https://sputniknews.com.tr/20230319/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-kayip-depremzede-cocuklar-haberine-yalanlama-1068464292.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'kayıp depremzede çocuklar' haberine yalanlama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'kayıp depremzede çocuklar' haberine yalanlama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T15:13+0300
2023-03-19T15:13+0300
2023-03-19T15:24+0300
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
yalanlama
depremzede
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ‘Adıyaman'da, kayıp depremzede çocuklar için 'kaçırıldı' endişesi: Beyaz aracın sırrı’ başlıklı haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.Bakanlığın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230310/deprem-bolgesinde-kimlik-tespiti-calismalari-2-bin-500-cenaze-icin-dna-testi-yapiliyor-1068072328.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, yalanlama, depremzede
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, yalanlama, depremzede
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'kayıp depremzede çocuklar' haberine yalanlama
15:13 19.03.2023 (güncellendi: 15:24 19.03.2023) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlıkça doğrulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ‘Adıyaman'da, kayıp depremzede çocuklar için 'kaçırıldı' endişesi: Beyaz aracın sırrı’ başlıklı haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakanlığın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Haberin içeriğinde kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlığımızca doğrulandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan refakatsiz çocuklarla alakalı bilgiler son derece açık ve şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Vatandaşlarımızın resmi kurumların açıklamaları haricinde bu tip iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur."