük oranda çekildi. İskenderun Belediyesi ekipleri de bölgede tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Bu arada su birikintilerinden geçen bazı otomobillerin arıza yaparak yolda kaldığı ve plakalarının düştüğü görüldü.
Otomobili arızalanan Oktay Erdem, dün gece yolda diz boyu su olduğunu belirterek, aracı için çekici beklediğini söyledi.
Suyun çekilmesi ve çalışmalarla mahalledeki trafik akışı büyük oranda normale döndü.
AFAD yetkilileri, depremler sonrası kıyı kesimlerde meydana gelen çökme sonucu zaman zaman deniz suyu seviyesinde yükselme oluştuğunu ifade etti.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
TÜRKİYE
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi: Cadde ve sokaklar su altında kaldı
03:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала