https://sputniknews.com.tr/20230320/iskenderunda-deniz-seviyesi-yukseldi-caddeler-su-altinda-kaldi-1068480245.html

İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi: Cadde ve sokaklar su altında kaldı

İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi: Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

hatay

iskenderun

deniz

deniz seviyesi

cadde

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İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.Bir gemide çalıştığını belirten Ahmet Eker, mesaiden çıktığını ancak denizin yükselmesiyle caddelerinin suyla dolduğunu ve evine geçemediğini söyledi.İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

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