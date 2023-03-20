https://sputniknews.com.tr/20230320/iskenderunda-deniz-seviyesi-yukseldi-caddeler-su-altinda-kaldi-1068480245.html
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi: Cadde ve sokaklar su altında kaldı
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi: Cadde ve sokaklar su altında kaldı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T03:04+0300
2023-03-20T03:04+0300
2023-03-20T03:04+0300
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hatay
iskenderun
deniz
deniz seviyesi
cadde
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İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.Bir gemide çalıştığını belirten Ahmet Eker, mesaiden çıktığını ancak denizin yükselmesiyle caddelerinin suyla dolduğunu ve evine geçemediğini söyledi.İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.
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hatay, iskenderun, deniz, deniz seviyesi, cadde
hatay, iskenderun, deniz, deniz seviyesi, cadde
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi: Cadde ve sokaklar su altında kaldı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.
İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.
Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Bir gemide çalıştığını belirten Ahmet Eker, mesaiden çıktığını ancak denizin yükselmesiyle caddelerinin suyla dolduğunu ve evine geçemediğini söyledi.
İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.