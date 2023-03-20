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https://sputniknews.com.tr/20230320/isbirligi-anlasmalari-imzalandi-bin-140-suudi-sirket-turkiyede-yatirim-yapacak-1068485187.html
İşbirliği anlaşmaları imzalandı: Bin 140 Suudi şirket Türkiye'de yatırım yapacak
İşbirliği anlaşmaları imzalandı: Bin 140 Suudi şirket Türkiye'de yatırım yapacak
Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda işbirliği anlaşmaları imzalandı. İnşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde bin 140 Suudi... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T09:07+0300
2023-03-20T09:07+0300
ekonomi
türkiye
suudi arabistan
türkiye-suudi arabistan ilişkileri
yatırım
anlaşma
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, foruma Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra her iki ülkeden 450'den fazla şirket katıldı.Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi, forumda yaptığı konuşmada, forumun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar oluşmasına katkı sunacağını söyledi.Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Hasan el-Huveyzi, 1929 yılında kurulan Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinin, uluslararası alanda en iyi örneklerden olduğunu belirtti.Huveyzi, inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde Türkiye'de bin 140 Suudi şirketinin, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketinin yatırım yaptığını söyledi.SPA, ayrıca Suudi ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari işbirliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı.Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı ise daha sonra yayınladığı bir haberde, imzalanan anlaşmaların en az 8 olduğu ve bu sayının artacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/suudi-arabistan-turkiye-merkez-bankasina-5-milyar-dolarlik-mevduat-yatirilmasi-konusunda-anlastik-1067867331.html
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türkiye, suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, yatırım, anlaşma
türkiye, suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, yatırım, anlaşma

İşbirliği anlaşmaları imzalandı: Bin 140 Suudi şirket Türkiye'de yatırım yapacak

09:07 20.03.2023
© Sputnik /  / Multimedya arşivine gidinSuudi Arabistan
Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
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Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda işbirliği anlaşmaları imzalandı. İnşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde bin 140 Suudi şirketi Türkiye'de, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketi yatırım yapacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, foruma Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra her iki ülkeden 450'den fazla şirket katıldı.Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi, forumda yaptığı konuşmada, forumun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar oluşmasına katkı sunacağını söyledi.
Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Hasan el-Huveyzi, 1929 yılında kurulan Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinin, uluslararası alanda en iyi örneklerden olduğunu belirtti.
Huveyzi, inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde Türkiye'de bin 140 Suudi şirketinin, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketinin yatırım yaptığını söyledi.
SPA, ayrıca Suudi ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari işbirliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı.Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı ise daha sonra yayınladığı bir haberde, imzalanan anlaşmaların en az 8 olduğu ve bu sayının artacağı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud’u resmi törenle karşıladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
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