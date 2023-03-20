https://sputniknews.com.tr/20230320/isbirligi-anlasmalari-imzalandi-bin-140-suudi-sirket-turkiyede-yatirim-yapacak-1068485187.html
İşbirliği anlaşmaları imzalandı: Bin 140 Suudi şirket Türkiye'de yatırım yapacak
İşbirliği anlaşmaları imzalandı: Bin 140 Suudi şirket Türkiye'de yatırım yapacak
Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda işbirliği anlaşmaları imzalandı. İnşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde bin 140 Suudi... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T09:07+0300
2023-03-20T09:07+0300
2023-03-20T09:07+0300
ekonomi
türkiye
suudi arabistan
türkiye-suudi arabistan ilişkileri
yatırım
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103152/53/1031525358_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_3e36360da877703aa52cc2ed4242a6ce.jpg
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, foruma Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra her iki ülkeden 450'den fazla şirket katıldı.Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi, forumda yaptığı konuşmada, forumun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar oluşmasına katkı sunacağını söyledi.Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Hasan el-Huveyzi, 1929 yılında kurulan Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinin, uluslararası alanda en iyi örneklerden olduğunu belirtti.Huveyzi, inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde Türkiye'de bin 140 Suudi şirketinin, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketinin yatırım yaptığını söyledi.SPA, ayrıca Suudi ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari işbirliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı.Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı ise daha sonra yayınladığı bir haberde, imzalanan anlaşmaların en az 8 olduğu ve bu sayının artacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/suudi-arabistan-turkiye-merkez-bankasina-5-milyar-dolarlik-mevduat-yatirilmasi-konusunda-anlastik-1067867331.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103152/53/1031525358_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_7962750f4a75d4984473460f99c677f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, yatırım, anlaşma
türkiye, suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, yatırım, anlaşma
İşbirliği anlaşmaları imzalandı: Bin 140 Suudi şirket Türkiye'de yatırım yapacak
Abone ol
Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda işbirliği anlaşmaları imzalandı. İnşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde bin 140 Suudi şirketi Türkiye'de, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketi yatırım yapacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, foruma Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra her iki ülkeden 450'den fazla şirket katıldı.Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi, forumda yaptığı konuşmada, forumun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar oluşmasına katkı sunacağını söyledi.
Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Hasan el-Huveyzi, 1929 yılında kurulan Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinin, uluslararası alanda en iyi örneklerden olduğunu belirtti.
Huveyzi, inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde Türkiye'de bin 140 Suudi şirketinin, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketinin yatırım yaptığını söyledi.
SPA, ayrıca Suudi ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari işbirliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı.Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı ise daha sonra yayınladığı bir haberde, imzalanan anlaşmaların en az 8 olduğu ve bu sayının artacağı kaydedildi.