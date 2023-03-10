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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/deprem-bolgesinde-kimlik-tespiti-calismalari-2-bin-500-cenaze-icin-dna-testi-yapiliyor-1068072328.html
Deprem bölgesinde kimlik tespiti çalışmaları: 2 bin 500 cenaze için DNA testi yapılıyor
Deprem bölgesinde kimlik tespiti çalışmaları: 2 bin 500 cenaze için DNA testi yapılıyor
Depremde şu ana dek açıklanan resmi veriye göre 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yaralı çıkarılan ancak sonra ulaşılamayan, enkaz altından... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T11:03+0300
2023-03-10T11:08+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
dna
dna testi
kimlik tespiti
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NTV'den Melike Şahin'in haberine göre Adli Tıp Uzmanları Derneği deprem bölgesindeki incelemelerini rapor haline getirdi.Bölgedeki son durumu anlatan Adli Tıp Uzmanları Derneği Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Geçen hafta sonunda 2500 civarında kimliği tespit edilememiş cenaze vardı. ama her gün bu oran azalıyor. Çünkü DNA testleriyle kişiler kanlarını verince özellikle baba anne ve çocuk varsa onlardan kan alıp kimlik tespiti yapılıyor." dedi.Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen cenazelerin büyük bölümü Hatay'daydı. Geçen hafta Hatay'da kimliği belirlenemeyen cenaze sayısı bin 500'dü.Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Kimliği meçhul cenazeler birçok yerde hemen hemen tamamına yakını örnek alındı. Kan bulunuyorsa kan, kan bulunmazsa doku veya kemik örneği diş örneği alınarak defnedildi daha sonra dna çalışmak için şimdi yakınlarını kaybettiğini bulamadığını belirten insanlar Adli Tıp Kurumu'nun deprem merkezlerinde kan alma noktalarına başvuruyorlar. Eğer hiç cenazeden örnek alınmadan defnedildiyse ki bu çok az sayıdadır o zaman mezar açmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Aynı anda binlerce kişinin hayatını kaybettiği felakette bazı cenazelerin karıştığı da ortaya çıktı.Yanlışlıkla başka cenazeyi alanlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Şöyle örnekler var. Cenazenin yakını cenazenin kendine ait olduğunu iddia ediyor diyor bu annemin cenazesidir cenaze alınıp götürülüp gömülüyor ama daha sonra annesinin cenazesini göçük altından bulabiliyor. Annesi çıkınca diyor ki ben yanlış gömmüşüm mezardan çıkartılıp kimsesizler mezarlığına gömülüyor, Böyle bir örnek var." dedi.
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türkiye, dna, dna testi, kimlik tespiti
türkiye, dna, dna testi, kimlik tespiti

Deprem bölgesinde kimlik tespiti çalışmaları: 2 bin 500 cenaze için DNA testi yapılıyor

11:03 10.03.2023 (güncellendi: 11:08 10.03.2023)
© AAKahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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Depremde şu ana dek açıklanan resmi veriye göre 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yaralı çıkarılan ancak sonra ulaşılamayan, enkaz altından çıkarılamayan, kimliği belirlenemeyen cenazeler var. Kimliği belirlenemeyen cenazeler için kayıpları olanlar örnekler veriyor, DNA eşleştirmeleri yapılıyor.
NTV'den Melike Şahin'in haberine göre Adli Tıp Uzmanları Derneği deprem bölgesindeki incelemelerini rapor haline getirdi.

Bölgedeki son durumu anlatan Adli Tıp Uzmanları Derneği Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Geçen hafta sonunda 2500 civarında kimliği tespit edilememiş cenaze vardı. ama her gün bu oran azalıyor. Çünkü DNA testleriyle kişiler kanlarını verince özellikle baba anne ve çocuk varsa onlardan kan alıp kimlik tespiti yapılıyor." dedi.
Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen cenazelerin büyük bölümü Hatay'daydı. Geçen hafta Hatay'da kimliği belirlenemeyen cenaze sayısı bin 500'dü.

Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Kimliği meçhul cenazeler birçok yerde hemen hemen tamamına yakını örnek alındı. Kan bulunuyorsa kan, kan bulunmazsa doku veya kemik örneği diş örneği alınarak defnedildi daha sonra dna çalışmak için şimdi yakınlarını kaybettiğini bulamadığını belirten insanlar Adli Tıp Kurumu'nun deprem merkezlerinde kan alma noktalarına başvuruyorlar. Eğer hiç cenazeden örnek alınmadan defnedildiyse ki bu çok az sayıdadır o zaman mezar açmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Aynı anda binlerce kişinin hayatını kaybettiği felakette bazı cenazelerin karıştığı da ortaya çıktı.

Yanlışlıkla başka cenazeyi alanlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Şöyle örnekler var. Cenazenin yakını cenazenin kendine ait olduğunu iddia ediyor diyor bu annemin cenazesidir cenaze alınıp götürülüp gömülüyor ama daha sonra annesinin cenazesini göçük altından bulabiliyor. Annesi çıkınca diyor ki ben yanlış gömmüşüm mezardan çıkartılıp kimsesizler mezarlığına gömülüyor, Böyle bir örnek var." dedi.
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