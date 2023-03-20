https://sputniknews.com.tr/20230320/iskenderunda-yukselen-deniz-suyu-cekildi-1068488897.html

İskenderun'da yükselen deniz suyu çekildi

İskenderun'da yükselen deniz suyu çekildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde yükselen deniz suyu normale döndü. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T10:39+0300

2023-03-20T10:39+0300

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türkiye

hatay

deniz

deniz suyu

deniz suyu çekilmesi

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Çay Mahallesi'nde gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.Bazı cadde ve sokaklarda yer yer 50 santimetreye kadar yükselen su seviyesi büyük oranda çekildi. İskenderun Belediyesi ekipleri de bölgede tahliye çalışması gerçekleştirdi.Bu arada su birikintilerinden geçen bazı otomobillerin arıza yaparak yolda kaldığı ve plakalarının düştüğü görüldü.Otomobili arızalanan Oktay Erdem, dün gece yolda diz boyu su olduğunu belirterek, aracı için çekici beklediğini söyledi.Suyun çekilmesi ve çalışmalarla mahalledeki trafik akışı büyük oranda normale döndü.AFAD yetkilileri, depremler sonrası kıyı kesimlerde meydana gelen çökme sonucu zaman zaman deniz suyu seviyesinde yükselme oluştuğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230320/iskenderunda-deniz-seviyesi-yukseldi-caddeler-su-altinda-kaldi-1068480245.html

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hatay, deniz, deniz suyu, deniz suyu çekilmesi